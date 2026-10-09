17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров - 09.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261009/17-stran-nato-otrabotayut-yadernoe-sderzhivanie-finlyandiya-vpervye-napravit-ofitserov-1083706975.html
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров - 09.10.2026 Украина.ру
17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, направив на манёвры штабных офицеров. Об этом 9 октября сообщило Минобороны страны
2026-10-09T12:51
2026-10-09T12:51
новости
финляндия
хельсинки
италия
йохан бекман
нато
минобороны
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg
По данным ведомства, финские военнослужащие будут задействованы в учениях с 12 по 24 октября. При этом в Хельсинки поспешили оговориться: реальное ядерное оружие в ходе Steadfast Noon не используется и не перемещается, а формат участия страны в подобных манёврах каждый раз определяется отдельно.Основная фаза учений стартует 13 октября в Италии. В манёврах задействованы 17 стран альянса. В НАТО традиционно назвали их плановыми и заверили, что они не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны.В 2024 году ВВС Финляндии впервые приняли участие в Steadfast Noon после вступления страны в НАТО — тогда к манёврам привлекли финские истребители. А в сентябре 2026 года Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. Ещё раньше, в июне, парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО
финляндия
хельсинки
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b1b9d0effd2b0707a61627e8ecf4351a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, хельсинки, италия, йохан бекман, нато, минобороны, ввс
Новости, Финляндия, Хельсинки, Италия, Йохан Бекман, НАТО, Минобороны, ВВС

17 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров

12:51 09.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, направив на манёвры штабных офицеров. Об этом 9 октября сообщило Минобороны страны
По данным ведомства, финские военнослужащие будут задействованы в учениях с 12 по 24 октября. При этом в Хельсинки поспешили оговориться: реальное ядерное оружие в ходе Steadfast Noon не используется и не перемещается, а формат участия страны в подобных манёврах каждый раз определяется отдельно.
Основная фаза учений стартует 13 октября в Италии. В манёврах задействованы 17 стран альянса. В НАТО традиционно назвали их плановыми и заверили, что они не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны.
В 2024 году ВВС Финляндии впервые приняли участие в Steadfast Noon после вступления страны в НАТО — тогда к манёврам привлекли финские истребители. А в сентябре 2026 года Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. Ещё раньше, в июне, парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.
Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияХельсинкиИталияЙохан БекманНАТОМинобороныВВС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:5117 стран НАТО отработают ядерное сдерживание: Финляндия впервые направит офицеров
12:40"Яичницу жарю себе на газу, холодной водой умываюсь тазу": киевлянин спел о нелёгкой жизни
12:37В Австрии задержали украинского журналиста: что стоит за инцидентом в Вене
12:25"Подвешенное положение": США не знают, что делать с украинцами
12:09В Черногории задержан основателя канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства
11:46Информационные провокации в Алёшках. Русский богатырь Поддубный. 09 октября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:17Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы Киева
11:06Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс
10:37Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow
10:36Варшава ищет след украинца-убийцы
10:30"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней"
10:03Ветераны Украины брошены: 2 млн человек не могут добиться помощи
09:58Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины
09:56МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларов
09:35Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживания
09:24Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины
09:20Разгром баз и ликвидация переправы: ВКС России парализовали снабжение и оборону противника
09:06Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки
09:00Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
08:32Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области
Лента новостейМолния