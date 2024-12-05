https://ukraina.ru/20241205/1059420355.html

Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта

Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта - 05.12.2024 Украина.ру

Кочетков: когда оппозиция в Грузии поняла, что проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта

Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Руководство Грузии должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-05T04:00

2024-12-05T04:00

2024-12-05T04:00

новости

грузия

россия

тбилиси

алексей кочетков

нато

европарламент

майдан

оппозиция

переворот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377233_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ec8af760e43846323626dcdf2c47fd8.jpg

Эскалация конфликта бывает вертикальная и горизонтальная. В отношении Украины (вертикальная эскалация) Россия и США за последнее время не повышали ставок, зато противник сделал ход с наступлением боевиков в Сирии и майданом в Грузии (горизонтальная эскалация).В случае с Грузией — всё как на ладони, тут работа ведется строго по методичке, отметил эксперт. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Причем это делается топорно, без уважения к собственному электорату, добавил политолог.По его мнению, если у действующего грузинского руководства остался хоть какой-то инстинкт самосохранения, то оно должно действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно". Грузинская оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет, отметил политолог."Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова, крики про "руку Москвы", андроиды из Европарламента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему грузинская оппозиция потерпела неудачу при попытках воплотить в стране сценарий Майдана — в интервью Арчила Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059416713.html

грузия

россия

тбилиси

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, россия, тбилиси, алексей кочетков, нато, европарламент, майдан, оппозиция, переворот, беспорядки