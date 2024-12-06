"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине - 06.12.2024 Украина.ру
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"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине
"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине - 06.12.2024 Украина.ру
"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине
Владимир Зеленский заявил о передаче украинским формированиям ракеты-дрона "Ад". В Белоруссии развернут ракетные системы "Орешник", цели для них будет определять Минск
2024-12-06T18:00
2024-12-06T18:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
александр лукашенко
владимир зеленский
сергей лавров
the guardian
пентагон
офис президента
белоруссия
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О передаче новой ракеты-дрона "Пекло" ("Ад") Владимир Зеленский написал в соцсетях."Дрон-ракета "Ад". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтверждённое боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задание — наращивать производство и применение. Благодарю каждого и каждую, кто задействован в нашем оборонном производстве, чей вклад помогает Украине сражаться", - указывалось в сообщении на странице в X.На презентации "Ада" отметили, что эти ракеты-дроны имеют дальность поражения до 700 км и развивают скорость 700 км/ч. Более того, якобы уже было пять успешных применений "Ада".Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц украинских военных ракет-дронов не называется.Ранее ряд СМИ предполагал, что Украина может выдать западные ракеты за свои разработки, в том числе и по просьбе западных политиков. Однако позднее Украина начала открыто применять западные ракеты. После одного из ударов ATACMS по территории России в ответ по оборонному предприятию в Днепропетровске был нанесён удар новейшей ракетной системой "Орешник". При этом использование против России американских ракет в Москве расценили как свидетельство вовлечённости США в конфликт."Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний — пару недель назад — от новой системы "Орешник" был воспринят всерьёз", - пояснил в интервью американскому журналисту Такеру Карслону министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он выразил обеспокоенность высказываниями официальных лиц Пентагона об упреждающих ударах по России, в т.ч. и ядерных."Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьёзная ошибка", - подчеркнул Лавров.При этом ранее западные СМИ сообщали о возможности Украины создать ядерное оружие, в т.ч. и так называемую "грязную бомбу". С учётом наличия у Украины ракет собственного производства возрастают угрозы для РФ.Тем временем США продолжают насыщать Украину оружием, в т.ч. и ракетным. Как сообщило издание The Guardian 6 декабря, Белый дом разработал стратегию усиления Украины, которая предусматривает лавину военной помощи, а именно -предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России."Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком более чем за час в четверг, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - сообщило издание.Кроме того, США пообещали поддержать Украину в решении кадровых вопросов, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами территории Украины."Это происходит наряду с почти выделенными кредитами на сумму $20 млрд, которые будут обеспечены прибылью от обездвиженных российских суверенных активов. Соединённые Штаты связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели с целью усложнить способность России поддерживать свои военные усилия и усилить переговорную силу Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования", - отмечалось в публикации The Guardian.Таким образом, действующая американская администрация способствует эскалации конфликта и создаёт проблемы для нацеленных на переговоры преемников во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом."Орешник" в БелоруссииПрезидент России Владимир Путин поддержал предложение президент Белоруссии Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник"."Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - заявил Путин 6 декабря во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.Несмотря на то, что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин."Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь", - указал Путин.По его словам, специалисты должны решить некоторые технические вопросы, — а именно определить минимальную дальность с учётом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии."Потребуются &lt;...&gt; минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности ещё со времен Советского Союза", — добавил Путин.Он сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года."К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнём их размещение на территории Белоруссии", - сказал Путин.Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года.Об интервью Лаврова Карлсону - в статье Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону".
https://ukraina.ru/20241206/1059464761.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, сергей лавров, the guardian, пентагон, офис президента, белоруссия, россия
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, The Guardian, Пентагон, Офис президента, Белоруссия, Россия

"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине

18:00 06.12.2024
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленськийракета-дрон "Ад" ("Пекло")
ракета-дрон Ад (Пекло) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский заявил о передаче украинским формированиям ракеты-дрона "Ад". В Белоруссии развернут ракетные системы "Орешник", цели для них будет определять Минск
О передаче новой ракеты-дрона "Пекло" ("Ад") Владимир Зеленский написал в соцсетях.
"Дрон-ракета "Ад". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтверждённое боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задание — наращивать производство и применение. Благодарю каждого и каждую, кто задействован в нашем оборонном производстве, чей вклад помогает Украине сражаться", - указывалось в сообщении на странице в X.
На презентации "Ада" отметили, что эти ракеты-дроны имеют дальность поражения до 700 км и развивают скорость 700 км/ч. Более того, якобы уже было пять успешных применений "Ада".
Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц украинских военных ракет-дронов не называется.
Ранее ряд СМИ предполагал, что Украина может выдать западные ракеты за свои разработки, в том числе и по просьбе западных политиков. Однако позднее Украина начала открыто применять западные ракеты. После одного из ударов ATACMS по территории России в ответ по оборонному предприятию в Днепропетровске был нанесён удар новейшей ракетной системой "Орешник". При этом использование против России американских ракет в Москве расценили как свидетельство вовлечённости США в конфликт.
"Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний — пару недель назад — от новой системы "Орешник" был воспринят всерьёз", - пояснил в интервью американскому журналисту Такеру Карслону министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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13:00
Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабряСША предоставят Украине "лавину военной помощи", сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он выразил обеспокоенность высказываниями официальных лиц Пентагона об упреждающих ударах по России, в т.ч. и ядерных.
"Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьёзная ошибка", - подчеркнул Лавров.
При этом ранее западные СМИ сообщали о возможности Украины создать ядерное оружие, в т.ч. и так называемую "грязную бомбу". С учётом наличия у Украины ракет собственного производства возрастают угрозы для РФ.
Тем временем США продолжают насыщать Украину оружием, в т.ч. и ракетным. Как сообщило издание The Guardian 6 декабря, Белый дом разработал стратегию усиления Украины, которая предусматривает лавину военной помощи, а именно -предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком более чем за час в четверг, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - сообщило издание.
Кроме того, США пообещали поддержать Украину в решении кадровых вопросов, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами территории Украины.
"Это происходит наряду с почти выделенными кредитами на сумму $20 млрд, которые будут обеспечены прибылью от обездвиженных российских суверенных активов. Соединённые Штаты связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели с целью усложнить способность России поддерживать свои военные усилия и усилить переговорную силу Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования", - отмечалось в публикации The Guardian.
Таким образом, действующая американская администрация способствует эскалации конфликта и создаёт проблемы для нацеленных на переговоры преемников во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.
09:42
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"Орешник" в Белоруссии
Президент России Владимир Путин поддержал предложение президент Белоруссии Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".
"Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - заявил Путин 6 декабря во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.
Несмотря на то, что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин.
"Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь", - указал Путин.
По его словам, специалисты должны решить некоторые технические вопросы, — а именно определить минимальную дальность с учётом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии.
"Потребуются <...> минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности ещё со времен Советского Союза", — добавил Путин.
Алексей Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Он сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года.
"К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнём их размещение на территории Белоруссии", - сказал Путин.
Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года.
Об интервью Лаврова Карлсону - в статье Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону".
 
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