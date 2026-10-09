https://ukraina.ru/20261009/vse-perestali-smeyatsya-nad-oslami-britanskaya-armiya-mozhet-perenyat-neochevidnyy-opyt-svo-1083707468.html

"Все перестали смеяться над ослами": британская армия может перенять неочевидный опыт СВО

"Все перестали смеяться над ослами": британская армия может перенять неочевидный опыт СВО - 09.10.2026 Украина.ру

"Все перестали смеяться над ослами": британская армия может перенять неочевидный опыт СВО

Армия Великобритании присматривается к опыту использования лошадей в специальной военной операции

2026-10-09T14:01

2026-10-09T14:01

2026-10-09T14:01

великобритания

россия

крым

новости

минобороны

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Донецкий военкор Дмитрий Астрахань в своём телеграм-канале опубликовал фото из прошедших учений в Великобритании."Англичане продолжают работать с опытом СВО. С лета ведут эксперименты с кавалерией, которая сегодня в первую очередь занята в парадных расчётах. В данный момент уже испытали маскировочные комплекты. И по анализу видео из зоны СВО начали испытывать разгрузки и аптечки для лошадей. Впереди, вдохновленная одним из видео из ВС РФ, установка на лошадь РЭБ и систем спутниковой связи", – отметил он.Ранее, в сентябре, в Великобритании королевский конный полк Household Cavalry Mounted Regiment протестировал специально разработанную маскировку для повышения скрытности лошадей в будущих операциях. Учения прошли на полигоне Лонгмур в Хэмпшире."На протяжении столетий конь и воин были едины на поле боя — от древнейших сражений до окопов Первой мировой войны. Потом пришли танки, бронеавтомобили, вертолёты — и лошадь отошла в тень. Но сейчас она вполне может вернуться", – заявили в Минобороны Великобритании.Там отметили, что во время учения отрабатывались возможности конной разведки. При этом официально британцы вдохновлялись опытом американцев, шведов и эстонцев, которые продолжают использовать лошадей. Официально об опыте СВО не заявлялось, хотя британцы тщательно изучают происходящее на полях сражений спецоперации. А там кавалерия активно применяется.Британцы объявили о возвращении боевой кавалерии в строй несколько лет назад. Это связано с тем, что в густых лесах и на болотистой почве тяжёлая военная техника застревает.Ранее, в 2025 году возник ожесточённый спор по поводу использования российской армией вьючных животных, в т.ч. ослов. Среди хора критиков были и те, кто, напротив, одобрил такой шаг. Военный эксперт Валерий Ширяев указал, что те же ослы использовались во время войны в Афганистане."Я, например, отвечал за осликов <...> На выезде у нас был один бронетранспортёр, один ослик", — вспоминал Ширяев свой опыт Афганской войны.Ослы, подчеркнул он, очень полезные животные."Все смеялись над осликами. Перестали смеяться. А вы знаете, что ослики не наступают на мины? Тот, кто в Афганистане служил, знает. Я не знаю, как они это делают, но они наступают на мины раз в десять реже, чем человек. Ты его отпустил, он сам дойдёт (на базу — Ред.)", — рассказывал Ширяев в июле 2025 года.Тогда же он указал, что теперь ослов применяют и украинские военные."Сначала в российской армии [использовали]. Над этим все смеялись. А потом и украинцы стали использовать", – указывал он.При этом, как свидетельствуют видео из зоны СВО, ВС РФ применяют и коней. В октябре 2025 года в интервью военкору Семёну Пегову командир спецназа "Шторм" 9-й бригады ВС РФ с позывным Хан заявил, что лошади помогли штурмовикам освободить село Ульяновка, что в Донецкой Народной Республике."Немаловажный фактор – лошадь чувствует опасность. Если перед ней лежат "Лепестки", она не наступит. И много магнитных мин было, которые срабатывают на металл, на технику. Мы сняли подковы. На трёх лошадях первая партия у нас залетела. Всё удачно", – нахваливал Хан лошадей.Что же до британцев, то у них с кавалерией дела не всегда обстоят удачно. Так, одно из самых позорных военных поражений британской элиты произошло в Крыму во время Восточной или Крымской войны 1853-1856 годов.Тогда атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции Русской армии во время Балаклавского сражения обернулась разгромом британцев. Этому фиаско посвящено стихотворение Альфреда Теннисона "Атака лёгкой бригады", в котором тот попытался превратить постыдное поражение в подвиг.

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великобритания, россия, крым, новости, минобороны