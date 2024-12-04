Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом
13:37 04.12.2024 (обновлено: 13:56 04.12.2024)
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Евросоюзом (ЕС) кредитное соглашение о выделении Киеву до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщили 4 декабря в телеграм-канале украинского ведомства
Там уточнили, что эти деньги являются частью инициативы G7 по программе экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine.
"Окончательный объем макрофинансовой помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы", - добавили в Минфине.
Страны "Большой семерки" в конце ноября подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
Подробнее об активах - в материале ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины на сайте Украина.ру.