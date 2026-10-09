Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:30 мск 9 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-09T04:30
2026-10-09T04:30
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краснодарский край
орловская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 октября и в ночь на 9 октября объявлялась в Брянской, Калужской, Смоленской, Московской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Белгородской, Воронежской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Московской, Калужской, Астраханской, Нижегородской, Саратовской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской, Тверской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:35 мск), Нижнего Новгорода (23:15 мск), Сочи (23:33 мск), Домодедово (23:56 мск), Внуково, Жуковский (0:23 мск), Пензы (0:35 мск), Саратова (1:04 мск), Самары, Ульяновска, Саранска (2:18 мск), Бугульмы, Нижнекамска (3:00 мск), Казани, Чебоксар (3:49 мск).С полудня предыдущего дня продолжают действовать ограничения на полёты в аэропорту Калуги.К этому часу ограничения на взлёты и посадки в аэропортах Сочи, Пензы, Саранска, Саратова сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 113 украинских беспилотников, за сутки — 512.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, крым, севастополь, краснодарский край, орловская область, московская область, калужская область, нижегородская область, саратовская область, брянская область, смоленск, рязанская область, курская область, тверь, воронежская область, волгоградская область, липецк, херсонская область, ростовская область, запорожская область, белгородская область, ярославль, сочи, домодедово, внуково, пенза, самара, бугульма, казань, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, росавиация, аэропорты, аэропорт
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь, краснодарский край, Орловская область, Московская область, Калужская область, Нижегородская область, Саратовская область, Брянская область, Смоленск, Рязанская область, Курская область, Тверь, Воронежская область, Волгоградская область, Липецк, Херсонская область, Ростовская область, Запорожская область, Белгородская область, Ярославль, Сочи, Домодедово, Внуково, Пенза, Самара, Бугульма, Казань, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Росавиация, аэропорты, аэропорт

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:30 09.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:30 мск 9 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 октября и в ночь на 9 октября объявлялась в Брянской, Калужской, Смоленской, Московской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Белгородской, Воронежской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Орловской, Московской, Калужской, Астраханской, Нижегородской, Саратовской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской, Тверской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:35 мск), Нижнего Новгорода (23:15 мск), Сочи (23:33 мск), Домодедово (23:56 мск), Внуково, Жуковский (0:23 мск), Пензы (0:35 мск), Саратова (1:04 мск), Самары, Ульяновска, Саранска (2:18 мск), Бугульмы, Нижнекамска (3:00 мск), Казани, Чебоксар (3:49 мск).
С полудня предыдущего дня продолжают действовать ограничения на полёты в аэропорту Калуги.
К этому часу ограничения на взлёты и посадки в аэропортах Сочи, Пензы, Саранска, Саратова сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 113 украинских беспилотников, за сутки — 512.
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