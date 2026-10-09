Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории - 09.10.2026 Украина.ру
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Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории
Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории - 09.10.2026 Украина.ру
Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории
Задержание основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука может осложнить и без того натянутые отношения России и Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже подтвердила, что российское посольство в Черногории выясняет все обстоятельства произошедшего.
2026-10-09T14:40
2026-10-09T14:40
эксклюзив
черногория
россия
сша
мария захарова
александр бондаренко
михаил звинчук
ес
нато
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В пятницу, 9 октября, в Черногории задержали российского военного блогера Михаила Звинчука. Сообщается, что ни он сам, ни его супруга не выходят на связь.Звинчук известен как создатель Telegram-канала "Рыбарь", специализирующегося на военной и международной аналитике. В 2024 году Государственный департамент США назначил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы.Взаимоотношения России и Черногории за минувшие четыре года прошли путь от резкого обострения до текущего состояния глубокой заморозки с элементами демонстративного давления. Официальные связи сведены к минимуму, Подгорица последовательно движется в фарватере ЕС и НАТО, а Москва отвечает зеркально и фиксирует "исторический минимум" отношений.Напомним, после начала конфликта на Украине Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза и выслала российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами, включая запрет на въезд главам МИД и Минобороны Черногории. К концу года посольства фактически лишились полноценного состава, а отношения достигли "исторического минимума".Риторика НАТО и Черногории окончательно оформилась в тезис о "российских гибридных угрозах". Начались активные обсуждения введения визового режима для россиян как обязательного условия для вступления в ЕС, хотя Подгорица пыталась оттянуть этот момент из-за зависимости туристического сектора от российского рынка.Кульминацией конфронтации может стать задержание Михаила Звинчука. Черногорские власти связали это с "гибридным вмешательством" и защитой своего "европейского пути".Основатель и главный редактор проекта "Балканист" Олег Бондаренко в беседе с изданием Украина.ру прокомментировал задержание блогера."Первый вопрос, который я задал себе, когда услышал про задержание Михаила Звинчука в Черногории: что он там делал? Потому что Черногория, как известно, – член НАТО и вводит визы для россиян с 1 ноября.Это не то место, где можно ожидать присутствия военкоров. Но это не отменяет, конечно, того, что любой гражданин России по закону имеет право до 1 ноября без визы въехать на территорию Черногории с законными целями. Так что задержание вызывает, конечно, большие вопросы", – сказал Бондаренко.Очевидно, продолжил он, задержание продиктовано политическими соображениями."Я сам, как человек, который был в Черногории в прошлом и нынешнем году, снимал часть своего фильма в Черногории, считаю, что недопустимо такими силовыми методами работать с российскими журналистами.Я не знаю, о чем господин Звинчук собирался снять фильм в Черногории. Даже если этот фильм касался тех возможных рисков и угроз, которые несет Черногория вследствие введения визового режима для россиян, это не повод, чтобы его задерживать", – уверен Бондаренко.Теперь нужно будет следить, что произойдёт дальше, призывает собеседник издания Украина.ру: выдворят ли Звинчука из страны, объявят персоной нон-грата… Стоит также помнить, что у Черногории и США есть договор об экстрадиции."Вообще, сейчас никаких формальных отношений между Россией и Черногорией нет. Страна присоединилась ко всем западным санкциям против России, она является членом НАТО с 2017 года. В ближайшие несколько лет имеет шансы стать членом ЕС.Важно добавить, что теперь, после такого демонстративного задержания, всем российским журналистам есть основания опасаться быть задержанными на территории Черногории, даже если они просто приедут в отпуск", – подчеркнул Олег Бондаренко.Несмотря на политическую конфронтацию, Черногория остаётся популярным туристическим направлением у россиян. В 2025 году доля граждан РФ среди туристов этой средиземноморской страны составила около 11%.Но политически мотивированные задержания российских граждан не оставляют шанса для дальнейшего сотрудничества между странами. Единственным буфером до сих пор оставалась экономическая целесообразность и туризм. Но и они будут постепенно разрушаться после введения визового режима.
https://ukraina.ru/20261009/s-volkami-zhit--po-volchi-vyt-medvedev-prokommentiroval-zaderzhanie-avtora-rybarya-1083708163.html
https://ukraina.ru/20251118/mid-chernogorii-vyzval-posla-rossii-iz-za-ukrainy-1071777435.html
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эксклюзив, черногория, россия, сша, мария захарова, александр бондаренко, михаил звинчук, ес, нато, мид
Эксклюзив, Черногория, Россия, США, Мария Захарова, Александр Бондаренко, Михаил Звинчук, ЕС, НАТО, МИД

Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории

14:40 09.10.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Задержание основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука может осложнить и без того натянутые отношения России и Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже подтвердила, что российское посольство в Черногории выясняет все обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 9 октября, в Черногории задержали российского военного блогера Михаила Звинчука. Сообщается, что ни он сам, ни его супруга не выходят на связь.
Звинчук известен как создатель Telegram-канала "Рыбарь", специализирующегося на военной и международной аналитике. В 2024 году Государственный департамент США назначил награду в десять миллионов долларов за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы.
Взаимоотношения России и Черногории за минувшие четыре года прошли путь от резкого обострения до текущего состояния глубокой заморозки с элементами демонстративного давления. Официальные связи сведены к минимуму, Подгорица последовательно движется в фарватере ЕС и НАТО, а Москва отвечает зеркально и фиксирует "исторический минимум" отношений.
Напомним, после начала конфликта на Украине Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза и выслала российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами, включая запрет на въезд главам МИД и Минобороны Черногории. К концу года посольства фактически лишились полноценного состава, а отношения достигли "исторического минимума".
Риторика НАТО и Черногории окончательно оформилась в тезис о "российских гибридных угрозах". Начались активные обсуждения введения визового режима для россиян как обязательного условия для вступления в ЕС, хотя Подгорица пыталась оттянуть этот момент из-за зависимости туристического сектора от российского рынка.
Кульминацией конфронтации может стать задержание Михаила Звинчука. Черногорские власти связали это с "гибридным вмешательством" и защитой своего "европейского пути".
‼ Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования, — заявил Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
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"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на россиян в европейских странах "объявлена охота". Об этом 9 октября он написал в своём Телеграм-канале после сообщения о задержании основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории
Основатель и главный редактор проекта "Балканист" Олег Бондаренко в беседе с изданием Украина.ру прокомментировал задержание блогера.
"Первый вопрос, который я задал себе, когда услышал про задержание Михаила Звинчука в Черногории: что он там делал? Потому что Черногория, как известно, – член НАТО и вводит визы для россиян с 1 ноября.
Это не то место, где можно ожидать присутствия военкоров. Но это не отменяет, конечно, того, что любой гражданин России по закону имеет право до 1 ноября без визы въехать на территорию Черногории с законными целями. Так что задержание вызывает, конечно, большие вопросы", – сказал Бондаренко.
Очевидно, продолжил он, задержание продиктовано политическими соображениями.
"Я сам, как человек, который был в Черногории в прошлом и нынешнем году, снимал часть своего фильма в Черногории, считаю, что недопустимо такими силовыми методами работать с российскими журналистами.
Я не знаю, о чем господин Звинчук собирался снять фильм в Черногории. Даже если этот фильм касался тех возможных рисков и угроз, которые несет Черногория вследствие введения визового режима для россиян, это не повод, чтобы его задерживать", – уверен Бондаренко.
Теперь нужно будет следить, что произойдёт дальше, призывает собеседник издания Украина.ру: выдворят ли Звинчука из страны, объявят персоной нон-грата… Стоит также помнить, что у Черногории и США есть договор об экстрадиции.
"Вообще, сейчас никаких формальных отношений между Россией и Черногорией нет. Страна присоединилась ко всем западным санкциям против России, она является членом НАТО с 2017 года. В ближайшие несколько лет имеет шансы стать членом ЕС.
Важно добавить, что теперь, после такого демонстративного задержания, всем российским журналистам есть основания опасаться быть задержанными на территории Черногории, даже если они просто приедут в отпуск", – подчеркнул Олег Бондаренко.
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
18 ноября 2025, 09:00
МИД Черногории вызвал посла России из-за УкраиныМинистерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории
Несмотря на политическую конфронтацию, Черногория остаётся популярным туристическим направлением у россиян. В 2025 году доля граждан РФ среди туристов этой средиземноморской страны составила около 11%.
Но политически мотивированные задержания российских граждан не оставляют шанса для дальнейшего сотрудничества между странами. Единственным буфером до сих пор оставалась экономическая целесообразность и туризм. Но и они будут постепенно разрушаться после введения визового режима.
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ЭксклюзивЧерногорияРоссияСШАМария ЗахароваАлександр БондаренкоМихаил ЗвинчукЕСНАТОМИД
 
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