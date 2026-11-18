Масло по две бутылки и советы запасаться пакетами: что происходит на Украине
20:50 18.11.2026 (обновлено: 20:53 18.11.2026)
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкПроизводство подсолнечного масла "Золотая семечка" в Ростове-на-Дону
В украинских магазинах начали ограничивать продажу подсолнечного масла. Первые объявления заметили в сети "Эпицентр": покупателям разрешают брать не больше двух бутылок в одни руки. Это произошло после проблем с работой нескольких крупных производителей из-за российских атак
Ограничения в магазинах могут быть связаны с опасениями нехватки масла и перебоев с поставками. Таким образом торговые сети могут пытаться распределить оставшиеся запасы между покупателями.
Кроме того, украинцам советуют заранее запастись прочными одноразовыми пакетами. Как пишет Telegraf, они могут пригодиться, если возникнут проблемы с канализацией.
За последние недели повреждены сразу несколько предприятий масложировой отрасли. Производство масла "Королевский вкус" остановилось. Также прекратили работу все заводы компании Kernel, которая выпускает марки "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак". Под массированные атаки попала и компания "Олейна". Подробнее — в материале Яны Карцевой Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса на сайте Украина.ру.
За последние недели повреждены сразу несколько предприятий масложировой отрасли. Производство масла "Королевский вкус" остановилось. Также прекратили работу все заводы компании Kernel, которая выпускает марки "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак". Под массированные атаки попала и компания "Олейна". Подробнее — в материале Яны Карцевой Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса на сайте Украина.ру.
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