https://ukraina.ru/20261009/obeschat--ne-znachit-postroit-britaniya-priznala-nesposobnost-kieva-sobirat-rakety-storm-shadow-1083703583.html

Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow

Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow - 09.10.2026 Украина.ру

Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro заявила, что Украине еще очень далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow

2026-10-09T10:37

2026-10-09T10:37

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По ее словам, организовать такой процесс на украинской территории в обозримом будущем попросту невозможно из-за технической сложности этих систем вооружения.Своим заявлением представитель военного ведомства фактически опровергла громкие обещания политического руководства страны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта. Однако, судя по свежим заявлениям из Лондона, обещания британского премьера разбились о суровую техническую реальность.Подробнее - в материале Storm Shadow сделают на Украине - премьер Британии на сайте Украина.ру.

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