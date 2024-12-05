Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059439653.html
Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией - 05.12.2024 Украина.ру
Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
Постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин считает, что Дональд Трамп хочет сделать Украину своим вассалом и разделить с Россией зоны влияния на Ближнем Востоке и на рынке ресурсов. Для достижения своих целей он может использовать игры с ценами на нефть.
2024-12-05T17:28
2024-12-05T17:28
интервью
украина
россия
сша
дональд трамп
андрей ермак
джо байден
нато
переговоры
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_110:32:804:422_1920x0_80_0_0_251b85a80f78d142bb514783b1fef216.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Газета The Wall Street Journal написала 4 декабря, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.— Александр, The Wall Street Journal утверждает, что Киев готов мириться. А вы что об этом думаете?— Сразу скажу, что все эти поездки Ермака – это жест отчаяния.До инаугурации Трампа осталось меньше двух месяцев. Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется. То, что Ермак, который считается зашкваренным политиком, едет в Америку и пытается поговорить с командой Трампа, говорит о его неуверенности в себе. Он пытается уловить позицию Трампа, чтобы потом под него подстроиться.Так что в глобальном смысле от Киева ничего не зависит. Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне.При этом надо отметить, что немалая часть новой администрации еще не прошла утверждение в Сенате. Если украинские посланцы пытаются встречаться со всеми, кого обозначил Трамп — это уже слабый ход, потому что не все из них вступят в должность.— Почему вы так думаете — что не все из них вступят в должность? Разве Сенат не поддерживает Трампа?— Сенат поддерживает Трампа. Просто там есть кандидатуры, против которых выступают сами республиканцы. В частности, они уже вынудили Трампа сменить кандидатуру Мэтта Гетца на пост генпрокурора. По поводу Тулси Габбард, которая выдвинута на пост директора Нацразведки, тоже намечается определенное противостояние.То есть в целом Трамп контролирует республиканскую партию, но по отдельным моментам у них могут быть противоречия.Повторюсь, если окончательной команды Трампа еще нет, а Ермак все равно пытается со всеми встречаться — это признак слабости. Он не понимает, с кем ему действительно важно сотрудничать, а с кем — нет. Он пытается подлизаться ко всем.— Может быть, Ермак денег хочет?— До 20 января Трамп ему в принципе дать ничего не может. До инаугурации все денежные потоки распределяет Байден. То, что Байден в состоянии дать Украине, он и так отдаст. Но в какой-то момент этот кран будет перекрыт, и киевскому режиму придется подстраиваться под позицию Трампа.Думаю, Трамп по Украине попытается запустить временное мирное соглашение, которое, по его задумке, должно перейти в постоянное, как это было во время корейской войны.Кстати, в то время Сеул не желал заключать мирное соглашение, а хотел продолжать боевые действия. Но американское руководство приняло самостоятельное решение заключить этот договор. У южнокорейцев никто ничего не спрашивал.Поэтому Трамп будет предлагать заморозку по текущей линии фронта.Также, возможно, будет приостановка вступления Украины в НАТО, а вместо него предложат некий дополнительный украино-американский договор, согласно которому Киев окончательно станет вассалом Вашингтона.Дело в том, что Трамп не видит, чтобы у НАТО был какой-то внятный функционал, потому что 90% НАТО — это США. Логика проста: "Зачем обсуждать то, что целиком и полностью зависит от Америки? Надо все вопросы решать с Америкой".Короче говоря, думаю, что Трамп сформулирует позицию по Украине следующим образом. Заморозка по текущей линии фронта, мораторий на переговоры по вступлению Киева в НАТО (скажем, на 10 лет) и вассальный американо-украинский договор. Киевский режим примет это, потому что ему некуда деваться.Но не факт, что в России подойдут такие условия, поэтому Трамп будет пытаться на нас давить.— Как именно?— Трамп попытается уронить цены на топливо за счет сброса сланцевой нефти в США. Через экономические рычаги. Хотя я не думаю, что у него это получится.— "Мирный план Келлога" предусматривает, что Россию необходимо вывести из политической изоляции, снять санкции и оставить за ней новые территории". Насколько он совпадает с программой самого Трампа? Трамп действительно готов снять с нас санкции?— Трамп может счесть это сильной переговорной позицией.Если для него главные враги — Китай и Иран, то для того, чтобы Россия отошла от них, он может предложить нам снять санкции. Трамп понимает, что их вводили топорно и они оказались бесполезными. России на пользу ограничения тоже не идут.Идея об отмене санкций — хорошая. Вопрос в том, что Трамп может потребовать от нас отойти от Ирана и Китая и создать по отдельным вопросам особую линию взаимодействия с Москвой (рынок ресурсов и Ближний Восток). Трамп осознает, что такое отдельное сотрудничество с нами выгодно, а выжившая из ума администрация Байдена это не понимала.Пока все выглядит так, что Трамп может попытаться разделить с Россией зоны влияния и выстроить какое-то взаимодействие.— Что может помешать Трампу договориться с Россией по Украине?— Главный враг Трампа – это deep state (глубинное государство). Оно никуда не делось. Я имею в виду американскую леволиберальную бюрократию в Белом доме, Пентагоне и ФБР. Он ее может попытаться зачистить, а они ему будут мешать. Посмотрим, у кого что получится.О том, как глубинное государство строит козни против России, в интервью Анны Черкасовой с американским журналистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.
https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html
украина
россия
сша
китай
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_143:0:778:476_1920x0_80_0_0_63ba0413a041d3536e85033d8844873b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей ермак, джо байден, нато, переговоры, китай, иран, санкции
Интервью, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Джо Байден, НАТО, переговоры, Китай, Иран, санкции

Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией

17:28 05.12.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / karginizmАлександр Каргин интервью
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / karginizm
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Постоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин считает, что Дональд Трамп хочет сделать Украину своим вассалом и разделить с Россией зоны влияния на Ближнем Востоке и на рынке ресурсов. Для достижения своих целей он может использовать игры с ценами на нефть.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Газета The Wall Street Journal написала 4 декабря, что Украина планирует объявить о своей готовности к миру. По данным СМИ, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком провела в США переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.
— Александр, The Wall Street Journal утверждает, что Киев готов мириться. А вы что об этом думаете?
— Сразу скажу, что все эти поездки Ермака – это жест отчаяния.
До инаугурации Трампа осталось меньше двух месяцев. Судя по тому, что был слит "мирный план" Келлога, позиция новой власти США по Украине еще не выработана — она только формируется.
То, что Ермак, который считается зашкваренным политиком, едет в Америку и пытается поговорить с командой Трампа, говорит о его неуверенности в себе. Он пытается уловить позицию Трампа, чтобы потом под него подстроиться.
Так что в глобальном смысле от Киева ничего не зависит. Украина примет ту позицию, которую займут в Вашингтоне.
При этом надо отметить, что немалая часть новой администрации еще не прошла утверждение в Сенате. Если украинские посланцы пытаются встречаться со всеми, кого обозначил Трамп — это уже слабый ход, потому что не все из них вступят в должность.
Александр Каргин
6 июля 2023, 04:05
Александр Каргин: кто онПолитолог, постоянный участник политических ток-шоу на ТВ, эксперт по Ближнему Востоку
— Почему вы так думаете — что не все из них вступят в должность? Разве Сенат не поддерживает Трампа?
— Сенат поддерживает Трампа. Просто там есть кандидатуры, против которых выступают сами республиканцы. В частности, они уже вынудили Трампа сменить кандидатуру Мэтта Гетца на пост генпрокурора. По поводу Тулси Габбард, которая выдвинута на пост директора Нацразведки, тоже намечается определенное противостояние.
То есть в целом Трамп контролирует республиканскую партию, но по отдельным моментам у них могут быть противоречия.
Повторюсь, если окончательной команды Трампа еще нет, а Ермак все равно пытается со всеми встречаться — это признак слабости. Он не понимает, с кем ему действительно важно сотрудничать, а с кем — нет. Он пытается подлизаться ко всем.
— Может быть, Ермак денег хочет?
— До 20 января Трамп ему в принципе дать ничего не может. До инаугурации все денежные потоки распределяет Байден. То, что Байден в состоянии дать Украине, он и так отдаст. Но в какой-то момент этот кран будет перекрыт, и киевскому режиму придется подстраиваться под позицию Трампа.
Думаю, Трамп по Украине попытается запустить временное мирное соглашение, которое, по его задумке, должно перейти в постоянное, как это было во время корейской войны.
Кстати, в то время Сеул не желал заключать мирное соглашение, а хотел продолжать боевые действия. Но американское руководство приняло самостоятельное решение заключить этот договор. У южнокорейцев никто ничего не спрашивал.
Поэтому Трамп будет предлагать заморозку по текущей линии фронта.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Также, возможно, будет приостановка вступления Украины в НАТО, а вместо него предложат некий дополнительный украино-американский договор, согласно которому Киев окончательно станет вассалом Вашингтона.
Дело в том, что Трамп не видит, чтобы у НАТО был какой-то внятный функционал, потому что 90% НАТО — это США. Логика проста: "Зачем обсуждать то, что целиком и полностью зависит от Америки? Надо все вопросы решать с Америкой".
Короче говоря, думаю, что Трамп сформулирует позицию по Украине следующим образом. Заморозка по текущей линии фронта, мораторий на переговоры по вступлению Киева в НАТО (скажем, на 10 лет) и вассальный американо-украинский договор. Киевский режим примет это, потому что ему некуда деваться.
Но не факт, что в России подойдут такие условия, поэтому Трамп будет пытаться на нас давить.
— Как именно?
— Трамп попытается уронить цены на топливо за счет сброса сланцевой нефти в США. Через экономические рычаги. Хотя я не думаю, что у него это получится.
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
— "Мирный план Келлога" предусматривает, что Россию необходимо вывести из политической изоляции, снять санкции и оставить за ней новые территории". Насколько он совпадает с программой самого Трампа? Трамп действительно готов снять с нас санкции?
— Трамп может счесть это сильной переговорной позицией.
Если для него главные враги — Китай и Иран, то для того, чтобы Россия отошла от них, он может предложить нам снять санкции. Трамп понимает, что их вводили топорно и они оказались бесполезными. России на пользу ограничения тоже не идут.
Идея об отмене санкций — хорошая. Вопрос в том, что Трамп может потребовать от нас отойти от Ирана и Китая и создать по отдельным вопросам особую линию взаимодействия с Москвой (рынок ресурсов и Ближний Восток). Трамп осознает, что такое отдельное сотрудничество с нами выгодно, а выжившая из ума администрация Байдена это не понимала.
Пока все выглядит так, что Трамп может попытаться разделить с Россией зоны влияния и выстроить какое-то взаимодействие.
— Что может помешать Трампу договориться с Россией по Украине?
— Главный враг Трампа – это deep state (глубинное государство). Оно никуда не делось. Я имею в виду американскую леволиберальную бюрократию в Белом доме, Пентагоне и ФБР. Он ее может попытаться зачистить, а они ему будут мешать. Посмотрим, у кого что получится.
© Сгенерировано ИИГлубинное государство
Глубинное государство
© Сгенерировано ИИ
Глубинное государство
О том, как глубинное государство строит козни против России, в интервью Анны Черкасовой с американским журналистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАДональд ТрампАндрей ЕрмакДжо БайденНАТОпереговорыКитайИрансанкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов
18:16Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях
18:05Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД
18:03Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине
17:56Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"
17:41Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки
17:33Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
17:28Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
17:19Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
17:06Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией
17:05Финляндия отправляет на Украину 26-й пакет военной помощи
16:32Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
16:21Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
16:03Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
15:57Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
15:52Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
15:28Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
15:14Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
15:12Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
14:58Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
Лента новостейМолния