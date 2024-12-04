https://ukraina.ru/20241204/1059386679.html

Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат

Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат - 04.12.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат

Нормальное будущее Грузии – это позиция жесткого нейтралитета, когда ласковое теля двух маток сосет. Даже если Евросоюз их сейчас оставит без сладкого, Россия в своих геополитических интересах возьмет Грузию на буксир, как это было на протяжении веков, считает координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-04T07:00

2024-12-04T07:00

2024-12-04T07:00

интервью

грузия

россия

сирия

башар асад

эрдоган

алексей кочетков

нато

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058503939_82:0:2925:1599_1920x0_80_0_0_5b1b123299807f6a1bfc9f26acef160a.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, я на днях узнал, что, оказывается, бывает два вида эскалации: вертикальная и горизонтальная. Так вот в отношении Украины (вертикальная эскалация) Россия и Америка за последнее время ставок не повышали, зато противник сделал ход с наступлением боевиков в Сирии и майданом в Грузии (горизонтальная эскалация). Чего ждать дальше?- Начнем с Сирии.Этот ход Запада готовился очень долго и тщательно. Он вызвал "серьезную озабоченность" в московских кабинетах и коридорах. Я не специалист по Сирии. Последний раз я там был десять лет назад. Но, очевидно, что этот неожиданный успех боевиков потребует серьезных усилий, чтобы эту ситуацию исправить. В противном случае для режима Асада все может закончиться катастрофой.У нас принято ругать российских генералов, но тут уже явно проспали иранцы и сирийцы, так как удар был нанесен по их зоне ответственности. Мы, может быть, что-то тоже не доглядели, но мы виноваты в наименьшей степени. И сейчас всем совместными усилиями нужно предпринимать шаги, чтобы отогнать прокси нашего "друга Эрдогана" на исходные позиции и вернуть Алеппо – второй по величине город Сирии.- Теперь насчет Грузии.- В случае с Грузией как на ладони. Работа ведется строго по методичке. Когда оппозиция поняла, что она проигрывает, начала разыгрываться русофобская карта. Причем это делается весьма топорно, без уважения к собственному электорату, в расчете, что это сработает. Хотя пока мне непонятно, как это работает.Тем не менее, ситуация в Тбилиси накаляется с каждым днем. На эту попытку захвата власти все пробрюссельские и провашингтонские силы. Оппозиция пошла ва-банк. И если у действующего грузинского руководства остался хоть какой-то инстинкт самосохранения, они должны действовать строго по закону, но жестоко и беспощадно.Повторюсь, оппозиция пытается разыграть тот же сценарий государственного переворота, который разыгрывается последние 30 лет. Это уже какой-то неприличный анекдот: девочка с цветочками, бабушка с пирожками, мальчик с коктейлем Молотова, крики про "руку Москвы", андроиды из европарламента. Я все жду, когда они хоть какой-то нетривиальный ход придумают, но они действуют строго по пунктам:Дедушка с шашлыками – отработано. "50 тысяч долларов выбросила в пропасть" (смеется).Мальчик с коктейлем Молотова – отработано. По 500 долларов – родителям, по 15 тысяч – кураторам.- Шутки шутками, но когда показывают 13-летнего подростка, который, заливаясь слезами, называет полицейских "рабами России" - это страшно.- Это цинизм, доведенный до самой последней крайности. На кого это рассчитано? Какая "рука Москвы"? В это не поверит даже самый дремучий селянин из Сванетии. Единственные русские там – это российские либералы, которые на стороне оппозиции. Я очень надеюсь, что им же сейчас прилетит от тех же самых оппозиционеров, потому что им нужно будет показать агентуру ФСБ или ГРУ (смеется).- Эта топорность – она от бессилия или от самоуверенности?- От самоуверенности. Потому что кураторы требуют от оппозиции четкого выполнения методички по принципу "грамм, копейка, километр". Посмотрите на плакаты, с которыми стоят протестующие. Там нет ни слова на грузинском языке. Они все на английском. То есть это рассчитано на заказчиков. А грузин оппозиция и ее кураторы в прямом смысле за людей не считают – так работать можно только тогда, когда ты не считаешь свой электорат за разумную форму жизни.Если законное грузинское руководство сейчас опровергнет шутку о Грузии как о стране "красивых мужчин и умных женщин", а Саломе Зурабишвили получит то, что она заслуживает (окажется в тюрьме вместе со своими подельниками), Брюсселю и Вашингтону не останется ничего другого, кроме как шельмовать Грузию. Потому что высаживать экспедиционный корпус НАТО в Батуми было бы откровенным перебором.Во-первых, не факт, что Зурабишвили это поможет.Во-вторых, это не нужно "другу Эрдогану", потому что это выведет конфликт совершенно на другой уровень.Конечно, Запад будет пытаться расколоть грузинское руководство. Людей наверняка шантажируют детьми и деньгами за рубежом. Но если официальный Тбилиси не сломается, у Грузии будет нормальная жизнь. Нормальное будущее Грузии – это позиция жесткого нейтралитета, когда ласковое теля двух маток сосет. Даже если Евросоюз их сейчас оставит без сладкого, Россия в своих геополитических интересах возьмет Грузию на буксир, как это было на протяжении веков.Да, денег нам самим не хватает. Но для "друзей" и соседей у нас деньги всегда находились.- Вы уверены, что грузинская власть выдержит это давление? Полиция вроде бы держится стойко, но протестующие возводят баррикады.- Властям сейчас надо финансово поддержать силовиков. Если нет денег, пусть идут по пути большевиков: захватывайте частные банки, забирайте всю наличку и вводите сдельную оплату труда (тысяча долларов за каждого пойманного негодяя). Поверьте, что через сутки в Тбилиси не останется ни одного свободно гуляющего оппозиционера (смеется).Помогать гражданам наводить порядок – это ваша прямая обязанность. И не надо оглядываться на Запад. На карте стоит будущее Грузии. Всем понятно, что победа оппозиции – это втягивание Грузии в ненужную войну с Россией.Еще раз. С оппозицией надо разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне, прикрываясь набившими оскомину лозунгами о свободе и демократии. Никакой свободой и демократией там не пахнет. Там пахнет только кровью и смертью.Но это уже – внутренне дело самих грузин.- А при каких условиях мы можем пойти на то, чтобы превентивно включить Грузию в состав Абхазии и Южной Осетии?- Если экспедиционный корпус НАТО высадится в Батуми, грузинскому правительству придется снова подписать с Россией "Георгиевский трактат 2.0" (договор 1783 года о добровольном принятии Картли-Кахетинского царства под покровительство Российской Империи – ред.).Сами понимаете, что Москва не заинтересована в том, чтобы Запад разместил "Томагавки" и "Першинги" в районе Гори и Поти. Для нас Грузия – это тоже вопрос жизни и смерти. Учитывая, что в любой момент может начаться третья мировая война.Конечно, грузинскому руководству для обращения к России понадобится еще более сильная политическая воля, чем просто для подавления оппозиции. Но если Тбилиси обратится к нам за помощью, мы поможем нашим соседям.- Вернемся к Сирии, где вы в последний раз были десять лет назад. Вы поняли, что мы там делали? Это было прагматичное отстаивание интересов? Или некая важная идеологическая миссия там тоже была?- В первую очередь мы отстаивали свои прагматические интересы.Десять лет назад, когда на Ближнем Востоке вовсю полыхала война, Сирия оставалась последним союзником России в регионе. С Сирией у нас традиционно были дружеские отношения. Когда эта территория в 19 веке еще не была независимым государством, Императорское православное палестинское общество не только помогало паломникам и возводило храмы, но и строило школы для сирийских детей.Я встречал в Сирии людей, которые рассказывали, что их дедушка учился в этой русской школе и что поэтому в их семье очень хорошо относятся к России. Потому что русские, в отличие от французов и англичан, которые там долго хозяйничали, помогали местному населению, не требуя ничего взамен.Точнее, сирийцы воспринимали и русских, и французов как европейцев. Но русских они считали европейцами не от мира сего.Кроме того, в Сирии возник уникальный опыт сосуществовании христианства и ислама. Например, в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске есть могила с головой пророка Иоанна Крестителя, куда может зайти христианин любой конфессии.Да и сирийский ислам не имеет ничего общего с исламизмом. Он как раз разрушает потуги ваххабитов захватить власть над умами мусульман всего мира, в том числе России и Средней Азии. Один из уважаемых муфтиев мне сказал: "Зачем вы посылаете детей из Казани учиться в Египет и Турцию? Чему их там научат? Коран писался здесь. И все истинные трактования Корана создавались здесь. Поэтому мы живем с христианами в мире".Поэтому в начале войны дамасские проповедники стали первой мишенью для террористов.И если власть в Сирии захватят фашисты от ислама, погибнет очень важный островок взаимопонимания русского православия с мусульманами.- У вас будут конкретные рецепты по поводу того, что нужно делать нашим дипломатам и военным советникам с Асадом и Ираном, чтобы не потерять Сирию?- Не будет, потому что мы еще не решили свою главную внутреннюю проблему.Еще несколько лет назад было не принято говорить о русской цивилизации. У либералов, коммунистов и наших соседей это вызывало хохот. Сейчас это уже вызывает не хохот, а скрежет зубов. Но наше государство до сих пор четко не сформулировало, что же это такое. А если мы встанем на позиции нашей цивилизационной миссии, мы поймем, как надо действовать.Для этого Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не временным жильцом без прописки, которого могут заменить на каких-то других людей. В этом случае все остальные народы будут на нас смотреть совершенно другими глазами.И Россия, и Запад сейчас говорят про деколонизацию. Мы говорим про деколонизацию Африки, они говорят про деколонизацию России. Грубо говоря, кто первый добежит, тот первый и деколонизирует. Так вообще нельзя ставить вопрос.Пока же мы просто поддерживаем финансово отдельных "друзей", а эти "друзья" пытаются сохранить свою собственную власть левой задней. У них у самих нет образа, на который надо равняться. Если мы говорим конкретно о Сирии и Грузии, то западный образ не подходит для этих стран, а альтернативного образа мы им пока никто не дает.При этом только русская цивилизация может предложить альтернативу западной цивилизации. Китайская цивилизация на это не способна. Мы могли бы этим заняться. Но для этого надо проделать серьезную работу внутри собственной страны. С русской идеей сейчас продолжают бороться. А с ней не надо бороться. Ее надо просто взять на вооружение. И тогда мы получим такую силу, которая будет посерьезнее нашей ядерной триады.- Что нас ждет на Украине? Мы до конца года увидим там явное повышение ставок и со стороны России, и со стороны Америки?- Киевский режим призывает всех повышать ставки дальше некуда. То в Эстонии, то в Германии заявляют, что нужно наносить ракетные удары по российским городам, чтобы "русские испытывали невыносимую боль". Причем мне понравилась реакция одного из действующих немецких политиков, который сказал, что в этом случае немцы испытают боль гораздо раньше, чем русские.Что же касается Эстонии, то мы ее можем прихлопнуть так, что она даже не почувствует (смеется). Для них это даже лучше. Иначе они будут умирать в долгих мучениях, потому что их ненависть разъест им печень.Украина попытается сделать все, чтобы взвинтить эту эскалацию. И если противник бьется в такой истерике, это означает начало агонии. Давайте их дожимать.Кстати, с той стороны идет все больше информации, что люди нас ждут. Не надо думать, что нас там все ненавидят, поэтому так хорошо бьются на фронте. Когда у нас получился наш информационный прорыв, оказалось, что нас ждут в Харькове, в Одессе и даже в Киеве. Они говорят: "Делайте что хотите. Стреляйте чем хотите. Лишь бы это побыстрее закончилось".- Тогда немного обсудим военно-технические нюансы. Мы с вами в личном общении обсуждали, что ваши подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и отмечают, что ВСУ за него как-то особенно отчаянно бьются.- Да, ребята говорят, что под Курахово им сейчас тяжелее, чем под Красногоровкой. Хотя Красногоровку мы брали очень долго и пролили за нее не мало крови.Значительная часть самого города за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые.Хотелось бы верить, что это попытка прорыва армии Венка. Хотя Курахово – это все же не бункер Гитлера. Кто-то же их подстегивает к тому, чтобы класть за этот город такое огромное количество и жертв людоловов из ТЦК, и мотивированных нацистов.- Как раз Владимир Путин назвал Зеленского узурпатором ("не имеет право отдавать приказы") армии и намекнул на его физическую ликвидацию (""Орешник" может прилететь по центрам принятия решений в Киеве"). При каких условиях мы можем на это пойти?- Не знаю, нужна ли нам его физическая ликвидация.Проводить исторические аналогии – дело неблагодарное. Но в конце Второй мировой войны именно британская разведка предпринимала огромные усилия, чтобы убить Гитлера, потому что при определенных обстоятельствах Лондон мог заключить с Германией сепаратный мир и пойти на конфронтацию с СССР. Советская разведка же считала: "Не надо. Пусть Адик еще помучается".Понятно, что России не нужна заморозка украинского конфликта. Нам нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, которую завезут американцы. Это наши земли, политые русской кровью и отстроенные русскими руками.Нынешняя территория Украины все равно станет русской землей. Это вопрос цены и времени. А если мы сейчас остановимся, цена будет колоссальной.Также об основных событиях недели - в интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

грузия

россия

сирия

украина

курахово

одесса

киев

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, грузия, россия, сирия, башар асад, эрдоган, алексей кочетков, нато, ес, вооруженные силы украины, украина, курахово, одесса, владимир зеленский, киев, харьков