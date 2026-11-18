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Малюк*, "Криминал", война с НАБУ и разбитые телефоны: откровения генерала Дуки

Малюк*, "Криминал", война с НАБУ и разбитые телефоны: откровения генерала Дуки - 18.11.2026 Украина.ру

Малюк*, "Криминал", война с НАБУ и разбитые телефоны: откровения генерала Дуки

Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука выступил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, где ответил на вопросы о деле "Карфаген", отношениях СБУ с НАБУ и связях с фигурантами дела. Он отверг обвинения в совершении преступлений и заявил, что антикоррупционные органы используют уголовные дела для политического давления

2026-11-18T20:03

2026-11-18T20:03

2026-11-18T20:24

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В начале ноября НАБУ и САП сообщили Дуке о подозрении и задержали его. Суд назначил ему залог в размере 65 млн гривен. После внесения денег 13 ноября генерал вышел из-под стражи и заявил о готовности дать показания парламентской комиссии.Во время выступления Дука сообщил, что не считает отношения между СБУ и НАБУ конфликтом между ведомствами. По его мнению, антикоррупционные структуры стали инструментом политического давления. Он также заявил, что не получал распоряжений вести работу против НАБУ и отрицал причастность своего подразделения к изменениям законодательства об антикоррупционных органах.Отдельно генерал рассказал о знакомстве с Андреем Осиповым по прозвищу "Криминал", которого следствие считает организатором преступной группы по делу "Карфаген". По словам Дуки, их познакомил бывший глава СБУ Василий Малюк* ещё в 2020 году. Он передал генералу номер Осипова, представив его как человека из криминальной среды, который может быть полезен для работы службы. Дука подтвердил, что встречался с ним несколько раз, но назвал отношения исключительно рабочими.Также генерал признал, что автомобиль, которым он пользовался, заезжал на территорию СБУ с Осиповым внутри. При этом, по словам Дуки, за рулём находился его водитель, а сам он лично Осипова не сопровождал. Наличие у фигуранта специального пропуска генерал отрицал.Во время заседания затронули и вопрос возможного сбора денег на залог. Ранее в СМИ появилась информация, что средства могли собирать среди сотрудников СБУ. Дука заявил, что не располагает сведениями о том, как именно организовали сбор, поскольку в тот момент находился в СИЗО без доступа к связи. Однако он утверждает, что после освобождения пообщался с коллегами и не обнаружил подтверждений принуждения."Сотрудников СБУ никто не заставлял собирать деньги на мой залог", — заявил генерал.Кроме того, Дука подтвердил, что во время обыска разбил два своих телефона. Он объяснил это тем, что хотел защитить рабочую информацию и агентуру. По его словам, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов также уничтожил телефоны во время следственных действий, однако в его случае этот поступок трактуют иначе.Генерал также прокомментировал сведения о родственниках жены, которые живут на подконтрольной ВС РФ территории Херсонской области. Он подтвердил, что её родители остались там, но заявил, что не общается с ними и не имеет подтверждений информации об их российских паспортах. При этом, по его словам, жена поддерживает с родителями связь. Дука добавил, что сообщил СБУ о родственниках, которые могут иметь гражданство России.Значительная часть выступления была посвящена работе подразделения, которое он возглавлял в СБУ. Оно занималось контрразведывательным сопровождением правоохранительных органов, в том числе НАБУ, полиции, прокуратуры и Государственного бюро расследований. Дука подтвердил, что отдельные сотрудники службы проверяли работников антикоррупционного бюро. Основанием для этого, по его словам, становилась оперативная информация.Он также рассказал о материалах, связанных с директором НАБУ Семёном Кривоносом. По утверждению генерала, их сбор начался не ранее августа 2025 года, а подозрение было подготовлено к концу того же года. Однако затем расследование фактически остановилось. Дука объяснил это отсутствием политического решения. Он также заявил, что в дальнейшем документ направили Кривоносу по почте, а впоследствии соответствующие материалы были исключены из реестра.Отдельно генерал раскритиковал работу НАБУ и САП, заявив, что сотрудники этих ведомств, получившие подозрения, продолжали занимать свои должности. Он также сообщил, что предусмотренная законом проверка работников антикоррупционных органов на полиграфе до сих пор не проведена, поскольку СБУ и НАБУ не согласовали её методику.Кроме того, Дука рассказал, что осенью 2025 года бывший глава СБУ Василий Малюк* поручил приостановить работу с материалами в отношении сотрудников НАБУ. По его словам, расследования по соответствующим направлениям после этого остановили.Дука утверждает, что антикоррупционные органы оказывают давление и на Зеленского. По мнению генерала, НАБУ и связанные с антикоррупционной повесткой СМИ влияют на общественное мнение и используют публикации о предполагаемых связях высокопоставленных чиновников с коррупционными расследованиями как инструмент политического воздействия.Отдельно Дука затронул ситуацию вокруг Кирилла Буданова*. Он заявил, что, по имеющимся у него сведениям, вопрос о возможном объявлении подозрения главе ОП уже обсуждается. При этом генерал призвал руководителей антикоррупционных ведомств внести ясность в ситуацию."Мы все понимаем, что давно уже идёт вопрос о том, что Буданову* должно быть подозрение. Так оно должно быть или не должно быть? Если должно быть, пусть будет. А если нет, то пусть господин Кривонос и господин Клименко встанут и скажут, что его нет", — сказал Дука.В своём выступлении генерал упомянул и дело "Династия", потребовав разъяснить, имеют ли отношение к нему люди из ближайшего окружения украинского руководства. Речь идёт о материалах расследования, в которых фигурирует обозначение "R1". В политических кругах высказываются предположения, что за ним может скрываться Зеленский, однако официального подтверждения этой версии нет.В завершение выступления генерал вновь заявил, что считает обвинения против себя необоснованными, и раскритиковал методы работы антикоррупционных органов. Его слова прозвучали в рамках парламентского расследования обстоятельств дела "Карфаген" и отношений между силовыми структурами Украины.Напомним, что сегодня ВАКС Украины постановил отправить под стражу без права внесения залога фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова. Дело касается деятельности преступной организации, которую НАБУ и САП раскрыли 4 ноября. Следователи считают, что именно "Криминал" руководил этой организацией и координировал работу как минимум 52 колл-центров.Ранее автор издания "Украина.ру" Никита Волкович в своей статье рассказал, как кадровый контрразведчик превратился в героя антикоррупционных прослушек и таран в аппаратной грызне. Подробности - в материале С топором в руках: генерал СБУ Дука начал новый акт войны силовиков на Украине на нашем сайте.* Внесён в перечень террористов и экстремистов

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