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Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом

Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом - 04.12.2024 Украина.ру

Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Евросоюзом (ЕС) кредитное соглашение о выделении Киеву до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщили 4 декабря в телеграм-канале украинского ведомства

2024-12-04T13:37

2024-12-04T13:37

2024-12-04T13:56

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Там уточнили, что эти деньги являются частью инициативы G7 по программе экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. Страны "Большой семерки" в конце ноября подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее об активах - в материале ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ес, киев, минфин, парламентская ассамблея совета европы, россия