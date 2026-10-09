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"Подвешенное положение": США не знают, что делать с украинцами

"Подвешенное положение": США не знают, что делать с украинцами - 09.10.2026 Украина.ру

"Подвешенное положение": США не знают, что делать с украинцами

Администрация США может лишить около 100 тыс. украинских беженцев права на пребывание в стране. Об этом сообщило издание Politico

2026-10-09T12:25

2026-10-09T12:25

2026-10-09T12:25

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У администрации есть время до 19 октября, чтобы продлить или отменить временный защищённый статус для более чем 100 тыс. украинцев в США.Ряд законодателей по обе стороны баррикад надеются, что президент продлит действие разрешения. Некоторые также поддерживают запасной вариант — позволить истечь сроку действия статуса без его официальной отмены, что приведёт к автоматическому продлению на шесть месяцев.Это поставило бы украинских владельцев временного защищённого статуса в "неопределённое положение", что позволило бы им оставаться в США ещё как минимум шесть месяцев. Именно так поступил Белый дом, когда в сентябре истёк срок действия аналогичной защиты для сальвадорцев."Значительная политическая реакция, которая может возникнуть из-за попыток администрации депортировать украинцев, является здесь основным фактором", — сказал один из помощников конгрессмена.По его словам, неправильно держать их в подвешенном состоянии, но это может быть подходящим вариантом для администрации.Ранее Германия ограничила въезд для военнообязанных украинцевБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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