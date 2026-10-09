"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / iryna_vereshchuk
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / iryna_vereshchuk
Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук на днях опубликовала пост, в котором заявила, что в обозримом будущем мира не будет
"Надо принять эту реальность и в соответствии с нею строить жизнь", – написала она.
Потом идет такой пассаж:
"Россиянам не нужны территории. Они хотят сломать наш внутренний стержень. Выполнение их требований стало бы символом нашей покорности. Но украинская нация больше не хочет никому покоряться..."
И звонкое утверждение: борьба будет продолжаться, я не хочу покоряться русским.
Интересно, конечно, то, что сама Верещук признаёт: дело не в территориях, и происходит ловкая подмена понятий. Каким образом выполнение требований России – денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус Украины – могут быть "символом покорности украинцев"?
Почему невступление в НАТО – это "ломка внутреннего стержня"?
Неужели "внутренний стержень украинцев" – это НАТО, милитаризм и идеология украинского национализма?
НАТО или "вишневий садок"?
Вообще-то, "внутренним стержнем" украинцев всегда были "садок вишнёвый коло хаты", хуторянство и пасека как образ жизни. Наиболее полноценно и качественно этот национальный идеал воплотился в образе президента Ющенко, которого даже называли "пасечником".
Но "пасечникам" начали вбивать в головы: "Україна – це Европа". Там у вас будут такие "садки", такие "хаты"! И народ дружно начал рваться "до Европы". Тем более, что вся Западная Украина там уже работала последние лет 20.
После этого ловким движением руки "Европа" меняется на "НАТО". Что и осуществил президент Порошенко*, вписав в Конституцию Украины, где был ясно обозначен внеблоковый статус государства, "вступление в НАТО".
На днях депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход подала законопроект о возвращении в Конституцию Украины "внеблокового статуса", предлагая убрать "курс на НАТО".
"Возникла инициатива это зарегистрировать, но есть нюанс, – сказала Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому, – эти изменения требуют для регистрации 150 голосов."
Скорее всего, и, к сожалению, её не поддержит даже малая часть "слуг народа".
Кстати, произойдёт это вопреки и здравому смыслу, и даже вопреки желанию самого альянса.
Уже много раз с различных трибун, в том числе с трибуны самого НАТО Украине говорили: вас не возьмут! Никакого НАТО для Украины не будет.
7 октября, 14:53Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь летВоенные представители всех 32 стран-членов НАТО впервые за восемь лет прибыли с визитом в Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Об этом проинформировал председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне
А хотят ли сами украинцы в НАТО? Референдума по этому поводу, естественно, не проводили, хотя должны были. Вот можно было бы как раз сейчас провести? Почему бы не поступить демократично, с соблюдением всех процедур?
Но это вопросы риторические, ответ на них тоже всем известен: всё будет сделано вопреки здравому смыслу и правовым нормам, потому что так нужно украинским "слугам народа" и их руководителям на Западе.
Европа вложилась в войну на Украине: и не только в прошлую, но и в будущую. Запущены военные производства, получены огромные военные заказы, а под них выданы огромные кредиты.
Кто же будет останавливать этот немыслимо выгодный бизнес?
Проблема только в одном: сами украинцы почему-то не хотят воевать.
Социологическая группа "Рейтинг" сообщает: 57 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий и переговоры.
Уже даже одиознейший депутат Рады Гончаренко* начал выступать "за мир".
И Гончаренко, и Скороход преследуют, конечно, свои политические конъюнктурные цели.
Но совершенно ясно, что украинское общество тотально устало от войны.
"Ирина, идите в окоп!"
Интересно, что же ответили сограждане Ирине Верещук? Что они пишут под её постом?
На неё обрушился шквал критики. И это при том, что на Украине сейчас полицейский режим, и за любую подобную публикацию или комментарий можно получить реальный срок. Люди попадали под суд за публикацию в соцсетях простой открытки на 9 мая "С днём Победы!".
Вот что народ пишет сейчас Верещук под призывами перейти к "реализму без иллюзий, пафоса и брехни":
"Дура, иди в окоп вместе со своим мужем и родственниками".
"Ну, не будет и не будет, только воюйте сами."
"Конечно, мира не будет, ведь война – это выгодный бизнес и возможность прекрасно обогатиться ненасытным чиновникам, которым начихать на народ. Сколько награблено, все люди видели те пачки валюты и никто не получил наказания. Четыре года катаются на переговоры, результатов ноль".
"Это не вам решать и не вашему президенту, потому что МЫ, УКРАИНЦЫ, – уже достаточно с вашей помощью, хлебнули горя."
"Кому-то нужно спуститься с небес на землю или лучше помолчать."
"Таких "Ирин" надо на фронт, пусть приближают победу".
"Ирка, иди воюй, простым людям оно не надо."
"Это вы, т****, не хотите мира!"
"Нам трудно. Мы боремся. Мы терпим. Мы держимся. Кто эти "мы"? У вас, пани, я думаю, все хорошо!".
"Верещук не хочет принять реальность, взять свою семью и пойти "на ноль"? Она же военная. Присягу давала. Не надо языком молоть, сидя в тепле и на деньгах. Цинизм зашкаливает."
"Пани, глубокие размышления – это не ваше. Вы хотите жить в постоянной войне, это ваше право. Но при чем тут украинцы, которые хотят мира?"
"Всё верно, Россия не остановится. Пока не задушит в зародыше фашизм и нацизм на Украине."
"Вы (ВЛАСТЬ) с вашими миллионными достатками и заоблачными зарплатами и полной, безнаказанностью за коррупцию, точно не хотите "быть покорёнными".
Вчера, 08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий РоссииПосле резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики
"Мир – это конец вашей кормушки".
"Правильно сказал житель Равы: "продала Раву, продаст и Украину!" (Ирина Верещук раньше занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области).
Народ не хочет "реализма без пафоса и брехни", а хочет мира без коррупции. Найдется ли на Украине политик или политическая сила, которая сможет начать реальное движение к миру?
*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
Подписывайся на