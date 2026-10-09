https://ukraina.ru/20261009/skorokhod-priznala-chto-ukrainskaya-pvo-regulyarno-bet-po-zhilym-domam-1083707791.html

Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам

Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам - 09.10.2026 Украина.ру

Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам

Снаряды украинской противовоздушной обороны регулярно попадают в жилые дома граждан во время попыток перехватить беспилотники, указала депутат Верховной рады Анна Скороход

2026-10-09T12:59

2026-10-09T12:59

2026-10-09T13:34

новости

анна скороход

вооруженные силы украины

верховная рада

украина.ру

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По словам парламентария, огонь украинских подразделений ПВО часто оказывается некорректным.Скороход подчеркнула, что когда военные открывают хаотичную стрельбу из пулеметов, пытаясь поразить воздушные цели, пули и снаряды летят в окна квартир и любые другие случайные объекты. Депутат признала, что этот процесс на сегодняшний день никем не контролируется.Такое халатное отношение к безопасности собственного населения официально закреплено в украинской армии. Минувшим летом командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказывал, что командование не запрещает военнослужащим сбивать дроны прямо над жилыми массивами. При этом офицер отдельно подчеркнул, что за падение смертоносных обломков на головы мирных граждан и разрушение их домов для украинских военных не предусмотрено абсолютно никакой ответственности.Подробнее - в материале ВСУ рассказали, как сбивают дроны над жилыми домами на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру