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"На Украине у власти нацисты": может ли Зеленский согласиться на условия России — Ищенко

"На Украине у власти нацисты": может ли Зеленский согласиться на условия России — Ищенко - 18.11.2026 Украина.ру

"На Украине у власти нацисты": может ли Зеленский согласиться на условия России — Ищенко

Украина – несостоявшееся государство, а киевский режим представляет интересы своего кармана, а не государства, поэтому быть адекватным партнёром на переговорах он не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-18T19:31

2026-11-18T19:31

2026-11-18T19:31

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Разговор о переговорах эксперт продолжил темой Украины – и сразу обозначил, почему Киев не может быть адекватным партнёром."Может ли Украина быть адекватным партнерам на этих переговорах? Нет, не может. Украина – это несостоявшееся государство. Киевский режим интересы государства не представляет. Он представляет интересы своего кармана", – заявил Ищенко.По его словам, Дональд Трамп говорит Зеленскому примерно следующее: "Если ты не заключишь сделку с Путиным, Путин уничтожит твою Украину". При этом Россия говорит открытым текстом: "Нам все равно. Мы можем с Украиной договориться, а можем довоеваться. Лишь бы результат получить". А после этого глава киевского режима выходит и в очередной раз говорит: "Я благодарю своих великих западных друзей за помощь Украине и предлагаю России принять украинские условия", – предположил Ищенко.То есть Россия давит и дает понять, что чем дольше киевский режим будет сопротивляться, тем больше территорий Украина потеряет, подчеркнул эксперт.Может ли Зеленский согласиться на российские условия? "Нет. Мы же регулярно говорим, что на Украине у власти нацисты. Как киевский режим отдаст территории, если нацистские профсоюзы, на которых он опирается, убеждены, что надо вернуть под контроль Украины все ее бывшие регионы и дойти до Воронежа? Кто Зеленского будет от них защищать, как только он согласится на российские предложения? Американцы могут не приехать. Англичане – тоже", – резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью про ситуацию вокруг Украины "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.

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