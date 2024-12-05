https://ukraina.ru/20241205/1059439653.html

Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией - 05.12.2024 Украина.ру

Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

Постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин считает, что Дональд Трамп хочет сделать Украину своим вассалом и разделить с Россией зоны влияния на Ближнем Востоке и на рынке ресурсов. Для достижения своих целей он может использовать игры с ценами на нефть.

2024-12-05T17:28

2024-12-05T17:28

2024-12-05T17:28

интервью

украина

россия

сша

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китай

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Газета The Wall Street Journal написала 4 декабря, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.— Александр, The Wall Street Journal утверждает, что Киев готов мириться. А вы что об этом думаете?— Сразу скажу, что все эти поездки Ермака – это жест отчаяния.До инаугурации Трампа осталось меньше двух месяцев. Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется. То, что Ермак, который считается зашкваренным политиком, едет в Америку и пытается поговорить с командой Трампа, говорит о его неуверенности в себе. Он пытается уловить позицию Трампа, чтобы потом под него подстроиться.Так что в глобальном смысле от Киева ничего не зависит. Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне.При этом надо отметить, что немалая часть новой администрации еще не прошла утверждение в Сенате. Если украинские посланцы пытаются встречаться со всеми, кого обозначил Трамп — это уже слабый ход, потому что не все из них вступят в должность.— Почему вы так думаете — что не все из них вступят в должность? Разве Сенат не поддерживает Трампа?— Сенат поддерживает Трампа. Просто там есть кандидатуры, против которых выступают сами республиканцы. В частности, они уже вынудили Трампа сменить кандидатуру Мэтта Гетца на пост генпрокурора. По поводу Тулси Габбард, которая выдвинута на пост директора Нацразведки, тоже намечается определенное противостояние.То есть в целом Трамп контролирует республиканскую партию, но по отдельным моментам у них могут быть противоречия.Повторюсь, если окончательной команды Трампа еще нет, а Ермак все равно пытается со всеми встречаться — это признак слабости. Он не понимает, с кем ему действительно важно сотрудничать, а с кем — нет. Он пытается подлизаться ко всем.— Может быть, Ермак денег хочет?— До 20 января Трамп ему в принципе дать ничего не может. До инаугурации все денежные потоки распределяет Байден. То, что Байден в состоянии дать Украине, он и так отдаст. Но в какой-то момент этот кран будет перекрыт, и киевскому режиму придется подстраиваться под позицию Трампа.Думаю, Трамп по Украине попытается запустить временное мирное соглашение, которое, по его задумке, должно перейти в постоянное, как это было во время корейской войны.Кстати, в то время Сеул не желал заключать мирное соглашение, а хотел продолжать боевые действия. Но американское руководство приняло самостоятельное решение заключить этот договор. У южнокорейцев никто ничего не спрашивал.Поэтому Трамп будет предлагать заморозку по текущей линии фронта.Также, возможно, будет приостановка вступления Украины в НАТО, а вместо него предложат некий дополнительный украино-американский договор, согласно которому Киев окончательно станет вассалом Вашингтона.Дело в том, что Трамп не видит, чтобы у НАТО был какой-то внятный функционал, потому что 90% НАТО — это США. Логика проста: "Зачем обсуждать то, что целиком и полностью зависит от Америки? Надо все вопросы решать с Америкой".Короче говоря, думаю, что Трамп сформулирует позицию по Украине следующим образом. Заморозка по текущей линии фронта, мораторий на переговоры по вступлению Киева в НАТО (скажем, на 10 лет) и вассальный американо-украинский договор. Киевский режим примет это, потому что ему некуда деваться.Но не факт, что в России подойдут такие условия, поэтому Трамп будет пытаться на нас давить.— Как именно?— Трамп попытается уронить цены на топливо за счет сброса сланцевой нефти в США. Через экономические рычаги. Хотя я не думаю, что у него это получится.— "Мирный план Келлога" предусматривает, что Россию необходимо вывести из политической изоляции, снять санкции и оставить за ней новые территории". Насколько он совпадает с программой самого Трампа? Трамп действительно готов снять с нас санкции?— Трамп может счесть это сильной переговорной позицией.Если для него главные враги — Китай и Иран, то для того, чтобы Россия отошла от них, он может предложить нам снять санкции. Трамп понимает, что их вводили топорно и они оказались бесполезными. России на пользу ограничения тоже не идут.Идея об отмене санкций — хорошая. Вопрос в том, что Трамп может потребовать от нас отойти от Ирана и Китая и создать по отдельным вопросам особую линию взаимодействия с Москвой (рынок ресурсов и Ближний Восток). Трамп осознает, что такое отдельное сотрудничество с нами выгодно, а выжившая из ума администрация Байдена это не понимала.Пока все выглядит так, что Трамп может попытаться разделить с Россией зоны влияния и выстроить какое-то взаимодействие.— Что может помешать Трампу договориться с Россией по Украине?— Главный враг Трампа – это deep state (глубинное государство). Оно никуда не делось. Я имею в виду американскую леволиберальную бюрократию в Белом доме, Пентагоне и ФБР. Он ее может попытаться зачистить, а они ему будут мешать. Посмотрим, у кого что получится.О том, как глубинное государство строит козни против России, в интервью Анны Черкасовой с американским журналистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей ермак, джо байден, нато, переговоры, китай, иран, санкции