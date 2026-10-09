"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского - 09.10.2026 Украина.ру
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"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского
"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского - 09.10.2026 Украина.ру
"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского
Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук на днях опубликовала пост, в котором заявила, что в обозримом будущем мира не будет
2026-10-09T08:32
2026-10-09T08:32
эксклюзив
офис президента
нато
ирина верещук
украина
россия
запад
анна скороход
алексей гончаренко
верховная рада
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"Надо принять эту реальность и в соответствии с нею строить жизнь", – написала она. Потом идет такой пассаж:"Россиянам не нужны территории. Они хотят сломать наш внутренний стержень. Выполнение их требований стало бы символом нашей покорности. Но украинская нация больше не хочет никому покоряться..."И звонкое утверждение: борьба будет продолжаться, я не хочу покоряться русским. Интересно, конечно, то, что сама Верещук признаёт: дело не в территориях, и происходит ловкая подмена понятий. Каким образом выполнение требований России – денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус Украины – могут быть "символом покорности украинцев"?Почему невступление в НАТО – это "ломка внутреннего стержня"?Неужели "внутренний стержень украинцев" – это НАТО, милитаризм и идеология украинского национализма?НАТО или "вишневий садок"?Вообще-то, "внутренним стержнем" украинцев всегда были "садок вишнёвый коло хаты", хуторянство и пасека как образ жизни. Наиболее полноценно и качественно этот национальный идеал воплотился в образе президента Ющенко, которого даже называли "пасечником".Но "пасечникам" начали вбивать в головы: "Україна – це Европа". Там у вас будут такие "садки", такие "хаты"! И народ дружно начал рваться "до Европы". Тем более, что вся Западная Украина там уже работала последние лет 20.После этого ловким движением руки "Европа" меняется на "НАТО". Что и осуществил президент Порошенко*, вписав в Конституцию Украины, где был ясно обозначен внеблоковый статус государства, "вступление в НАТО".На днях депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход подала законопроект о возвращении в Конституцию Украины "внеблокового статуса", предлагая убрать "курс на НАТО"."Возникла инициатива это зарегистрировать, но есть нюанс, – сказала Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому, – эти изменения требуют для регистрации 150 голосов."Скорее всего, и, к сожалению, её не поддержит даже малая часть "слуг народа".Кстати, произойдёт это вопреки и здравому смыслу, и даже вопреки желанию самого альянса.Уже много раз с различных трибун, в том числе с трибуны самого НАТО Украине говорили: вас не возьмут! Никакого НАТО для Украины не будет.А хотят ли сами украинцы в НАТО? Референдума по этому поводу, естественно, не проводили, хотя должны были. Вот можно было бы как раз сейчас провести? Почему бы не поступить демократично, с соблюдением всех процедур?Но это вопросы риторические, ответ на них тоже всем известен: всё будет сделано вопреки здравому смыслу и правовым нормам, потому что так нужно украинским "слугам народа" и их руководителям на Западе.Европа вложилась в войну на Украине: и не только в прошлую, но и в будущую. Запущены военные производства, получены огромные военные заказы, а под них выданы огромные кредиты.Кто же будет останавливать этот немыслимо выгодный бизнес?Проблема только в одном: сами украинцы почему-то не хотят воевать.Социологическая группа "Рейтинг" сообщает: 57 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий и переговоры.Уже даже одиознейший депутат Рады Гончаренко* начал выступать "за мир".И Гончаренко, и Скороход преследуют, конечно, свои политические конъюнктурные цели.Но совершенно ясно, что украинское общество тотально устало от войны."Ирина, идите в окоп!"Интересно, что же ответили сограждане Ирине Верещук? Что они пишут под её постом?На неё обрушился шквал критики. И это при том, что на Украине сейчас полицейский режим, и за любую подобную публикацию или комментарий можно получить реальный срок. Люди попадали под суд за публикацию в соцсетях простой открытки на 9 мая "С днём Победы!".Вот что народ пишет сейчас Верещук под призывами перейти к "реализму без иллюзий, пафоса и брехни":"Дура, иди в окоп вместе со своим мужем и родственниками"."Ну, не будет и не будет, только воюйте сами.""Конечно, мира не будет, ведь война – это выгодный бизнес и возможность прекрасно обогатиться ненасытным чиновникам, которым начихать на народ. Сколько награблено, все люди видели те пачки валюты и никто не получил наказания. Четыре года катаются на переговоры, результатов ноль"."Кому-то нужно спуститься с небес на землю или лучше помолчать.""Таких "Ирин" надо на фронт, пусть приближают победу"."Ирка, иди воюй, простым людям оно не надо.""Это вы, т****, не хотите мира!""Нам трудно. Мы боремся. Мы терпим. Мы держимся. Кто эти "мы"? У вас, пани, я думаю, все хорошо!"."Пани, глубокие размышления – это не ваше. Вы хотите жить в постоянной войне, это ваше право. Но при чем тут украинцы, которые хотят мира?""Всё верно, Россия не остановится. Пока не задушит в зародыше фашизм и нацизм на Украине.""Вы (ВЛАСТЬ) с вашими миллионными достатками и заоблачными зарплатами и полной, безнаказанностью за коррупцию, точно не хотите "быть покорёнными"."Мир – это конец вашей кормушки"."Правильно сказал житель Равы: "продала Раву, продаст и Украину!" (Ирина Верещук раньше занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области).Народ не хочет "реализма без пафоса и брехни", а хочет мира без коррупции. Найдется ли на Украине политик или политическая сила, которая сможет начать реальное движение к миру?*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
https://ukraina.ru/20261007/vysadka-generalov-predstaviteli-voennogo-komiteta-nato-sekhalis-na-ukrainu-vpervye-za-vosem-let-1083662234.html
https://ukraina.ru/20261008/denatsifikatsiya-ukrainy-nachalas-v-radu-vnesli-zakonoproekty-priblizhayuschie-vypolnenie-usloviy-rossii-1083670906.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, офис президента, нато, ирина верещук, украина, россия, запад, анна скороход, алексей гончаренко, верховная рада
Эксклюзив, Офис президента, НАТО, Ирина Верещук, Украина, Россия, Запад, Анна Скороход, Алексей Гончаренко, Верховная Рада

"Конец вашей кормушке": украинцы поставили на место соратницу Зеленского

08:32 09.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / iryna_vereshchuk
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / iryna_vereshchuk
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук на днях опубликовала пост, в котором заявила, что в обозримом будущем мира не будет
"Надо принять эту реальность и в соответствии с нею строить жизнь", – написала она.
Потом идет такой пассаж:
"Россиянам не нужны территории. Они хотят сломать наш внутренний стержень. Выполнение их требований стало бы символом нашей покорности. Но украинская нация больше не хочет никому покоряться..."
И звонкое утверждение: борьба будет продолжаться, я не хочу покоряться русским.
Интересно, конечно, то, что сама Верещук признаёт: дело не в территориях, и происходит ловкая подмена понятий. Каким образом выполнение требований России – денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус Украины – могут быть "символом покорности украинцев"?
Почему невступление в НАТО – это "ломка внутреннего стержня"?
Неужели "внутренний стержень украинцев" – это НАТО, милитаризм и идеология украинского национализма?
НАТО или "вишневий садок"?
Вообще-то, "внутренним стержнем" украинцев всегда были "садок вишнёвый коло хаты", хуторянство и пасека как образ жизни. Наиболее полноценно и качественно этот национальный идеал воплотился в образе президента Ющенко, которого даже называли "пасечником".
Но "пасечникам" начали вбивать в головы: "Україна – це Европа". Там у вас будут такие "садки", такие "хаты"! И народ дружно начал рваться "до Европы". Тем более, что вся Западная Украина там уже работала последние лет 20.
После этого ловким движением руки "Европа" меняется на "НАТО". Что и осуществил президент Порошенко*, вписав в Конституцию Украины, где был ясно обозначен внеблоковый статус государства, "вступление в НАТО".
На днях депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход подала законопроект о возвращении в Конституцию Украины "внеблокового статуса", предлагая убрать "курс на НАТО".
"Возникла инициатива это зарегистрировать, но есть нюанс, – сказала Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому, – эти изменения требуют для регистрации 150 голосов."
Скорее всего, и, к сожалению, её не поддержит даже малая часть "слуг народа".
Кстати, произойдёт это вопреки и здравому смыслу, и даже вопреки желанию самого альянса.
Уже много раз с различных трибун, в том числе с трибуны самого НАТО Украине говорили: вас не возьмут! Никакого НАТО для Украины не будет.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 14:53
Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь летВоенные представители всех 32 стран-членов НАТО впервые за восемь лет прибыли с визитом в Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Об этом проинформировал председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне
А хотят ли сами украинцы в НАТО? Референдума по этому поводу, естественно, не проводили, хотя должны были. Вот можно было бы как раз сейчас провести? Почему бы не поступить демократично, с соблюдением всех процедур?
Но это вопросы риторические, ответ на них тоже всем известен: всё будет сделано вопреки здравому смыслу и правовым нормам, потому что так нужно украинским "слугам народа" и их руководителям на Западе.
Европа вложилась в войну на Украине: и не только в прошлую, но и в будущую. Запущены военные производства, получены огромные военные заказы, а под них выданы огромные кредиты.
Кто же будет останавливать этот немыслимо выгодный бизнес?
Проблема только в одном: сами украинцы почему-то не хотят воевать.
Социологическая группа "Рейтинг" сообщает: 57 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий и переговоры.
Уже даже одиознейший депутат Рады Гончаренко* начал выступать "за мир".
И Гончаренко, и Скороход преследуют, конечно, свои политические конъюнктурные цели.
Но совершенно ясно, что украинское общество тотально устало от войны.
"Ирина, идите в окоп!"
Интересно, что же ответили сограждане Ирине Верещук? Что они пишут под её постом?
На неё обрушился шквал критики. И это при том, что на Украине сейчас полицейский режим, и за любую подобную публикацию или комментарий можно получить реальный срок. Люди попадали под суд за публикацию в соцсетях простой открытки на 9 мая "С днём Победы!".
Вот что народ пишет сейчас Верещук под призывами перейти к "реализму без иллюзий, пафоса и брехни":
"Дура, иди в окоп вместе со своим мужем и родственниками".
"Ну, не будет и не будет, только воюйте сами."
"Конечно, мира не будет, ведь война – это выгодный бизнес и возможность прекрасно обогатиться ненасытным чиновникам, которым начихать на народ. Сколько награблено, все люди видели те пачки валюты и никто не получил наказания. Четыре года катаются на переговоры, результатов ноль".
"Это не вам решать и не вашему президенту, потому что МЫ, УКРАИНЦЫ, – уже достаточно с вашей помощью, хлебнули горя."
"Кому-то нужно спуститься с небес на землю или лучше помолчать."
"Таких "Ирин" надо на фронт, пусть приближают победу".
"Ирка, иди воюй, простым людям оно не надо."
"Это вы, т****, не хотите мира!"
"Нам трудно. Мы боремся. Мы терпим. Мы держимся. Кто эти "мы"? У вас, пани, я думаю, все хорошо!".
"Верещук не хочет принять реальность, взять свою семью и пойти "на ноль"? Она же военная. Присягу давала. Не надо языком молоть, сидя в тепле и на деньгах. Цинизм зашкаливает."
"Пани, глубокие размышления – это не ваше. Вы хотите жить в постоянной войне, это ваше право. Но при чем тут украинцы, которые хотят мира?"
"Всё верно, Россия не остановится. Пока не задушит в зародыше фашизм и нацизм на Украине."
"Вы (ВЛАСТЬ) с вашими миллионными достатками и заоблачными зарплатами и полной, безнаказанностью за коррупцию, точно не хотите "быть покорёнными".
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
Вчера, 08:32
Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий РоссииПосле резонансного заявления народного депутата Алексея Гончаренко*, что нужно выполнить российские условия мира, в Верховную Раду были поданы два законопроекта: об отказе Украины от вступления в НАТО и о пересмотре языковой политики
"Мир – это конец вашей кормушки".
"Правильно сказал житель Равы: "продала Раву, продаст и Украину!" (Ирина Верещук раньше занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области).
Народ не хочет "реализма без пафоса и брехни", а хочет мира без коррупции. Найдется ли на Украине политик или политическая сила, которая сможет начать реальное движение к миру?
*Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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ЭксклюзивОфис президентаНАТОИрина ВерещукУкраинаРоссияЗападАнна СкороходАлексей ГончаренкоВерховная Рада
 
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