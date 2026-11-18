https://ukraina.ru/20261118/voyna-kak-sposob-vyzhivaniya-ischenko-obyasnil-pochemu-zelenskomu-plevat-na-ukrainu-1084582545.html

Война как способ выживания: Ищенко объяснил, почему Зеленскому плевать на Украину

Война как способ выживания: Ищенко объяснил, почему Зеленскому плевать на Украину - 18.11.2026 Украина.ру

Война как способ выживания: Ищенко объяснил, почему Зеленскому плевать на Украину

Украина не может сама заработать на свое существование, поэтому война становится способом выживания для Зеленского. А на украинскую государственность ему плевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-18T20:32

2026-11-18T20:32

2026-11-18T20:32

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Зеленский не отдает территории, потому что боится собственных украинских нацистов. Но чем дольше длится война, тем больше территорий теряет Украина. Ищенко согласился с тезисом, что такая ситуация является абсурдной.Эксперт подчеркнул, что на Западе дают деньги, пока Украина воюет. "Деньги не дают – Украины нет. Украина не может сама заработать на свое существование, поэтому война становится способом выживания для Зеленского", – пояснил эксперт."Если во время войны у вас разбомбили электростанцию, вам союзники помогают. А если у вас отключили свет, потому что вы энергетикой и ЖКХ не занимались, то это уже ваши проблемы", — объяснил Ищенко.Он подчеркнул, что для Зеленского война – это способ выживания и он делает все, чтобы выжить даже не как частное лицо, а как глава киевского режима, пусть даже и в изгнании. "А на украинскую государственность ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. И никакие соглашения с ним подписывать нельзя, потому что они все равно не будут выполняться", – констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью про ситуацию вокруг Украины "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.

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