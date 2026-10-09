https://ukraina.ru/20261009/vyzhivay-ili-uezzhay-nad-kievom-sguschayutsya-tuchi-1083704003.html
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи" - 09.10.2026 Украина.ру
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"
Киев готовится к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко заявил агентству AFP, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", а городские власти готовят резервные системы отопления и запасы топлива, еды и воды
2026-10-09T14:14
2026-10-09T14:14
2026-10-09T14:14
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киевская область
владимир зеленский
виталий кличко
андрей золотарев
трипольская тэс
юлия мендель
украина
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Обвинения в отставании от графика он отверг, но оговорился: задача оказалась "очень сложной" при ограниченном времени, финансировании и числе работников.Картина между тем становится всё мрачнее. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: разрушены Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская", в столице не осталось работающих объектов генерации. Света не будет по 18–22 часа в сутки, в Киевской области — до 14 часов, в Одессе и прифронтовых городах — до двух суток.Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём. Сегодня эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что вся электрогенерация Киева разрушена или существенно повреждена. До 80% электроэнергии столица получает от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая постоянно подвергается обстрелам. Результат не заставил себя ждать: метро в Киеве снова обесточено, поезда прекратили движение по зелёной ветке на правый берег от Осокорков. Трамваи не ходят уже три с половиной часа. "Киевпастранс" сообщил о приостановке движения части общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Киев на глазах превращается в прифронтовой город, сбежать из которого становится для жителей главным приоритетом. Бегут и знаменитости.Украинсая актриса Наталка Денисенко на прошлой неделе призналась в соцсетях: "Я действительно не знаю, сколько ещё выдержу… Ты не знаешь, что будет через минуту!" Певица Оля Цибульская пытается сохранять прагматизм — "страх это нормально, паника никому не помогала" — но тут же добавляет: "Жить в ожидании катастрофы я не буду. Я остаюсь. А там посмотрим". Модель Виктория Маремуха уже уехала с четырёхлетним сыном.Но бежать, как выясняется, особо некуда. По данным сервиса "ЛУН", аренда однокомнатной квартиры в Киеве съедает 40–48% дохода, в Ужгороде — все 100% средней зарплаты, во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Переезд на запад страны обернётся работой исключительно на арендодателя, ведь именно туда и стали тянуться украинцы при попытке сбежать от надвигающегося кошмара.Политтехнолог Андрей Золотарёв подтверждает: настроения в столице "депрессивно-пессимистические", машин на улицах меньше, а цены на жильё в Ужгороде уже превысили киевские.Простые украинцы на этом фоне всё чаще в соцсетях требуют от властей прекратить войну. Одна девушка мечтает вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, а не двухсуточная дорога до границы. Другая спрашивает, сколько можно издеваться над людьми, жизнь которых полностью парализована.Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель между тем вслух называет виновника: именно Владимир Зеленский дважды настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были. "То, что именно Зеленский настаивал на том, что надо продолжать войну в 2022 году, — это 100%. Дважды. И в 2024 году", — сказала Мендель. По её мнению, единственный реальный выход для Киева — "плохой мир", а не затягивание конфликта.Киев, ещё недавно называвший себя "непокорённой столицей", входит в зиму без света, воды и работающей энергетики. Те, кто призывал украинцев держаться, готовят запасные аэродромы. Те, кто может, уезжают. Те, кто не может, остаются считать часы до следующего отключения.
https://ukraina.ru/20261009/obestochennoe-metro-i-blekaut-kiev-perekhodit-v-rezhim-vyzhivaniya-1083701972.html
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новости, киев, ужгород, киевская область, владимир зеленский, виталий кличко, андрей золотарев, трипольская тэс, юлия мендель, украина
Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"
Киев готовится к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко заявил агентству AFP, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", а городские власти готовят резервные системы отопления и запасы топлива, еды и воды
Обвинения в отставании от графика он отверг, но оговорился: задача оказалась "очень сложной" при ограниченном времени, финансировании и числе работников.
Картина между тем становится всё мрачнее. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: разрушены Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская", в столице не осталось работающих объектов генерации. Света не будет по 18–22 часа в сутки, в Киевской области — до 14 часов, в Одессе и прифронтовых городах — до двух суток.
Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём. Сегодня эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что вся электрогенерация Киева разрушена или существенно повреждена. До 80% электроэнергии столица получает от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая постоянно подвергается обстрелам.
Результат не заставил себя ждать: метро в Киеве снова обесточено, поезда прекратили движение по зелёной ветке на правый берег от Осокорков. Трамваи не ходят уже три с половиной часа. "Киевпастранс" сообщил о приостановке движения части общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.
Киев на глазах превращается в прифронтовой город, сбежать из которого становится для жителей главным приоритетом. Бегут и знаменитости.
Украинсая актриса Наталка Денисенко на прошлой неделе призналась в соцсетях: "Я действительно не знаю, сколько ещё выдержу… Ты не знаешь, что будет через минуту!" Певица Оля Цибульская пытается сохранять прагматизм — "страх это нормально, паника никому не помогала" — но тут же добавляет: "Жить в ожидании катастрофы я не буду. Я остаюсь. А там посмотрим". Модель Виктория Маремуха уже уехала с четырёхлетним сыном.
Но бежать, как выясняется, особо некуда. По данным сервиса "ЛУН", аренда однокомнатной квартиры в Киеве съедает 40–48% дохода, в Ужгороде — все 100% средней зарплаты, во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. Переезд на запад страны обернётся работой исключительно на арендодателя, ведь именно туда и стали тянуться украинцы при попытке сбежать от надвигающегося кошмара.
Политтехнолог Андрей Золотарёв подтверждает: настроения в столице "депрессивно-пессимистические", машин на улицах меньше, а цены на жильё в Ужгороде уже превысили киевские.
Простые украинцы на этом фоне всё чаще в соцсетях требуют от властей прекратить войну. Одна девушка мечтает вернуть времена, когда главной проблемой был поиск квартиры на Новый год, а не двухсуточная дорога до границы. Другая спрашивает, сколько можно издеваться над людьми, жизнь которых полностью парализована.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель между тем вслух называет виновника: именно Владимир Зеленский дважды настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были.
"То, что именно Зеленский настаивал на том, что надо продолжать войну в 2022 году, — это 100%. Дважды. И в 2024 году", — сказала Мендель. По её мнению, единственный реальный выход для Киева — "плохой мир", а не затягивание конфликта.
Киев, ещё недавно называвший себя "непокорённой столицей", входит в зиму без света, воды и работающей энергетики. Те, кто призывал украинцев держаться, готовят запасные аэродромы. Те, кто может, уезжают. Те, кто не может, остаются считать часы до следующего отключения.