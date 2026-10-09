Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам - 09.10.2026 Украина.ру
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Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам
Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам - 09.10.2026 Украина.ру
Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам
Снаряды украинской противовоздушной обороны регулярно попадают в жилые дома граждан во время попыток перехватить беспилотники, указала депутат Верховной рады Анна Скороход
2026-10-09T12:59
2026-10-09T13:34
новости
анна скороход
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
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По словам парламентария, огонь украинских подразделений ПВО часто оказывается некорректным.Скороход подчеркнула, что когда военные открывают хаотичную стрельбу из пулеметов, пытаясь поразить воздушные цели, пули и снаряды летят в окна квартир и любые другие случайные объекты. Депутат признала, что этот процесс на сегодняшний день никем не контролируется.Такое халатное отношение к безопасности собственного населения официально закреплено в украинской армии. Минувшим летом командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказывал, что командование не запрещает военнослужащим сбивать дроны прямо над жилыми массивами. При этом офицер отдельно подчеркнул, что за падение смертоносных обломков на головы мирных граждан и разрушение их домов для украинских военных не предусмотрено абсолютно никакой ответственности.Подробнее - в материале ВСУ рассказали, как сбивают дроны над жилыми домами на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру
Новости, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру

Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам

12:59 09.10.2026 (обновлено: 13:34 09.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход
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Снаряды украинской противовоздушной обороны регулярно попадают в жилые дома граждан во время попыток перехватить беспилотники, указала депутат Верховной рады Анна Скороход
По словам парламентария, огонь украинских подразделений ПВО часто оказывается некорректным.
Скороход подчеркнула, что когда военные открывают хаотичную стрельбу из пулеметов, пытаясь поразить воздушные цели, пули и снаряды летят в окна квартир и любые другие случайные объекты.
Депутат признала, что этот процесс на сегодняшний день никем не контролируется.
Такое халатное отношение к безопасности собственного населения официально закреплено в украинской армии. Минувшим летом командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев рассказывал, что командование не запрещает военнослужащим сбивать дроны прямо над жилыми массивами. При этом офицер отдельно подчеркнул, что за падение смертоносных обломков на головы мирных граждан и разрушение их домов для украинских военных не предусмотрено абсолютно никакой ответственности.
Подробнее - в материале ВСУ рассказали, как сбивают дроны над жилыми домами на сайте Украина.ру.
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