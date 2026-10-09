https://ukraina.ru/20261009/konets-vashey-kormushke-ukraintsy-postavili-na-mesto-soratnitsu-zelenskogo-1083692011.html

"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского

"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского - 09.10.2026 Украина.ру

"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук на днях опубликовала пост, в котором заявила, что в обозримом будущем мира не будет

2026-10-09T08:32

2026-10-09T08:32

2026-10-09T08:32

эксклюзив

офис президента

нато

ирина верещук

украина

россия

запад

анна скороход

алексей гончаренко

верховная рада

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"Надо принять эту реальность и в соответствии с нею строить жизнь", – написала она. Потом идет такой пассаж:"Россиянам не нужны территории. Они хотят сломать наш внутренний стержень. Выполнение их требований стало бы символом нашей покорности. Но украинская нация больше не хочет никому покоряться..."И звонкое утверждение: борьба будет продолжаться, я не хочу покоряться русским. Интересно, конечно, то, что сама Верещук признаёт: дело не в территориях, и происходит ловкая подмена понятий. Каким образом выполнение требований России – денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус Украины – могут быть "символом покорности украинцев"?Почему невступление в НАТО – это "ломка внутреннего стержня"?Неужели "внутренний стержень украинцев" – это НАТО, милитаризм и идеология украинского национализма?НАТО или "вишневий садок"?Вообще-то, "внутренним стержнем" украинцев всегда были "садок вишнёвый коло хаты", хуторянство и пасека как образ жизни. Наиболее полноценно и качественно этот национальный идеал воплотился в образе президента Ющенко, которого даже называли "пасечником".Но "пасечникам" начали вбивать в головы: "Україна – це Европа". Там у вас будут такие "садки", такие "хаты"! И народ дружно начал рваться "до Европы". Тем более, что вся Западная Украина там уже работала последние лет 20.После этого ловким движением руки "Европа" меняется на "НАТО". Что и осуществил президент Порошенко*, вписав в Конституцию Украины, где был ясно обозначен внеблоковый статус государства, "вступление в НАТО".На днях депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход подала законопроект о возвращении в Конституцию Украины "внеблокового статуса", предлагая убрать "курс на НАТО"."Возникла инициатива это зарегистрировать, но есть нюанс, – сказала Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому, – эти изменения требуют для регистрации 150 голосов."Скорее всего, и, к сожалению, её не поддержит даже малая часть "слуг народа".Кстати, произойдёт это вопреки и здравому смыслу, и даже вопреки желанию самого альянса.Уже много раз с различных трибун, в том числе с трибуны самого НАТО Украине говорили: вас не возьмут! Никакого НАТО для Украины не будет.А хотят ли сами украинцы в НАТО? Референдума по этому поводу, естественно, не проводили, хотя должны были. Вот можно было бы как раз сейчас провести? Почему бы не поступить демократично, с соблюдением всех процедур?Но это вопросы риторические, ответ на них тоже всем известен: всё будет сделано вопреки здравому смыслу и правовым нормам, потому что так нужно украинским "слугам народа" и их руководителям на Западе.Европа вложилась в войну на Украине: и не только в прошлую, но и в будущую. Запущены военные производства, получены огромные военные заказы, а под них выданы огромные кредиты.Кто же будет останавливать этот немыслимо выгодный бизнес?Проблема только в одном: сами украинцы почему-то не хотят воевать.Социологическая группа "Рейтинг" сообщает: 57 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий и переговоры.Уже даже одиознейший депутат Рады Гончаренко* начал выступать "за мир".И Гончаренко, и Скороход преследуют, конечно, свои политические конъюнктурные цели.Но совершенно ясно, что украинское общество тотально устало от войны."Ирина, идите в окоп!"Интересно, что же ответили сограждане Ирине Верещук? Что они пишут под её постом?На неё обрушился шквал критики. И это при том, что на Украине сейчас полицейский режим, и за любую подобную публикацию или комментарий можно получить реальный срок. Люди попадали под суд за публикацию в соцсетях простой открытки на 9 мая "С днём Победы!".Вот что народ пишет сейчас Верещук под призывами перейти к "реализму без иллюзий, пафоса и брехни":"Дура, иди в окоп вместе со своим мужем и родственниками"."Ну, не будет и не будет, только воюйте сами.""Конечно, мира не будет, ведь война – это выгодный бизнес и возможность прекрасно обогатиться ненасытным чиновникам, которым начихать на народ. Сколько награблено, все люди видели те пачки валюты и никто не получил наказания. Четыре года катаются на переговоры, результатов ноль"."Кому-то нужно спуститься с небес на землю или лучше помолчать.""Таких "Ирин" надо на фронт, пусть приближают победу"."Ирка, иди воюй, простым людям оно не надо.""Это вы, т****, не хотите мира!""Нам трудно. Мы боремся. Мы терпим. Мы держимся. Кто эти "мы"? У вас, пани, я думаю, все хорошо!"."Пани, глубокие размышления – это не ваше. Вы хотите жить в постоянной войне, это ваше право. Но при чем тут украинцы, которые хотят мира?""Всё верно, Россия не остановится. Пока не задушит в зародыше фашизм и нацизм на Украине.""Вы (ВЛАСТЬ) с вашими миллионными достатками и заоблачными зарплатами и полной, безнаказанностью за коррупцию, точно не хотите "быть покорёнными"."Мир – это конец вашей кормушки"."Правильно сказал житель Равы: "продала Раву, продаст и Украину!" (Ирина Верещук раньше занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области).Народ не хочет "реализма без пафоса и брехни", а хочет мира без коррупции. Найдется ли на Украине политик или политическая сила, которая сможет начать реальное движение к миру?*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20261007/vysadka-generalov-predstaviteli-voennogo-komiteta-nato-sekhalis-na-ukrainu-vpervye-za-vosem-let-1083662234.html

https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, офис президента, нато, ирина верещук, украина, россия, запад, анна скороход, алексей гончаренко, верховная рада