https://ukraina.ru/20241205/1059420675.html

Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США - 05.12.2024 Украина.ру

Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

Трамп хочет силой заставить страны БРИКС выбирать между их собственными желаниями и тем, что нужно лично ему. В таком случае он проиграет эту войну. Госдолг Америки продала Япония, а Франция принимает юани для расчетов с Китаем.

2024-12-05T09:45

2024-12-05T09:45

2024-12-05T09:45

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джо байден

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп.Владимир Путин 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет!" прокомментировал угрозу Дональда Трампа наложить 100% пошлины на страны БРИКС за создание своей валюты и отказ от доллара. Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время позиции доллара были подорваны.— Сэмюэль, президент Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в отместку за отказ от доллара. Почему он стал говорить об этом сейчас?— Во время президентской гонки Трамп ничего не говорил о БРИКС. Мне было интересно, как он относится к этому вопросу, потому что для меня это важно. Недаром я приезжал на саммит в Казань.И вот сейчас, за 50 дней до своей инаугурации, он вдруг заявляет о 100% пошлинах на страны БРИКС. Он ошибается, я как доктор юриспруденции это понимаю. Но если я знаю больше, чем Трамп, это плохо. Если Трамп заставит другие страны выбирать между их собственными желаниями и тем, что хочет лично он, мы проиграем эту войну. Люди не понимают этого здесь, в США. Например, мой друг говорит, что Трамп это делает в рамках сделки. У него ведь есть книга "Искусство сделки", где Трамп утверждает, что сделка — это все, что происходит между людьми. В основном я с этим согласен. Но в данном случае мы говорим не о сделке, а о выборе других государств, о вариантах. Но Трамп хочет разговаривать с позиции силы. это похоже на то, как мы устанавливаем базы по всему миру, чтобы показать, что мы самые сильные. Но это уже не так.Посмотрите Россия стала сильнее, чем была до санкций. Если Трамп сделает то, что говорит в отношениях с государствами БРИКС, это будет огромной ошибкой, я считаю. — Доллар пока что остается достаточно сильной валютой. Почему тогда Трамп так занервничал из-за БРИКС, ведь создать замену доллару очень непросто?— Он знает, что падение доллара ближе, чем мы думаем, и необходимы серьезные действия в отношении этого. Но он не сказал об этом народу ни слова. Это ошибка. — А как на угрозы Трампа отреагирует международное сообщество?— Оно уже отреагировало. Поезд уже ушел. Например, госдолг США продали Япония и Китай (крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США). А европейские страны начинают следовать по их пути.Даже Франция уже принимает юани для расчетов с Китаем. Это первый шаг. Значит, мир не против этого. Знаете, чего я боюсь? Твои друзья с тобой, пока ты богатый. Но где они, когда ты начинаешь терять влияние и деньги?— Трамп сделал еще один интересный ход. Он выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа. Как вы оцениваете это назначение?— Мой друг, который тоже ведет свое шоу, думает, что Патель это очень хороший выбор в данном случае. В США есть глубинное государство (deep state), и это наша самая большая проблема. Там тоже есть завязка на финансовые дела.Патель хочет уничтожить deep state, а для того, чтобы это сделать, мы должны убрать всех генералов в Пентагоне. Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Они все действуют заодно. Это и есть глубинное государство.Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет.Или, взять например Хиллари Клинтон, или Энтони Блинкена. Клинтон, когда занимала пост госсекретаря, ездила по миру и запугивала людей, указывая, что им нужно делать. А деньги оседали в карманах ее друзей. Вот, как работает эта система.Поэтому Трамп выбрал Кэша Пателя на пост главы ФБР. Я привел здесь такое сравнение. Например, Трамп позвонил бы мне и сказал: "Сэм, я вижу, вы что-то знаете о БРИКС". Я бы подтвердил ему, что ездил на саммит в Казань и все видел своими глазами. А Трамп бы сказал, допустим: "Я не хочу на этом направлении видеть засидевшихся людей, мне нужен непредвзятый взгляд". И выбрал бы меня.То же самое произошло с Пателем. Он хочет поменять целую систему.Но глубинное государство стремится сохранить свои позиции. Это причина того, что они выступают против России везде. Например, и в Алеппо, и в Грузии. Все это связано. Это последний вздох deep state, у которого есть еще 50 дней. А это много для политики. Как Трамп планирует закончить конфликт на Украине и почему так важно вернуть Россию на мировые рынки, в интервью Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ.

https://ukraina.ru/20241204/1059417584.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, китай, америка, владимир путин, дональд трамп, брикс, фбр, пентагон, джо байден, доллар