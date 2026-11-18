https://ukraina.ru/20261118/bezdomnye-kotiki-s-lyudoedskim-opytom-deputat-nabrosilas-na-ministra-iz-za-vsu-1084584893.html

"Бездомные котики с людоедским опытом": депутат набросилась на министра из-за ВСУ

"Бездомные котики с людоедским опытом": депутат набросилась на министра из-за ВСУ - 18.11.2026 Украина.ру

"Бездомные котики с людоедским опытом": депутат набросилась на министра из-за ВСУ

Депутат Верховной Рады Инна Совсун возмутилась словами министра по делам ветеранов Виталия Кима о будущем украинских военных. Чиновник предупредил о возможном росте преступности и социальных потрясениях после их возвращения, а парламентарий обвинила его в отношении к фронтовикам как к опасным животным

2026-11-18T19:00

2026-11-18T19:00

2026-11-18T19:00

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Украинские власти начали всерьёз задумываться о том, что делать с фронтовиками после окончания конфликта. И если раньше на первый план выходили проблемы с поиском людей для отправки на фронт, то теперь чиновников беспокоит и тот вопрос, как встречать тех, кто оттуда вернётся.Депутат от партии "Голос" Инна Совсун обрушилась с критикой на министра по делам ветеранов Виталия Кима. Поводом стало его большое интервью РБК-Украина, опубликованное 16 ноября. Чиновник рассуждал о трудностях возвращения военных к гражданской жизни, возможном росте преступности и даже революциях.Совсун не понравилось, что министр, который по должности должен защищать интересы ветеранов, сам заговорил о них как о потенциальной проблеме для общества.Вторая половина беседы, по её мнению, оказалась еще хуже. Совсун заявила, что военных фактически представили опасными людьми с "людоедским опытом", которым предстоит пройти реабилитацию, прежде чем вернуться к обычной жизни.Особенно интересным оказался разговор о возможном росте преступности. Журналистка поинтересовалась, не опасаются ли власти, что люди с боевым опытом, оставшись без заработка и поддержки, начнут искать другие способы обеспечить себя. Ким не стал уверять, что ничего подобного не произойдет."Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определёнными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов", — заявил чиновник.Сам Ким при этом подчёркивал, что бояться ветеранов не нужно. Но разговоры о криминале и возможных революциях, судя по реакции украинского общества, запомнились куда сильнее.По словам Совсун, военнослужащие вовсе не какая-то отдельная категория людей, которую однажды придется принимать обратно в общество. Их семьи уже живут среди остальных украинцев, а сами военные просто вынуждены проводить годы вдали от дома.“Ну, да, как в отпуске или на вахте”, — сыронизировали в комментариях.Досталось от депутата и остальным украинцам. Парламентарий заявила, что общество должно учиться у военных ответственности и умению защищать страну, а не считать нормой способность прятаться от сотрудников ТЦК, месяцами не выходить из дома и искать способы получить бронь от мобилизации.Что любопытно, её слова звучат на фоне сегодняшних заявлений украинского депутата, который считает, якобы Украина волшебным образом “очистилась” от конфликтов с сотрудниками ТЦК. Подробности в публикации "Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность.Между тем, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня в стране насчитывается более двух миллионов ветеранов. После завершения конфликта их общее число может вырасти до пяти-шести с половиной миллионов человек. Причём проблемы возникают уже сейчас. Более половины опрошенных ветеранов, по оценке омбудсмена, не чувствуют должной защиты своих прав.Только за первые восемь месяцев этого года Лубинец получил свыше 1900 обращений от ветеранов. Совсун тем временем пошла дальше и продолжила критиковать слова Кима. Особенно её возмутило отсутствие нового закона о ветеранской политике. По словам депута, каждая следующая команда министерства обещает подготовить документ, сроки постоянно переносятся, а законопроект до сих пор даже не зарегистрирован в Верховной Раде.И напоследок встает вопрос о том, почему на Украине эта тема вдруг стала популярна. Совсем недавно в Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии. Тогда гражданам Украины, которых обнадежили начавшиеся в Абу-Даби переговоры о мире, посоветовали не обольщаться.

https://ukraina.ru/20261118/esli-otkryt-granitsy-lyudi-poedut-ukrainu-gotovyat-k-vechnomu-zheleznomu-zanavesu-1084576885.html

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новости, украина, виталий ким, верховная рада, тцк, рада, мобилизация на украине, мобилизация, демобилизация, всу