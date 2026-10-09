Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи" - 09.10.2026 Украина.ру
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Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи" - 09.10.2026 Украина.ру
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"
Киев готовится к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко заявил агентству AFP, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", а городские власти готовят резервные системы отопления и запасы топлива, еды и воды
2026-10-09T14:14
2026-10-09T14:14
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виталий кличко
андрей золотарев
трипольская тэс
юлия мендель
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Обвинения в отставании от графика он отверг, но оговорился: задача оказалась "очень сложной" при ограниченном времени, финансировании и числе работников.Картина между тем становится всё мрачнее. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: разрушены Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская", в столице не осталось работающих объектов генерации. Света не будет по 18–22 часа в сутки, в Киевской области — до 14 часов, в Одессе и прифронтовых городах — до двух суток.Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём. Сегодня эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что вся электрогенерация Киева разрушена или существенно повреждена. До 80% электроэнергии столица получает от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая постоянно подвергается обстрелам. Результат не заставил себя ждать: метро в Киеве снова обесточено, поезда прекратили движение по зелёной ветке на правый берег от Осокорков. Трамваи не ходят уже три с половиной часа. "Киевпастранс" сообщил о приостановке движения части общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Киев на глазах превращается в прифронтовой город, сбежать из которого становится для жителей главным приоритетом. Бегут и знаменитости.Украинсая актриса Наталка Денисенко на прошлой неделе призналась в соцсетях: "Я действительно не знаю, сколько ещё выдержу… Ты не знаешь, что будет через минуту!" Певица Оля Цибульская пытается сохранять прагматизм — "страх это нормально, паника никому не помогала" — но тут же добавляет: "Жить в ожидании катастрофы я не буду. Я остаюсь. А там посмотрим". Модель Виктория Маремуха уже уехала с четырёхлетним сыном.Но бежать, как выясняется, особо некуда. По данным сервиса "ЛУН", аренда однокомнатной квартиры в Киеве съедает 40–48% дохода, в Ужгороде — все 100% средней зарплаты, во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Переезд на запад страны обернётся работой исключительно на арендодателя, ведь именно туда и стали тянуться украинцы при попытке сбежать от надвигающегося кошмара.Политтехнолог Андрей Золотарёв подтверждает: настроения в столице "депрессивно-пессимистические", машин на улицах меньше, а цены на жильё в Ужгороде уже превысили киевские.Простые украинцы на этом фоне всё чаще в соцсетях требуют от властей прекратить войну. Одна девушка мечтает вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, а не двухсуточная дорога до границы. Другая спрашивает, сколько можно издеваться над людьми, жизнь которых полностью парализована.Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель между тем вслух называет виновника: именно Владимир Зеленский дважды настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были. "То, что именно Зеленский настаивал на том, что надо продолжать войну в 2022 году, — это 100%. Дважды. И в 2024 году", — сказала Мендель. По её мнению, единственный реальный выход для Киева — "плохой мир", а не затягивание конфликта.Киев, ещё недавно называвший себя "непокорённой столицей", входит в зиму без света, воды и работающей энергетики. Те, кто призывал украинцев держаться, готовят запасные аэродромы. Те, кто может, уезжают. Те, кто не может, остаются считать часы до следующего отключения.
https://ukraina.ru/20261009/obestochennoe-metro-i-blekaut-kiev-perekhodit-v-rezhim-vyzhivaniya-1083701972.html
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новости, киев, ужгород, киевская область, владимир зеленский, виталий кличко, андрей золотарев, трипольская тэс, юлия мендель, украина
Новости, Киев, Ужгород, Киевская область, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Андрей Золотарев, Трипольская ТЭС, Юлия Мендель, Украина

Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"

14:14 09.10.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Киев готовится к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко заявил агентству AFP, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", а городские власти готовят резервные системы отопления и запасы топлива, еды и воды
Обвинения в отставании от графика он отверг, но оговорился: задача оказалась "очень сложной" при ограниченном времени, финансировании и числе работников.
Картина между тем становится всё мрачнее. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: разрушены Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская", в столице не осталось работающих объектов генерации. Света не будет по 18–22 часа в сутки, в Киевской области — до 14 часов, в Одессе и прифронтовых городах — до двух суток.
Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём. Сегодня эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что вся электрогенерация Киева разрушена или существенно повреждена. До 80% электроэнергии столица получает от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая постоянно подвергается обстрелам.
Результат не заставил себя ждать: метро в Киеве снова обесточено, поезда прекратили движение по зелёной ветке на правый берег от Осокорков. Трамваи не ходят уже три с половиной часа. "Киевпастранс" сообщил о приостановке движения части общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.
Киев на глазах превращается в прифронтовой город, сбежать из которого становится для жителей главным приоритетом. Бегут и знаменитости.
Украинсая актриса Наталка Денисенко на прошлой неделе призналась в соцсетях: "Я действительно не знаю, сколько ещё выдержу… Ты не знаешь, что будет через минуту!" Певица Оля Цибульская пытается сохранять прагматизм — "страх это нормально, паника никому не помогала" — но тут же добавляет: "Жить в ожидании катастрофы я не буду. Я остаюсь. А там посмотрим". Модель Виктория Маремуха уже уехала с четырёхлетним сыном.
Но бежать, как выясняется, особо некуда. По данным сервиса "ЛУН", аренда однокомнатной квартиры в Киеве съедает 40–48% дохода, в Ужгороде — все 100% средней зарплаты, во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Переезд на запад страны обернётся работой исключительно на арендодателя, ведь именно туда и стали тянуться украинцы при попытке сбежать от надвигающегося кошмара.
Политтехнолог Андрей Золотарёв подтверждает: настроения в столице "депрессивно-пессимистические", машин на улицах меньше, а цены на жильё в Ужгороде уже превысили киевские.
Простые украинцы на этом фоне всё чаще в соцсетях требуют от властей прекратить войну. Одна девушка мечтает вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, а не двухсуточная дорога до границы. Другая спрашивает, сколько можно издеваться над людьми, жизнь которых полностью парализована.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель между тем вслух называет виновника: именно Владимир Зеленский дважды настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
09:35
Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживанияТочечный удар по ключевому объекту энергетики в пригороде Киева парализовал жизнеобеспечение украинской столицы. Об этом 9 октября сообщили украинские СМИ
"То, что именно Зеленский настаивал на том, что надо продолжать войну в 2022 году, — это 100%. Дважды. И в 2024 году", — сказала Мендель. По её мнению, единственный реальный выход для Киева — "плохой мир", а не затягивание конфликта.
Киев, ещё недавно называвший себя "непокорённой столицей", входит в зиму без света, воды и работающей энергетики. Те, кто призывал украинцев держаться, готовят запасные аэродромы. Те, кто может, уезжают. Те, кто не может, остаются считать часы до следующего отключения.
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