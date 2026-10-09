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17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров - 09.10.2026 Украина.ру
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, направив на манёвры штабных офицеров. Об этом 9 октября сообщило Минобороны страны
2026-10-09T12:51
2026-10-09T12:51
2026-10-09T12:51
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По данным ведомства, финские военнослужащие будут задействованы в учениях с 12 по 24 октября. При этом в Хельсинки поспешили оговориться: реальное ядерное оружие в ходе Steadfast Noon не используется и не перемещается, а формат участия страны в подобных манёврах каждый раз определяется отдельно.Основная фаза учений стартует 13 октября в Италии. В манёврах задействованы 17 стран альянса. В НАТО традиционно назвали их плановыми и заверили, что они не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны.В 2024 году ВВС Финляндии впервые приняли участие в Steadfast Noon после вступления страны в НАТО — тогда к манёврам привлекли финские истребители. А в сентябре 2026 года Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. Ещё раньше, в июне, парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО
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новости, финляндия, хельсинки, италия, йохан бекман, нато, минобороны, ввс
Новости, Финляндия, Хельсинки, Италия, Йохан Бекман, НАТО, Минобороны, ВВС
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, направив на манёвры штабных офицеров. Об этом 9 октября сообщило Минобороны страны
По данным ведомства, финские военнослужащие будут задействованы в учениях с 12 по 24 октября. При этом в Хельсинки поспешили оговориться: реальное ядерное оружие в ходе Steadfast Noon не используется и не перемещается, а формат участия страны в подобных манёврах каждый раз определяется отдельно.
Основная фаза учений стартует 13 октября в Италии. В манёврах задействованы 17 стран альянса. В НАТО традиционно назвали их плановыми и заверили, что они не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны.
В 2024 году ВВС Финляндии впервые приняли участие в Steadfast Noon после вступления страны в НАТО — тогда к манёврам привлекли финские истребители. А в сентябре 2026 года Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. Ещё раньше, в июне, парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.