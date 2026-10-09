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Варшава ищет след украинца-убийцы
Варшава ищет след украинца-убийцы - 09.10.2026 Украина.ру
Варшава ищет след украинца-убийцы
Прокуратура города Пшемысль обратилась к Украине с запросом о содействии в расследовании дела украинского гражданина Игоря М., который устроил резню в монастыре в Польше. Об этом 9 октября сообщило радио RMF24
2026-10-09T10:36
2026-10-09T10:36
2026-10-09T10:36
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24 сентября Игорь М. напал на пятерых человек. Священник Станислав Збойнович погиб. Ещё четверо — священники Марек Пеньковский и Адриан Мантыкевич, а также Кшиштоф Г. и Ева С. — получили опасные для жизни травмы.Прокуратура просит проверить, проходил ли подозреваемый ранее психиатрическое лечение на Украине, и запрашивает медицинскую документацию. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице с симптомами психоза.По словам корреспондента RMF FM Доминика Смаги, прокуратура также ходатайствует о допросе матери подозреваемого, проживающей в Ивано-Франковской области, в качестве свидетеля. Следователи хотят выяснить, чем занимался Игорь М. на Украине.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, ивано-франковская область, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Ивано-Франковская область, Украина.ру
Варшава ищет след украинца-убийцы
Прокуратура города Пшемысль обратилась к Украине с запросом о содействии в расследовании дела украинского гражданина Игоря М., который устроил резню в монастыре в Польше. Об этом 9 октября сообщило радио RMF24
24 сентября Игорь М. напал на пятерых человек. Священник Станислав Збойнович погиб. Ещё четверо — священники Марек Пеньковский и Адриан Мантыкевич, а также Кшиштоф Г. и Ева С. — получили опасные для жизни травмы.
Прокуратура просит проверить, проходил ли подозреваемый ранее психиатрическое лечение на Украине, и запрашивает медицинскую документацию. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице с симптомами психоза.
По словам корреспондента RMF FM Доминика Смаги, прокуратура также ходатайствует о допросе матери подозреваемого, проживающей в Ивано-Франковской области, в качестве свидетеля. Следователи хотят выяснить, чем занимался Игорь М. на Украине.
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