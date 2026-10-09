Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс - 09.10.2026 Украина.ру
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Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс
Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс - 09.10.2026 Украина.ру
Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс
Евросоюз этой зимой может столкнуться с нехваткой до 14 млрд кубометров природного газа на фоне перебоев с мировыми поставками энергоресурсов. Об этом 9 октября сообщило Politico
2026-10-09T11:06
2026-10-09T12:18
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Такой дефицит составит около 7% от потребностей европейцев и может привести к росту счетов за электроэнергию."Рекордно низкие запасы ЕС оставляют блок с меньшим запасом прочности на случай глобальных перебоев в поставках", — пишет издание со ссылкой на аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Ану Яллер-Макаревич.По оценкам американского аналитического центра IEEFA, имеющихся запасов может оказаться недостаточно, если предстоящая зима будет такой же холодной, как в 2025 году.Одной из причин нехватки газа стала война в Иране, которая нарушает глобальные поставки энергоносителей. Запасы газа в европейских хранилищах опустились чуть выше 70% — это самый низкий показатель для данного времени года с 2011 года.Если страны не смогут найти дополнительные объёмы топлива, им придётся закупать газ по высоким ценам или ограничивать потребление.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Европу ждут "очень-очень сложные" осень и зима из-за проблем с энергоресурсами.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, европа, иран, словакия, роберт фицо, ес, украина.ру, politico
Новости, Европа, Иран, Словакия, Роберт Фицо, ЕС, Украина.ру, Politico

Холодная зима и пустые хранилища: Европе грозит газовый коллапс

11:06 09.10.2026 (обновлено: 12:18 09.10.2026)
 
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Газ конфорка - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюз этой зимой может столкнуться с нехваткой до 14 млрд кубометров природного газа на фоне перебоев с мировыми поставками энергоресурсов. Об этом 9 октября сообщило Politico
Такой дефицит составит около 7% от потребностей европейцев и может привести к росту счетов за электроэнергию.
"Рекордно низкие запасы ЕС оставляют блок с меньшим запасом прочности на случай глобальных перебоев в поставках", — пишет издание со ссылкой на аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Ану Яллер-Макаревич.
По оценкам американского аналитического центра IEEFA, имеющихся запасов может оказаться недостаточно, если предстоящая зима будет такой же холодной, как в 2025 году.
Одной из причин нехватки газа стала война в Иране, которая нарушает глобальные поставки энергоносителей. Запасы газа в европейских хранилищах опустились чуть выше 70% — это самый низкий показатель для данного времени года с 2011 года.
Если страны не смогут найти дополнительные объёмы топлива, им придётся закупать газ по высоким ценам или ограничивать потребление.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Европу ждут "очень-очень сложные" осень и зима из-за проблем с энергоресурсами.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
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