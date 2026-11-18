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"Мы не воюем. Воюет Украина с Россией": Ищенко раскрыл, что стоит за позицией США

"Мы не воюем. Воюет Украина с Россией": Ищенко раскрыл, что стоит за позицией США - 18.11.2026 Украина.ру

"Мы не воюем. Воюет Украина с Россией": Ищенко раскрыл, что стоит за позицией США

США сами исключили себя из числа государств, которые могут о чём-то договариваться: Трамп заявил, что "мы не воюем, воюет Украина с Россией", а Москва постоянно выступала против такого подхода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-18T18:29

2026-11-18T18:29

2026-11-18T18:29

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Отвечая на вопрос, могли бы переговоры в Абу-Даби сложиться иначе при победе республиканцев, эксперт дал прямой ответ."Нет, не могли. И борьба демократов с республиканцами тут вообще не при чем", – заявил Ищенко.По его словам, ещё с конца 2023 года демократы стали намекать, что пора бы мириться: "Причем пора бы помириться России с Украиной, а США будут выступать в качестве посредников". Трамп, едва придя к власти, тут же заявил, что будет посредником: "Мы не воюем. Воюет Украина с Россией. Мы только помогаем сторонам сесть за стол переговоров".Однако, отметил эксперт, это сразу исключает США из числа государств, которые могут о чём-то договариваться. "И это как раз то, против чего постоянно выступала Россия", – пояснил он. Позиция российской стороны, по его мнению, такова: "Мы хотим договориться сразу и с США, и с Европой о глобальном урегулировании. Если США не обращают внимание на глобальные проблемы, как мы можем договориться по частному украинскому вопросу, который проистекает из-за глобальных проблем?".В общем, никаких отдельных переговоров с американской делегацией в принципе быть не может, уверен Ищенко."Так как могут переговоры между Россией и Украиной разрешить противоречия, которые существуют между Россией и США?" – задал риторический вопрос эксперт. И сам ответил: "В долгосрочной перспективе – никак. В краткосрочной тоже".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в интервью "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе".

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