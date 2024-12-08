https://ukraina.ru/20241208/1059494041.html

Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря

Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря - 08.12.2024 Украина.ру

Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря

Избранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины, призвав Киев и Москву к срочному заключению мира. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-08T13:00

2024-12-08T13:00

2024-12-08T13:09

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что крах президента Сирии Башара Асада в Сирии связан с происходящим на Украине. По его словам, Россия "больше не заинтересована" в защите Асада, т. к. гораздо более актуальной для РФ является происходящее на Украине.При этом Трам назвал и потери Украины."Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", - заявил Трамп.Он заявил, что в переговорах "может помочь Китай"."Мир ждёт!" - резюмировал Трамп.Примечательно, что официальные потери ВСУ как минимум в десять раз ниже той цифры, которую назвал Трамп. Таким образом, избранный американский президент фактически разрушил миф украинской пропаганды о малых потерях.При этом, как сообщило издание Axios, Трамп не хотел вчера проводить встречу с Владимиром Зеленским в Париже, однако его убедил Эммануэль Макрон. Об этом изданию сообщили два источника.Примечательно, что официально Зеленский по итогам встречи заявил, что они с Трампом общались "о справедливом мире для Украины".Обстрелы и налётыУтром 8 декабря Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 6 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 13 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Софиевка — 4; Васильевка — 3; Райское — 4; Новая Каховка — 11; Кардашинка — 3; Каиры — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Каиры, Каховка, Горностаевка и Нижний Рогачик.Также канал написал, что в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории Великолепетихского округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Повреждён один автомобиль. В Белгородском районе по сёлам Беловское, Ближняя Игуменка, Красное, Мясоедово, Никольское, Отрадное, Таврово, Щетиновка и Ястребово выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 БПЛА, 10 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 3 частных домовладения. Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий", — писал Гладков.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущен один артиллерийский снаряд. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Глотово, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и сбит один беспилотник. Без пострадавших и разрушений", — отмечалось в сводке.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Обошлось без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет.Над Чернянским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Кошлаково, Ржевка и Терезовка выпущены 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 4 из которых сбиты или подавлены системой РЭБ. Повреждены 3 частных домовладения, один МКД и линия электропередачи", - указывал губернатор.В 10:55 он сообщил об атаке украинского дрона на жилой дом в Шебекино."Дрон ВСУ снова нанёс удар по многоквартирному дому в городе Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате детонации повреждены фасад и два припаркованных легковых автомобиля. Информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок".

https://ukraina.ru/20241208/1059490940.html

https://ukraina.ru/20241207/1059486730.html

https://ukraina.ru/20241207/1059484205.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, башар асад, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, россия