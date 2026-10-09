Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак - 09.10.2026 Украина.ру
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Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак
Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак - 09.10.2026 Украина.ру
Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак
МЧС России предложило мобилизовать военнослужащих запаса для тушения пожаров, которые возникают после атак ВСУ. Это следует из инициативы и пояснительной записки к ней, опубликованных на портале законопроектов
2026-10-09T13:46
2026-10-09T13:46
новости
россия
лнр
донецкая народная республика
владимир путин
мчс
вооруженные силы украины
минобороны
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Ведомство подготовило законопроект, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу: запасников, направленных в федеральную противопожарную службу, в период мобилизации обяжут там служить. Такие меры обсуждаются неслучайно. Некомплект реагирующих подразделений противопожарной службы составляет в среднем 22%. Наибольшая нехватка — в ЛНР (26,5%) и ДНР (25,8%). Ведомство фиксирует рост числа пожаров из-за обстрелов со стороны ВСУ.Министерство рассчитывает на запасников, которые раньше служили в противопожарной службе и помнят, с какой стороны держать пожарный рукав. Особенности поступления, прохождения службы и увольнения будет определять президент России Владимир Путин — соответствующий указ МЧС должно подготовить в течение шести месяцев. В феврале глава ведомства Александр Куренков предлагал задействовать военнослужащих по призыву для комплектования пожарных подразделений. Инициативу согласовали с Минобороны, но для реализации потребовалось менять закон "О пожарной безопасности". Параллельно ведомство планирует создать новые отряды специалистов-пиротехников для разминирования. По словам Куренкова, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тысяч взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах в 2025 году.Повестки запасникам, к слову, приходят не только по линии МЧС. В целом направления следующие: Вооружённые Силы РФ — учебные центры и полигоны для восстановления навыков по ВУС; Войска Росгвардии и ФСБ; спасательные формирования МЧС; органы государственной охраны. Почему же ситуация обострилась в последнее время? Пожары возникают практически после каждой массированной атаки ВСУ, если беспилотникам или ракетам удаётся пробить заслон ПВО или если обломки сбитых аппаратов падают на жилые, коммерческие и промышленные объекты. По данным МЧС и региональных властей, возгорания — основной сопутствующий фактор и главный источник материального ущерба при таких ударах. Нефтебазы и НПЗ — самая частая цель: при попадании в резервуары с топливом пожары возникают в 90–100% случаев прорыва ПВО. Масштаб изменился: раньше горели одна-две ёмкости, теперь при массированных налётах спасатели сталкиваются с одновременным возгоранием восьми и более резервуаров и разливом нефтепродуктов на большой площади. Склады и логистические центры горят из-за концентрации горючей упаковки. Крупные возгорания фиксировались на складах Wildberries и Ozon, в распределительных центрах по всей стране. В приграничных регионах — Белгородской, Курской, Брянской областях — пожары в частных домах, коммерческих зданиях и автомобилях происходят ежедневно. В глубине страны — Москва, Подмосковье — возгорания в жилых домах носят периодический характер и чаще всего вызваны падением обломков сбитых дронов или детонацией боевой части при столкновении с фасадами.
https://ukraina.ru/20261007/gde-na-ukraine-tayno-sobirali-rakety-minoborony-rf-raskrylo-spisok-unichtozhennykh-tseley-1083656606.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лнр, донецкая народная республика, владимир путин, мчс, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, ЛНР, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, МЧС, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Тушение пожаров и не только: в МЧС предложили привлекать запасников ВС РФ к ликвидации последствий атак

13:46 09.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МЧС России предложило мобилизовать военнослужащих запаса для тушения пожаров, которые возникают после атак ВСУ. Это следует из инициативы и пояснительной записки к ней, опубликованных на портале законопроектов
Ведомство подготовило законопроект, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу: запасников, направленных в федеральную противопожарную службу, в период мобилизации обяжут там служить.
Такие меры обсуждаются неслучайно. Некомплект реагирующих подразделений противопожарной службы составляет в среднем 22%. Наибольшая нехватка — в ЛНР (26,5%) и ДНР (25,8%). Ведомство фиксирует рост числа пожаров из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Министерство рассчитывает на запасников, которые раньше служили в противопожарной службе и помнят, с какой стороны держать пожарный рукав. Особенности поступления, прохождения службы и увольнения будет определять президент России Владимир Путин — соответствующий указ МЧС должно подготовить в течение шести месяцев.
В феврале глава ведомства Александр Куренков предлагал задействовать военнослужащих по призыву для комплектования пожарных подразделений. Инициативу согласовали с Минобороны, но для реализации потребовалось менять закон "О пожарной безопасности".
Параллельно ведомство планирует создать новые отряды специалистов-пиротехников для разминирования. По словам Куренкова, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тысяч взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах в 2025 году.
Повестки запасникам, к слову, приходят не только по линии МЧС. В целом направления следующие: Вооружённые Силы РФ — учебные центры и полигоны для восстановления навыков по ВУС; Войска Росгвардии и ФСБ; спасательные формирования МЧС; органы государственной охраны.
Почему же ситуация обострилась в последнее время? Пожары возникают практически после каждой массированной атаки ВСУ, если беспилотникам или ракетам удаётся пробить заслон ПВО или если обломки сбитых аппаратов падают на жилые, коммерческие и промышленные объекты.
По данным МЧС и региональных властей, возгорания — основной сопутствующий фактор и главный источник материального ущерба при таких ударах. Нефтебазы и НПЗ — самая частая цель: при попадании в резервуары с топливом пожары возникают в 90–100% случаев прорыва ПВО.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 10:19
Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целейМинобороны РФ обнародовало детальный список предприятий и фабрик, которые были поражены в ходе масштабного ночного удара ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу
Масштаб изменился: раньше горели одна-две ёмкости, теперь при массированных налётах спасатели сталкиваются с одновременным возгоранием восьми и более резервуаров и разливом нефтепродуктов на большой площади.
Склады и логистические центры горят из-за концентрации горючей упаковки. Крупные возгорания фиксировались на складах Wildberries и Ozon, в распределительных центрах по всей стране.
В приграничных регионах — Белгородской, Курской, Брянской областях — пожары в частных домах, коммерческих зданиях и автомобилях происходят ежедневно.
В глубине страны — Москва, Подмосковье — возгорания в жилых домах носят периодический характер и чаще всего вызваны падением обломков сбитых дронов или детонацией боевой части при столкновении с фасадами.
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