https://ukraina.ru/20261009/v-avstrii-zaderzhali-ukrainskogo-zhurnalista-chto-stoit-za-intsidentom-v-vene-1083706626.html
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене - 09.10.2026 Украина.ру
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, задержанный 8 октября в Австрии, уже на свободе. Об этом 9 октября сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий
2026-10-09T12:37
2026-10-09T12:37
2026-10-09T12:37
новости
австрия
украина
вена
юрий ткач
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072553967_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_11ec861597984f487eb4c5196a5e99a8.jpg
"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами, чтобы эта ситуация была решена", — заявил Тихий.Он поблагодарил австрийских дипломатов за оперативную реакцию. В МИД отметили, что работают над выяснением обстоятельств задержания.Кроме Ткача был задержан и оператор Ярослав Бондаренко. Консулы выясняют, отпустили ли его тоже.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
австрия
украина
вена
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072553967_27:0:879:639_1920x0_80_0_0_15eaccf1a9ebef09cf1e6e7aa5f9b3e4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, украина, вена, юрий ткач, мид, украина.ру
Новости, Австрия, Украина, Вена, Юрий ткач, МИД, Украина.ру
В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, задержанный 8 октября в Австрии, уже на свободе. Об этом 9 октября сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий
"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами, чтобы эта ситуация была решена", — заявил Тихий.
Он поблагодарил австрийских дипломатов за оперативную реакцию. В МИД отметили, что работают над выяснением обстоятельств задержания.
Кроме Ткача был задержан и оператор Ярослав Бондаренко. Консулы выясняют, отпустили ли его тоже.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру