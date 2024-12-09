https://ukraina.ru/20241209/1059507649.html

Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря

Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря - 09.12.2024 Украина.ру

Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря

В центре Донецка прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-09T13:02

2024-12-09T13:02

2024-12-09T14:20

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Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, после взрыва в центре Донецка было возбуждено уголовное дело."Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отмечалось в сообщении ведомства.Военкор Александр Коц сообщил о том, что в результате взрыва погиб человек, и назвал имя погибшего."Убит начальник колонии в Еленовке. В Донецке в результате взрыва погиб начальник Еленовской колонии для военнопленных в ДНР Сергей Евсюков. Под днище его внедорожника заложили взрывное устройство мощностью около 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Его жена получила тяжелое ранение. На Украине на Евсюкова возбудили уголовное дело по факту обстрела колонии в июле 2022-го, что привело к гибели 50 украинских военнопленных", — отметил Коц.Он напомнил, что тогда украинское следствие "заняло привычную позицию "сами себя обстреляли"."Это заявление не выдерживало никакой критики. Минобороны России уже на следующий день после инцидента организовало в колонию пресс-тур для журналистов, в ходе которого им продемонстрировали обломки американских снарядов от РСЗО HIMARS. Украинская сторона тогда попыталась избавиться от опасных свидетелей – своих же солдат, воевавших в Мариуполе и далеко не всегда проявлявших гуманность к мирному населению", - отметил Коц.Как рассказала РИА "Новости" местная жительница — продавец магазина Вера, очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка.По её словам, она сумела найти в магазине бинты, а затем говорила с пострадавшими, чтобы они не потеряли сознание."Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла - помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы", - отметила Вера.Также пострадавшим вынесли тёплые вещи и помогли дождаться скорой помощи."Я сходила в магазин, взяла тёплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Потому что на улице холодно, подложили под неё картон, чтобы не сильно зябко сидеть. Чем смогли - помогли", - отметила очевидица.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Обстрелы и налётыУтром 9 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, три – над территорией Ростовской и два – над территорией Астраханской области", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 5 обстрелов, на красноармейском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 13 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение и 2 автобуса.В следующие сутки обстрелы продолжились. В 12:10 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Любимовка — 6; Новая Маячка — 4; Новая Каховка — 5; Алёшки — 4; Каховка — 3; Заводовка — 3; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 16; Великая Лепетиха — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Голая Пристань, Каиры, Рыбальче, Солонцы и Новая Каховка.Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского муниципального округа, в минувшие ВСУ нанесли 13 ударов по этому округу."Обстрелам подверглись Горностаевка и Каиры. Кроме того, зафиксированы три факта атаки БПЛА по территории Горностаевки и Каир", — сообщили в администрации округа.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 9 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет. В Белгородском районе по посёлку Разумное, сёлам Беловское, Никольское, Отрадное, Репное, Таврово, Ястребово нанесены удары с помощью 9 БПЛА, из которых 8 сбиты системой ПВО. За прошедшие сутки повреждены частный дом, надворная постройка, автомобиль, а также посечён забор на территории коммерческого объекта. Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в посёлке Разумное пробита кровля жилого дома", — писал Гладков.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Обошлось без повреждений.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Сподарюшино выпущено 8 артснарядов в ходе 2 обстрелов. Обошлось без последствий.Над Прохоровским районом нашей системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Последствий не было.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и Терезовка выпущены 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА, один из которых сбит. Повреждены два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля", — сообщил Гладков.В Курской области идут бои со вторгшимися украинскими подразделениями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об экономике Украины — в статье Ивана Лизана "Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам".

https://ukraina.ru/20241209/1059501467.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, донецк, вячеслав гладков, александр коц, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет