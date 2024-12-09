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ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии

ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии - 09.12.2024 Украина.ру

ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии

На территории России пресечена деятельность сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Об этом сообщила ФСБ России.

2024-12-09T13:21

2024-12-09T13:21

2024-12-09T13:36

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - сказано в официальном сообщении.По данным российской спецслужбы, от деятельности разоблачённой сети колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Доходы от противоправной деятельности сети достигали миллиона долларов в день, отметили в ФСБ.Там также сообщили об установленных руководителях функционирующих на территории России колл-центров. Среди них гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.По возбуждённому ФСБ уголовному делу проходят 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров. Им вменяется организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.Ранее на эту тему: Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка Также сообщалось, что Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени В ноябре Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО

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