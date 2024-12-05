Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПродолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси
Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Руководство Грузии должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
В случае с Грузией — всё как на ладони, тут работа ведется строго по методичке, отметил эксперт. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Причем это делается топорно, без уважения к собственному электорату, добавил политолог.
"Тем не менее ситуация в Тбилиси накаляется с каждым днем. На эту попытку захвата власти брошены все пробрюссельские и провашингтонские силы. Оппозиция пошла ва-банк", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, если у действующего грузинского руководства остался хоть какой-то инстинкт самосохранения, то оно должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно".
Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет, отметил политолог.
"Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова, крики про "руку Москвы", андроиды из Европарламента", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.
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