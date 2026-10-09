Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска - 09.10.2026 Украина.ру
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Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска
Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска - 09.10.2026 Украина.ру
Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгий Шевкунов). Об этом стало известно 9 октября из базы данных МВД Украины
2026-10-09T14:37
2026-10-09T14:37
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Митрополит Тихон внесён в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". В качестве даты "исчезновения" указано 5 сентября 2026 года. Данные на сайт внесли представители СБУ.В сентябре СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.Украинские спецслужбы продолжают преследование духовенства канонической церкви. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гоненийБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Черновцы, СБУ, Украина.ру

Киев начал охоту на митрополита Тихона: СБУ внесла его в базу розыска

14:37 09.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгий Шевкунов). Об этом стало известно 9 октября из базы данных МВД Украины
Митрополит Тихон внесён в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". В качестве даты "исчезновения" указано 5 сентября 2026 года. Данные на сайт внесли представители СБУ.
В сентябре СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинения митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.
Украинские спецслужбы продолжают преследование духовенства канонической церкви. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
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