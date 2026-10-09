В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене - 09.10.2026 Украина.ру
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В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене - 09.10.2026 Украина.ру
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, задержанный 8 октября в Австрии, уже на свободе. Об этом 9 октября сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий
2026-10-09T12:37
2026-10-09T12:37
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"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами, чтобы эта ситуация была решена", — заявил Тихий.Он поблагодарил австрийских дипломатов за оперативную реакцию. В МИД отметили, что работают над выяснением обстоятельств задержания.Кроме Ткача был задержан и оператор Ярослав Бондаренко. Консулы выясняют, отпустили ли его тоже.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, австрия, украина, вена, юрий ткач, мид, украина.ру
Новости, Австрия, Украина, Вена, Юрий ткач, МИД, Украина.ру

В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене

12:37 09.10.2026
 
© РИА НовостиСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости
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Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, задержанный 8 октября в Австрии, уже на свободе. Об этом 9 октября сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий
"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами, чтобы эта ситуация была решена", — заявил Тихий.
Он поблагодарил австрийских дипломатов за оперативную реакцию. В МИД отметили, что работают над выяснением обстоятельств задержания.
Кроме Ткача был задержан и оператор Ярослав Бондаренко. Консулы выясняют, отпустили ли его тоже.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
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