Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгий Шевкунов). Об этом стало известно 9 октября из базы данных МВД Украины
Митрополит Тихон внесён в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". В качестве даты "исчезновения" указано 5 сентября 2026 года. Данные на сайт внесли представители СБУ.
В сентябре СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.
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