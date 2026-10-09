https://ukraina.ru/20261009/kiev-nachal-okhotu-na-mitropolita-tikhona-sbu-vnesla-ego-v-bazu-rozyska-1083709736.html

Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска

Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска - 09.10.2026 Украина.ру

Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгий Шевкунов). Об этом стало известно 9 октября из базы данных МВД Украины

2026-10-09T14:37

2026-10-09T14:37

2026-10-09T14:37

новости

украина

киев

черновцы

сбу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083710706_0:131:2494:1534_1920x0_80_0_0_27eafa84b546fb7a4313f1635e2b1d72.jpg

Митрополит Тихон внесён в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". В качестве даты "исчезновения" указано 5 сентября 2026 года. Данные на сайт внесли представители СБУ.В сентябре СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.Украинские спецслужбы продолжают преследование духовенства канонической церкви. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гоненийБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

черновцы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, черновцы, сбу, украина.ру