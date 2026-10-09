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Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow
Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow - 09.10.2026 Украина.ру
Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow
Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro заявила, что Украине еще очень далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow
2026-10-09T10:37
2026-10-09T10:37
2026-10-09T10:44
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По ее словам, организовать такой процесс на украинской территории в обозримом будущем попросту невозможно из-за технической сложности этих систем вооружения.Своим заявлением представитель военного ведомства фактически опровергла громкие обещания политического руководства страны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта. Однако, судя по свежим заявлениям из Лондона, обещания британского премьера разбились о суровую техническую реальность.Подробнее - в материале Storm Shadow сделают на Украине - премьер Британии на сайте Украина.ру.
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Новости, Великобритания, Украина, Россия, Мария Захарова, Украина.ру
Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow
10:37 09.10.2026 (обновлено: 10:44 09.10.2026)
Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro заявила, что Украине еще очень далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow
По ее словам, организовать такой процесс на украинской территории в обозримом будущем попросту невозможно из-за технической сложности этих систем вооружения.
Своим заявлением представитель военного ведомства фактически опровергла громкие обещания политического руководства страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта.
Однако, судя по свежим заявлениям из Лондона, обещания британского премьера разбились о суровую техническую реальность.