https://ukraina.ru/20261009/varshava-ischet-sled-ukraintsa-ubiytsy-1083703306.html

Варшава ищет след украинца-убийцы

Варшава ищет след украинца-убийцы - 09.10.2026 Украина.ру

Варшава ищет след украинца-убийцы

Прокуратура города Пшемысль обратилась к Украине с запросом о содействии в расследовании дела украинского гражданина Игоря М., который устроил резню в монастыре в Польше. Об этом 9 октября сообщило радио RMF24

2026-10-09T10:36

2026-10-09T10:36

2026-10-09T10:36

новости

украина

польша

ивано-франковская область

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047130243_0:268:2692:1782_1920x0_80_0_0_933792b56be88fccd2c96a479cad79bb.jpg

24 сентября Игорь М. напал на пятерых человек. Священник Станислав Збойнович погиб. Ещё четверо — священники Марек Пеньковский и Адриан Мантыкевич, а также Кшиштоф Г. и Ева С. — получили опасные для жизни травмы.Прокуратура просит проверить, проходил ли подозреваемый ранее психиатрическое лечение на Украине, и запрашивает медицинскую документацию. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице с симптомами психоза.По словам корреспондента RMF FM Доминика Смаги, прокуратура также ходатайствует о допросе матери подозреваемого, проживающей в Ивано-Франковской области, в качестве свидетеля. Следователи хотят выяснить, чем занимался Игорь М. на Украине.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

польша

ивано-франковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, ивано-франковская область, украина.ру