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Даже за дешёвые посылки с AliExpress и Temu теперь нужно будет платить НДС

Даже за дешёвые посылки с AliExpress и Temu теперь нужно будет платить НДС - 18.11.2026 Украина.ру

Даже за дешёвые посылки с AliExpress и Temu теперь нужно будет платить НДС

С июля 2027 года украинцам придётся платить налог на добавленную стоимость при покупке товаров на зарубежных интернет-площадках. Новые правила коснутся даже недорогих заказов с AliExpress, Temu и Amazon. Размер налога будет зависеть от стоимости покупки, а исключения предусмотрены для некоторых отправлений между частными лицами

2026-11-18T18:59

2026-11-18T18:59

2026-11-18T18:59

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НДС составит 20% и будет автоматически добавляться к цене товара во время оплаты заказа. Таким образом, покупателям придётся доплачивать за каждую покупку независимо от её стоимости. Например, при заказе товара за 5 евро налог составит ещё 1 евро.Без уплаты НДС можно будет получить отправление стоимостью до 45 евро, если один человек отправляет его другому для личного или семейного пользования.Таким образом, главное значение будет иметь не только стоимость посылки, но и характер отправления. Покупки в зарубежных интернет-магазинах будут облагаться НДС, а, например, если родственник отправит безвозмездный подарок стоимостью 40 евро, платить налог не потребуется.Также с 2028 года на Украине намерены ввести обязательную уплату НДС для части предпринимателей-ФОПов (физлиц-предпринимателей). Это требование включено в программу МВФ. По предварительным данным, регистрироваться плательщиками НДС обяжут ФОПов с годовым оборотом от 4 млн гривен (более 7,2 млн рублей). Подробнее – в материале Яны Карцевой Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса на сайте Украина.ру.

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новости, украина, мвф, крымский мост, украина.ру