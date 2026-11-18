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Масло по две бутылки и советы запасаться пакетами: что происходит на Украине

Масло по две бутылки и советы запасаться пакетами: что происходит на Украине - 18.11.2026 Украина.ру

Масло по две бутылки и советы запасаться пакетами: что происходит на Украине

В украинских магазинах начали ограничивать продажу подсолнечного масла. Первые объявления заметили в сети "Эпицентр": покупателям разрешают брать не больше двух бутылок в одни руки. Это произошло после проблем с работой нескольких крупных производителей из-за российских атак

2026-11-18T20:50

2026-11-18T20:50

2026-11-18T20:53

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Ограничения в магазинах могут быть связаны с опасениями нехватки масла и перебоев с поставками. Таким образом торговые сети могут пытаться распределить оставшиеся запасы между покупателями.Кроме того, украинцам советуют заранее запастись прочными одноразовыми пакетами. Как пишет Telegraf, они могут пригодиться, если возникнут проблемы с канализацией.За последние недели повреждены сразу несколько предприятий масложировой отрасли. Производство масла "Королевский вкус" остановилось. Также прекратили работу все заводы компании Kernel, которая выпускает марки "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак". Под массированные атаки попала и компания "Олейна". Подробнее — в материале Яны Карцевой Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса на сайте Украина.ру.

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