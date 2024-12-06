https://ukraina.ru/20241206/1059477160.html

"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине

"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине - 06.12.2024 Украина.ру

"Ад" для Украины, "Орешник" в Белоруссии. Итоги 6 декабря на Украине

Владимир Зеленский заявил о передаче украинским формированиям ракеты-дрона "Ад". В Белоруссии развернут ракетные системы "Орешник", цели для них будет определять Минск

2024-12-06T18:00

2024-12-06T18:00

2024-12-06T18:00

хроники

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владимир путин

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О передаче новой ракеты-дрона "Пекло" ("Ад") Владимир Зеленский написал в соцсетях."Дрон-ракета "Ад". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтверждённое боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задание — наращивать производство и применение. Благодарю каждого и каждую, кто задействован в нашем оборонном производстве, чей вклад помогает Украине сражаться", - указывалось в сообщении на странице в X.На презентации "Ада" отметили, что эти ракеты-дроны имеют дальность поражения до 700 км и развивают скорость 700 км/ч. Более того, якобы уже было пять успешных применений "Ада".Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц украинских военных ракет-дронов не называется.Ранее ряд СМИ предполагал, что Украина может выдать западные ракеты за свои разработки, в том числе и по просьбе западных политиков. Однако позднее Украина начала открыто применять западные ракеты. После одного из ударов ATACMS по территории России в ответ по оборонному предприятию в Днепропетровске был нанесён удар новейшей ракетной системой "Орешник". При этом использование против России американских ракет в Москве расценили как свидетельство вовлечённости США в конфликт."Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний — пару недель назад — от новой системы "Орешник" был воспринят всерьёз", - пояснил в интервью американскому журналисту Такеру Карслону министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он выразил обеспокоенность высказываниями официальных лиц Пентагона об упреждающих ударах по России, в т.ч. и ядерных."Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьёзная ошибка", - подчеркнул Лавров.При этом ранее западные СМИ сообщали о возможности Украины создать ядерное оружие, в т.ч. и так называемую "грязную бомбу". С учётом наличия у Украины ракет собственного производства возрастают угрозы для РФ.Тем временем США продолжают насыщать Украину оружием, в т.ч. и ракетным. Как сообщило издание The Guardian 6 декабря, Белый дом разработал стратегию усиления Украины, которая предусматривает лавину военной помощи, а именно -предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России."Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком более чем за час в четверг, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - сообщило издание.Кроме того, США пообещали поддержать Украину в решении кадровых вопросов, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами территории Украины."Это происходит наряду с почти выделенными кредитами на сумму $20 млрд, которые будут обеспечены прибылью от обездвиженных российских суверенных активов. Соединённые Штаты связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели с целью усложнить способность России поддерживать свои военные усилия и усилить переговорную силу Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования", - отмечалось в публикации The Guardian.Таким образом, действующая американская администрация способствует эскалации конфликта и создаёт проблемы для нацеленных на переговоры преемников во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом."Орешник" в БелоруссииПрезидент России Владимир Путин поддержал предложение президент Белоруссии Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник"."Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Второе: это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - заявил Путин 6 декабря во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.Несмотря на то, что комплексы будут входить в состав РВСН России, определять для них цели будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул Путин."Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь", - указал Путин.По его словам, специалисты должны решить некоторые технические вопросы, — а именно определить минимальную дальность с учётом приоритетов обеспечения безопасности Белоруссии."Потребуются <...> минимальные затраты, имя в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности ещё со времен Советского Союза", — добавил Путин.Он сообщил, что считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года."К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнём их размещение на территории Белоруссии", - сказал Путин.Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года.Об интервью Лаврова Карлсону - в статье Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону".

https://ukraina.ru/20241206/1059464761.html

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хроники, эксклюзив, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, сергей лавров, the guardian, пентагон, офис президента, белоруссия, россия