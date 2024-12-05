Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта - 05.12.2024 Украина.ру
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Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта - 05.12.2024 Украина.ру
Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Руководство Грузии должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T04:00
2024-12-05T04:00
новости
грузия
россия
тбилиси
алексей кочетков
нато
европарламент
майдан
оппозиция
переворот
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Эскалация конфликта бывает вертикальная и горизонтальная. В отношении Украины (вертикальная эскалация) Россия и США за последнее время не повышали ставок, зато противник сделал ход с наступлением боевиков в Сирии и майданом в Грузии (горизонтальная эскалация).В случае с Грузией — всё как на ладони, тут работа ведется строго по методичке, отметил эксперт. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Причем это делается топорно, без уважения к собственному электорату, добавил политолог.По его мнению, если у действующего грузинского руководства остался хоть какой-то инстинкт самосохранения, то оно должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет, отметил политолог."Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова, крики про "руку Москвы", андроиды из Европарламента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, россия, тбилиси, алексей кочетков, нато, европарламент, майдан, оппозиция, переворот, беспорядки
Новости, Грузия, Россия, Тбилиси, Алексей Кочетков, НАТО, Европарламент, Майдан, оппозиция, переворот, Беспорядки

Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта

04:00 05.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПродолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси
Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Руководство Грузии должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Эскалация конфликта бывает вертикальная и горизонтальная. В отношении Украины (вертикальная эскалация) Россия и США за последнее время не повышали ставок, зато противник сделал ход с наступлением боевиков в Сирии и майданом в Грузии (горизонтальная эскалация).
В случае с Грузией — всё как на ладони, тут работа ведется строго по методичке, отметил эксперт. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Причем это делается топорно, без уважения к собственному электорату, добавил политолог.
"Тем не менее ситуация в Тбилиси накаляется с каждым днем. На эту попытку захвата власти брошены все пробрюссельские и провашингтонские силы. Оппозиция пошла ва-банк", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, если у действующего грузинского руководства остался хоть какой-то инстинкт самосохранения, то оно должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно".
Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет, отметил политолог.
"Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова, крики про "руку Москвы", андроиды из Европарламента", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
Дмитрий Корнев (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Вчера, 17:46
Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у КураховоЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиГрузияРоссияТбилисиАлексей КочетковНАТОЕвропарламентМайданоппозицияпереворотБеспорядки
 
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05:45Если НАТО высадится в Батуми, властям Грузии придется подписать "Георгиевский трактат 2.0" — политолог
05:30Бабушка с пирожками и "рука Москвы": эксперт о том, почему майдан в Грузии похож на неприличный анекдот
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04:00Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
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