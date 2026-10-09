https://ukraina.ru/20261009/tushenie-pozharov-i-ne-tolko-v-mchs-predlozhili-privlekat-zapasnikov-vs-rf-k-likvidatsii-posledstviy-1083705863.html

Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак

Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак - 09.10.2026 Украина.ру

Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак

МЧС России предложило мобилизовать военнослужащих запаса для тушения пожаров, которые возникают после атак ВСУ. Это следует из инициативы и пояснительной записки к ней, опубликованных на портале законопроектов

2026-10-09T13:46

2026-10-09T13:46

2026-10-09T13:46

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Ведомство подготовило законопроект, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу: запасников, направленных в федеральную противопожарную службу, в период мобилизации обяжут там служить. Такие меры обсуждаются неслучайно. Некомплект реагирующих подразделений противопожарной службы составляет в среднем 22%. Наибольшая нехватка — в ЛНР (26,5%) и ДНР (25,8%). Ведомство фиксирует рост числа пожаров из-за обстрелов со стороны ВСУ.Министерство рассчитывает на запасников, которые раньше служили в противопожарной службе и помнят, с какой стороны держать пожарный рукав. Особенности поступления, прохождения службы и увольнения будет определять президент России Владимир Путин — соответствующий указ МЧС должно подготовить в течение шести месяцев. В феврале глава ведомства Александр Куренков предлагал задействовать военнослужащих по призыву для комплектования пожарных подразделений. Инициативу согласовали с Минобороны, но для реализации потребовалось менять закон "О пожарной безопасности". Параллельно ведомство планирует создать новые отряды специалистов-пиротехников для разминирования. По словам Куренкова, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тысяч взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах в 2025 году.Повестки запасникам, к слову, приходят не только по линии МЧС. В целом направления следующие: Вооружённые Силы РФ — учебные центры и полигоны для восстановления навыков по ВУС; Войска Росгвардии и ФСБ; спасательные формирования МЧС; органы государственной охраны. Почему же ситуация обострилась в последнее время? Пожары возникают практически после каждой массированной атаки ВСУ, если беспилотникам или ракетам удаётся пробить заслон ПВО или если обломки сбитых аппаратов падают на жилые, коммерческие и промышленные объекты. По данным МЧС и региональных властей, возгорания — основной сопутствующий фактор и главный источник материального ущерба при таких ударах. Нефтебазы и НПЗ — самая частая цель: при попадании в резервуары с топливом пожары возникают в 90–100% случаев прорыва ПВО. Масштаб изменился: раньше горели одна-две ёмкости, теперь при массированных налётах спасатели сталкиваются с одновременным возгоранием восьми и более резервуаров и разливом нефтепродуктов на большой площади. Склады и логистические центры горят из-за концентрации горючей упаковки. Крупные возгорания фиксировались на складах Wildberries и Ozon, в распределительных центрах по всей стране. В приграничных регионах — Белгородской, Курской, Брянской областях — пожары в частных домах, коммерческих зданиях и автомобилях происходят ежедневно. В глубине страны — Москва, Подмосковье — возгорания в жилых домах носят периодический характер и чаще всего вызваны падением обломков сбитых дронов или детонацией боевой части при столкновении с фасадами.

https://ukraina.ru/20261007/gde-na-ukraine-tayno-sobirali-rakety-minoborony-rf-raskrylo-spisok-unichtozhennykh-tseley-1083656606.html

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новости, россия, лнр, донецкая народная республика, владимир путин, мчс, вооруженные силы украины, минобороны