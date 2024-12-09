ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии - 09.12.2024 Украина.ру
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ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии - 09.12.2024 Украина.ру
ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
На территории России пресечена деятельность сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Об этом сообщила ФСБ России.
2024-12-09T13:21
2024-12-09T13:36
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - сказано в официальном сообщении.По данным российской спецслужбы, от деятельности разоблачённой сети колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Доходы от противоправной деятельности сети достигали миллиона долларов в день, отметили в ФСБ.Там также сообщили об установленных руководителях функционирующих на территории России колл-центров. Среди них гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.По возбуждённому ФСБ уголовному делу проходят 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров. Им вменяется организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.Ранее на эту тему: Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка Также сообщалось, что Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени В ноябре Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО
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новости, грузия, россия, украина, фсб, сбу, терроризм, лжетерроризм, мошенники, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, спецслужба, уголовное дело, криминал
Новости, Грузия, Россия, Украина, ФСБ, СБУ, терроризм, лжетерроризм, мошенники, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, спецслужба, уголовное дело, криминал

ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии

13:21 09.12.2024 (обновлено: 13:36 09.12.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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На территории России пресечена деятельность сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Об этом сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - сказано в официальном сообщении.
По данным российской спецслужбы, от деятельности разоблачённой сети колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Доходы от противоправной деятельности сети достигали миллиона долларов в день, отметили в ФСБ.
Там также сообщили об установленных руководителях функционирующих на территории России колл-центров. Среди них гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
По возбуждённому ФСБ уголовному делу проходят 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров. Им вменяется организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Ранее на эту тему: Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка
Также сообщалось, что Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
В ноябре Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО
 
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