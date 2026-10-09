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Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины

Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины - 09.10.2026 Украина.ру

Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины

Если Украина капитулирует, США воспользуются ситуацией и будут зарабатывать на панике европейских союзников и продаже оружия, пишет китайский NetEase

2026-10-09T09:24

2026-10-09T09:24

2026-10-09T09:24

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Зеленский напрасно добивается поддержки Трампа, используя угрозу капитуляции Киева перед Москвой как рычаг давления – Вашингтону его капитуляция выгодна, утверждают китайские аналитики.При этом территория страны останется разрушенным активом, который никто не захочет восстанавливать, допускают они. После многих лет боевых действий Украина уже не может быть ценным приобретением, которым она была ранее, отмечается в статье."Страна называлась житницей Европы, обладала самыми мощными в Восточной Европе предприятиями тяжелой промышленности, контролировала доступ к Черному морю. Тогда Штаты боялись, что этот поистине лакомый кусочек склонится на сторону России. Но что в итоге? Инфраструктура разрушена, энергетическая система еле держится, трудоспособные граждане либо погибли в боях, либо сбежали из страны, а государственный долг вырос до невероятных размеров", – подчёркивают авторы публикации.По оценкам издания, на восстановление Украины потребуется около триллиона долларов, и эта задача станет "сильной головной болью" для любого, кто за неё возьмется. Даже для России в текущих условиях будет невыгодно "проглотить" Украину целиком, так как ей понадобятся колоссальные средства, чтобы прокормить десятки миллионов людей, восстановить разрушенные города, выплатить пенсии и другие пособия.По мнению издания, стратегия США здесь заключается не в спасении Украины, а в том, чтобы превратить её в непосильную ношу для России. Это будет намного эффективнее, чем многолетние антироссийские санкции, полагают его авторы.Они считают, что для осуществления американской мечты о развале России Украина может сделать гораздо больше, если в итоге войдёт полностью в её состав. По словам авторов публикации, Вашингтон в совершенстве овладел техниками развязывания цветных революций, но когда речь заходит о России, им никак не удается найти уязвимое место."Однако, если бы Москве досталась вся Украина, ситуация стала бы тяжёлой. В западных регионах Украины глубоко укоренились русофобские настроения, и эти десятки миллионов людей стали бы источником постоянной головной боли для России. Социальный раскол неизбежен", – полагают они.Ещё одна цель, которую Вашингтон мог бы осуществить, если бы Киев капитулировал, – выгода от Европы. Как утверждают китайские аналитики, Вашингтон последовательно навязывал ЕС нарратив о "российской угрозе" и убедил страны сообщества отказаться от российского газа и собственной стратегической автономии. Он ещё крепче привязал Европу к американской военной машине. Если же Украина капитулирует, тревога Европы мгновенно сменится паникой, а европейские союзники по НАТО тут же станут наращивать военную мощь, увеличивая прибыль американского военно-промышленного комплекса, говорится в статье.Хронология переговоров об украинском урегулировании при посредничестве США, которые начались в январе 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, порой больше напоминает бизнес-тендер, чем политический процесс.Изначально планировалось, что американская и российская стороны не будут ограничиваться только вопросами по Украине. Важное место в переговорном процессе должны были занять вопросы восстановления российско-американского сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Для этого в состав российской делегации вошел директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации вошел американский бизнесмен, инвестор и зять президента Трампа Джаред Кушнер.Но обсуждение этой темы не помешало Трампу в рамках того же процесса украинского урегулирования подписать 30 апреля 2025 года с Киевом так называемую ресурсную сделку. В соответствии с этим документом в обмен на некоторые выгоды для Киева, США получили доступ к полезным ископаемым (редкоземельным металлам, углю и другим) в недрах Украины.Однако ситуация на поле боя с тех пор изменилась и возник вопрос, сколько активов, в которых заинтересованы США по окончании боевых действий в итоге останется под контролем Киева. Настолько ли обесценилась Украина в глазах Вашингтона, что для действующей американской администрации её капитуляция стала выгоднее дальнейшей поддержки? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.По его словам, если бы США действительно хотели, чтобы Украина капитулировала, они могли бы внести очень серьезный вклад в этот процесс – отключили бы связь, космическую разведку, не участвовали бы в наведении беспилотников и ракет ВСУ на российские объекты.Однако ничего подобного не происходит, констатировал эксперт. Поэтому складывается впечатление, что США, наоборот, выгодно продолжение боевых действий на Украине, особенно если они будут изматывать и Россию, и Европу, добавил он."Для Америки это вполне подходящий вариант – они зарабатывают на поставках вооружений. Американская администрация постоянно обещает, что поспособствует урегулированию конфликта на Украине, но на практике ничего не предпринимает, чтобы приблизить его конец", – сказал Дудчак.Чтобы показать добрую волю по отношению к России, США могли бы сделать ряд шагов, продолжил эксперт. Одним из них – возвращение дипломатической собственности, которая была отнята под предлогом вмешательства России в американские выборы, отметил он. Несмотря на все доказательства того, что никакого вмешательства Москвы в выборный процесс в США не было, Вашингтон не отменяет антироссийские санкции и не возвращает ей дипломатическую собственность, объяснил Дудчак.Похожая ситуация и с "Северными потоками": США ввели санкции против компаний, связанных с российскими газопроводами, и не отменяют их, но теперь ведут переговоры об участии американских инвесторов в этом проекте, напомнил он."Американцы точно также ввели санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", а теперь хотят забрать ее на распродаже, поддавая это как очень выгодную для России сделку. Они ведут себя по-пиратски", – заявил собеседник Украина.ру.По его мнению, сегодняшняя ситуация вполне устраивает США, так как заказы на вооружение есть, Украина теряет свое место на рынке хозяйственной продукции, и американцы в итоге смогут сделать Европу зависимой и от своего оружия, и от своего зерна. До этого США уже сделали ее зависимой от своих поставок энергоносителей, напомнил Дудчак.Остановка боевых действий по линии фронта могла быть выгодной для Трампа в момент подписания "ресурсной сделки" в 2025 году, отметил эксперт."Тогда можно было сказать: на этой линии мы останавливаемся, о чем-то торгуемся с Россией, но под нашим контролем остаются огромные территории с ресурсами, редкоземельными металлами, с углём. Потом дела пошли не по плану", – сказал Дудчак.Однако даже если фронт обрушится, и Россия принудит киевский режим к капитуляции, американцы скажут: это же мы помогли."У американцев довольно уникальная тактика получать выгоду при любом развитии событий. Они умудряются найти выгоду и когда идут боевые действия, и когда мир налаживается. Если бы на Украине остановились боевые действия, Америка тут же предложила бы свои идеи о том, как можно инвестировать в различные объекты", – допустил Дудчак.Однако для российской стороны недостаточно просто договориться о каких-то инвестициях – ей нужно устранить первопричины конфликта, как об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, напомнил эксперт.Тем временем американская сторона, судя по последним заявлениям госсекретаря Марко Рубио, в ближайшее время не видит перспектив мирного урегулирования, напомнил Дудчак. Если нельзя добиться цели политическим путем, будем добиваться военным, подытожил он.

https://ukraina.ru/20261006/bez-rossii-ne-budet-buduschego-pochemu-tramp-vynuzhden-idti-na-peregovory-s-moskvoy-1083644896.html

https://ukraina.ru/20261008/peregovory-i-porazhenie-rossii-chego-ne-samom-dele-khotyat-ukraintsy-1083677338.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр дудчак, ес, нато, украина.ру