https://ukraina.ru/20261119/intensivnost-naltov-bpla-na-rossiyu-sokratilas-v-neskolko-raz--minoborony-1084589594.html

Интенсивность налётов БПЛА на Россию сократилась в несколько раз — Минобороны

Интенсивность налётов БПЛА на Россию сократилась в несколько раз — Минобороны - 19.11.2026 Украина.ру

Интенсивность налётов БПЛА на Россию сократилась в несколько раз — Минобороны

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 235. Об этом Минобороны РФ вечером 18 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-19T00:24

2026-11-19T00:24

2026-11-19T00:24

украина.ру

россия

краснодарский край

азовское море

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ростовская область

сво

пво

спецоперация

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 17 ноября до 8:00 мск 18 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Ростовской областей и над акваторией Азовского моря были сбиты 184 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 235 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 1492.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261118/putin-tramp-i-si-vstretilis-krym-obespechat-itogi-18-noyabrya-1084584081.html

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