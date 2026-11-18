https://ukraina.ru/20261118/igor-shishkin-evropa-mozhet-vernutsya-k-fashizmu-esli-ne-pobedit-rossiyu-v-voyne-na-ukraine-1084584582.html

Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на Украине

Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на Украине - 18.11.2026 Украина.ру

Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на Украине

Не случайно Сорос, а он кое-что понимает в европейской политике, после начала карательной операции Киева против республик Донбасса сказал, что на Украине рождается новая Европа. Торжество нацистов он назвал рождением новой Европы. Поэтому очень может быть, что такие силы, как Сорос и ему подобные, попытаются сделать ставку на нацификацию Европы.

2026-11-18T19:00

2026-11-18T19:00

2026-11-18T19:00

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Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Игорь Сергеевич, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины. Каким видят переговорный процесс европейские элиты?— По поводу Европы все действительно интересно. США выступили с инициативой перевести трехсторонние переговоры по Украине в четырехсторонние с привлечением ЕС и Британии. Но темой этих переговоров должна стать новая архитектура безопасности в Европе. Реакция европейцев была вполне предсказуемой. То, что они успели наговорить, — это серия ультиматумов России. По сути, они предлагают России сдаться, а под системой безопасности подразумевают способы управления побеждённой Россией.Почему так? Все можно объяснить тем, что там правят бал глобалисты, которые оторвались от народа и не выражают интересы ни немецкого, ни французского народов. Или если мир будет заключён, как эти элиты объяснят населению, зачем четыре года шла война?Но действительно ли всё можно свести к злой воле конкретных людей или даже конкретной идеологии либерального глобализма? Либеральные глобалисты — враги России. Но можно ли надеяться, что если вместо Макрона и Мерца появятся правильные политики, выражающие национальные интересы Франции и Германии, и тогда всё изменится? На мой взгляд, позиция Европы абсолютно объективна и иной быть не может. Европа была центром мира в течение примерно четырёх веков, но она стратегически проиграла по итогам Второй мировой войны. В том числе и те страны, которые считаются победителями, — Британия и Франция.Европа была обречена на то, чтобы быть периферией между двумя центрами силы — Советским Союзом и США. Этого не произошло. Почему? Да потому что Соединённые Штаты Европу оживили искусственно.Европа им была нужна как процветающая витрина западного мира и как пушечное мясо в возможной войне против СССР. Американцы подключили Европу к системе внешнего жизнеобеспечения, и она ожила, как Франкенштейн. Трамп ведь не врал, что Европа находится на содержании у Америки. А затем был крах Советского Союза, который влил в Европу колоссальные ресурсы и позволил объединиться, потому что европейцы прекрасно поняли, что ни Франция, ни Германия, ни Англия, ни Италия в одиночку уже в этом мире ни на что не способны. И в нулевые Европа вновь превратилась в один из центров мира. Она стала второй экономикой, которая опережала Китай в начале XXI века.Но американцы все это увидели и стали отключать Европу от системы жизнеобеспечения. Одновременно стала оживать Россия, и отношения Запада с ней перестали быть колониальными.Уже где-то в 2012 году было в Европе объявлено о том, что система всеобщего благоденствия приказала долго жить. Единственным шансом для них стала гибридная война против России, которую развязали американцы. Но они были уверены, что с Россией произойдёт то же, что произошло с Советским Союзом.Европейский Франкенштейн получил новые огромные порции жизненной энергии. Но четыре года прошло, Россия не рухнула. А теперь европейцам предлагают ещё с Россией заключить договор, который обеспечит России равную безопасность с Европой. Для них конец.Поэтому Мерц прав, когда говорит, что поддержка киевского режима важнее внутригерманских проблем. Эта поддержка дает маленький шанс на то, что Россия рухнет. Только труп России, который они будут, как падальщики, потреблять, может их спасти. В противном случае им придется коренным образом перестраивать всю социально-экономическую, политическую систему европейских стран. Европа сейчас бунтует, потому что уже нет ресурсов на то, чтобы кормить миллионы людей.— Итак, единственный выход для Европы — это уничтожить Россию, но ведь не все европейские страны с этим согласны. К примеру, премьер Словакии Фицо отверг требования канцлера Германии Мерца увязать бюджет ЕС с помощью Украине. Польша тоже не будет дальше делать взносы в программу НАТО для Украины. Если рассматривать Европу как единый организм, то его отдельные органы начинают отказывать.— Обратите внимание, какие страны начинают сейчас бузить, не на улицах, а на официальном уровне. Это страны, которые были поглощены романо-германской цивилизацией. Это не те народы, которые создавали европейскую цивилизацию. Они были ею ассимилированы, поэтому у них нет великодержавных амбиций по поводу сбора ренты гегемона со всего мира. То есть они бы поучаствовали в разграблении России, но, если это не получается, то можно попробовать договориться.При этом элиты прекрасно понимают, что в одиночку они особой роли играть не смогут, поэтому они будут цепляться зубами за то, чтобы сохранить европейское единство. И неслучайно они вцепились так в либеральный глобализм. Не из-за того, что они все любят извращенцев, а потому что это идеальная идеологическая база для того, чтобы стереть противоречия внутри Европейского Союза.Даже приход к власти Ле Пен во Франции и АдГ в Германии не сможет сохранить уровень жизни и инфраструктуру европейских государств. Приход к власти этих политиков все равно будет означать катаклизм внутри этих стран. Нечто подобное Европа переживала после Первой мировой войны, когда ее социально-экономическая и политическая система находилась в кризисе и всё было готово взорваться.Тогда они нашли выход в фашизме. Очень может быть, что и в этот раз будет так же. Не случайно Сорос, а он кое-что понимает в европейской политике, после начала карательной операции Киева против республик Донбасса сказал, что на Украине рождается новая Европа. Торжество нацистов на Украине он назвал рождением новой Европы XXI века. Поэтому очень может быть, что такие силы, как Сорос и ему подобные, попытаются сделать ставку на нацификацию Европы.— Почему на фоне оживления переговорного процесса вокруг Украины киевский режим возобновил удары по Крымскому мосту?— Киевский режим абсолютно не заинтересован в мирных переговорах с участием Зеленского и его команды. Мирные переговоры для них смерти подобны. Они наладили идеальную систему переработки жизней украинцев для пополнения собственных счетов в зарубежных банках. Чем больше украинцев гибнет, тем более крупные суммы туда поступают. Правящая верхушка Украины понимает, что, как только она станет не нужна, эти деньги отберут.Поэтому для них это действительно вопрос физического выживания. Но киевский режим при всём своём людоедстве сам наносить удары вглубь России не в состоянии. В ночь, когда проходили переговоры представителей Трампа с Владимиром Путиным, на Москву был массированный налет дронов.Могли сами ВСУ это всё организовать? Нет. Хорошо известно, что целеуказания, маршруты обхода наших комплексов ПВО им дают американцы.Летом этого года в Стамбуле проходил саммит НАТО, после которого и началась кампания массированных ударов по России ракетами и дальнобойными беспилотниками. Тогда был задан вопрос, не поставит ли это мир на грань Третьей мировой войны. Рубио тогда рассмеялся и заявил, что таким образом лучше всего принудить Москву к мирным переговорам. И Трамп с ним согласился. Версию же о том, что Пентагон и спецслужбы не слушаются Трампа, давайте оставим для детского сада.

https://ukraina.ru/20261118/dmitriy-tabachnik-dlya-liderov-evropy-finansovaya-pomosch-ukraine-stala-gigantskoy-skhemoy-po-otmyvaniyu-1084560950.html

https://ukraina.ru/20261118/bez-chlenstva-yavochnym-poryadkom-na-ukraine-prokhodit-militaristskaya-legalizatsiya-nato-i-es-1084579754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, россия, украина, дональд трамп, игорь шишкин, фридрих мерц, ес, нато, снг