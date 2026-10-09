"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России - 09.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261009/russkie-drony-nepobedimy-byvshiy-glava-google-shokiroval-zapad-voennoy-moschyu-rossii-1083697388.html
"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России
"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России - 09.10.2026 Украина.ру
"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России
В недавнем интервью главному редактору журнала The Economist бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил: российская военная машина сравнялась с Украиной по скорости внедрения полевых инноваций. У Украины не сталось козырей в войне беспилотников.
2026-10-09T07:23
2026-10-09T07:23
эксклюзив
россия
украина
киев
google
пентагон
the economist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083204670_49:0:831:440_1920x0_80_0_0_9a4a9a18824985e6fa36c2ade3bf5504.jpg
Шмидт зашел с козырей и огорошил публику жуткими цифрами: якобы Россия планирует использовать до 80 000 «Гераней» против Киева и других городов Украины до конца декабря. Вдобавок миллиардер безапелляционно заявил, что российские конструкторы уже перевели на турбореактивную тягу больше половины всего арсенала дальнобойных дронов-камикадзе.Отбросим резонные вопросы, откуда у Шмидта такие цифры. Потому что они звучат монументально, пока думающий критик не берёт в руки калькулятор. Со слов Шмидта получается, что Россия должна выпускать в воздух ровно по одной тысяче тяжелых реактивных машин каждые сутки без выходных и перерывов.Сколько для этого требуется топлива, авиационного керосина, как организовать доставку таких объёмов вплотную к линии фронта — Шмидт не хочет, чтобы мы об этом задумывались. Добавьте к этому необходимость иметь под рукой тысячи твердотопливных ускорителей и тысячи специалистов, которые будут денно и нощно только и делать, что дроны по Киеву пускать &nbsp;— вот такие картины рисует нам сооснователь Google.Даже все производственные возможности всего мира неспособны дать такого объёма. Весь мировой рынок этих сложных микротурбин, требующих жаропрочных сплавов на базе никеля и высокоточных станков, выдает двадцать пять тысяч двигателей в год на всю планету. Даже если бы Россия импортировала их все, таких результатов она смогла бы достичь едва ли.Заявление Шмидта опровергают и украинские OSINT-проекты: по их данным, на основе попадающих в сеть фото и видео, доля реактивных дронов не превышает 10% от общего числа беспилотников. Но, конечно, реальные цифры знает только Министерство обороны — и едва ли оно будет делиться столь чувстительными сведениями с герром Шмидтом.Мы же лишь фиксируем: американский толстосум разгоняет такой уровень паники, что даже украинские независимые СМИ крутят пальцем у виска. Но кое-что любопытное в его словах всё же есть.Чтобы разобраться, что именно, нужно сначала разобраться в вопросе реактивных дронов. Главная проблема прежних «тихоходных» БПЛА заключается в их доступности для мобильных огневых расчетов. Когда дрон идет над верхушками деревьев на высоте ста метров, по нему успешно стреляют обычные мобильные группы на пикапах, вооруженные крупнокалиберными пулеметами.Реактивный дрон создавался именно ради того, чтобы помножить на ноль всю эту пулеметную армаду. Реактивный борт поднимается на высоту в четыре или пять тысяч метров. Обычный крупнокалиберный пулемет туда физически не достает, а зенитная самоходка Gepard получает считаные секунды на реакцию.Расплачиваться за скорость и высоту приходится самым ценным — дальностью. Турбореактивный агрегат сжигает полтора килограмма горючего на каждый килограмм создаваемой тяги в час. Чтобы сохранить разрушительную боевую часть весом в пятьдесят килограммов, бак конструктивно ужимают. Время полета падает до двух часов, а рабочий радиус сокращается до 700 километров.Второе интересное наблюдение экс-главы Google касается средств связи: Шмидт сообщил, что российские инженеры научились связывать дроны в устойчивую самоорганизующуюся радиосеть, передавая видеопоток в безумном разрешении 8К (это, мягко говоря, очень много) прямо в штаб.Российские подразделения, по словам Шмидта, создали воздушный мост ретрансляции. Высоко в небе, на удалении пары сотен километров от линии соприкосновения, кругами ходит дрон-матка с мощным бортовым электрогенератором. Находясь на высоте четырех тысяч метров, он держит прямую радиолинию и с командным пультом, и с летящими у самой земли ударными группами.При этом в каждый отдельный дрон группы встроен самостоятельный узел передачи данных. Потоки команд и телеметрии автоматически перепрыгивают от одного борта к другому. Радиомодем непрерывно меняет рабочие частоты сотни раз в секунду, что мешает эффективной работе РЭБ.Заявление Шмидта о трансляции видео в разрешении 8K выдает в нем типичного маркетолога, оторванного от реалий. Поток такого тяжелого формата требует высочайшей скорости интернет-соединения — обеспечить ее на фронте почти невозможно.В реальности на борт ставят обычные цифровые камеры с передачей сжатого видеопотока высокой четкости Full HD. Кодек ужимает с минимальной задержкой. Получившейся картинки за глаза хватает и бортовому ИИ, и живому оператору.Логичный вопрос: зачем человеку масштаба Эрика Шмидта транслировать в авторитетном издании технически несостоятельные цифры, умножать реальные мощности российских производств на порядок и запугивать западных политиков нейросетями? Ответ лежит в плоскости банального перераспределения бюджетных триллионов американского военно-промышленного комплекса.Эрик Шмидт давно перестал быть мирным компьютерным визионером. Сегодня он является основателем, ключевым владельцем и идеологом оборонной компании Perennial Autonomy, которая изначально зародилась в недрах Кремниевой долины под вывесками White Stork и Project Eagle.Компания разрабатывает автономные военные комплексы: зенитный перехватчик Merops, ударный коптер Bumblebee и барражирующий боеприпас большой дальности Hornet.Бизнес Шмидта уже глубоко запустил руки в федеральные бюджеты США. В мае объединенная оперативная группа Пентагона выдала его стартапу трехлетний контракт с потолком финансирования в 500 миллионов долларов.В начале октября Perennial Autonomy заняла абсолютное первое место в номинации дальних ударов на армейских испытаниях Gauntlet II в штате Колорадо, проходящих в рамках гигантской государственной программы Drone Dominance с общим фондом свыше одного миллиарда долларов.Шмидт открыто отрабатывает партитуру крупного военного подрядчика. Сначала нужно вылить на страницы респектабельной прессы ведро леденящей душу паники. Рассказ об армаде из 80 тысяч реактивных монстров призван парализовать рассудок чиновников в профильных комитетах Сената и Палаты представителей куда эффективнее сухих технических отчетов.На втором этапе такой горе-лоббист дискредитирует неповоротливых оборонных титанов старой формации. Шмидт методично доказывает конгрессменам, что традиционные гиганты вроде Lockheed Martin и Boeing с их баснословно дорогими истребителями и крейсерами безнадежно устарели перед лицом новой беспилотной реальности.По его логике, казне пора прекратить тратить миллиарды на старое железо и направить весь денежный поток разработчикам коммерческого софта из Калифорнии — и ему тоже.Так получается таран, которым лоббисты пробивают государственные регуляторные барьеры. Шмидт требует радикально упростить армейские правила закупок, разрешить выдавать контракты без долгой конкурсной волокиты и переписать директивы Пентагона, ограничивающие применение автономного смертоносного оружия с элементами искусственного интеллекта.Посыл прост: если вы не отдадите деньги нам прямо сейчас, завтра русские и китайские алгоритмы захватят мир.Фронтовая трансформация боевых действий действительно идет невиданными ранее темпами, ломая вековые военные доктрины. Обе стороны создают изощренную технику на стыке коммерческой радиоэлектроники и тяжелого машиностроения.Но когда высокотехнологичный миллиардер рисует на публике картину скорого рукотворного апокалипсиса, он меньше всего заботится о победе союзников. Он просто выбивает для своей фирмы очередной полумиллиардный чек из кармана американских налогоплательщиков.
https://ukraina.ru/20261002/neulovimyy-dron-alekhin-raskryl-chto-delaet-geran-5-nevidimoy-dlya-ukrainskoy-pvo-1083564566.html
https://ukraina.ru/20261007/kozyr-v-svo-i-protivostoyanii-s-zapadom-novaya-rossiyskaya-razrabotka-menyaet-pravila-igry-1083666607.html
https://ukraina.ru/20261008/dronovedenie-vmesto-khimii-ukrainskikh-shkolnikov-gotovyat-k-mnogoletney-voyne-s-rossiey-1083682530.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083204670_147:0:734:440_1920x0_80_0_0_09a5f0c2f7832cec709b79f553ef8947.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, киев, google, пентагон, the economist
Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, google, Пентагон, The Economist

"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России

07:23 09.10.2026
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : CC0
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
В недавнем интервью главному редактору журнала The Economist бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил: российская военная машина сравнялась с Украиной по скорости внедрения полевых инноваций. У Украины не сталось козырей в войне беспилотников.
Шмидт зашел с козырей и огорошил публику жуткими цифрами: якобы Россия планирует использовать до 80 000 «Гераней» против Киева и других городов Украины до конца декабря. Вдобавок миллиардер безапелляционно заявил, что российские конструкторы уже перевели на турбореактивную тягу больше половины всего арсенала дальнобойных дронов-камикадзе.
Отбросим резонные вопросы, откуда у Шмидта такие цифры. Потому что они звучат монументально, пока думающий критик не берёт в руки калькулятор. Со слов Шмидта получается, что Россия должна выпускать в воздух ровно по одной тысяче тяжелых реактивных машин каждые сутки без выходных и перерывов.
Сколько для этого требуется топлива, авиационного керосина, как организовать доставку таких объёмов вплотную к линии фронта — Шмидт не хочет, чтобы мы об этом задумывались. Добавьте к этому необходимость иметь под рукой тысячи твердотопливных ускорителей и тысячи специалистов, которые будут денно и нощно только и делать, что дроны по Киеву пускать  — вот такие картины рисует нам сооснователь Google.
Даже все производственные возможности всего мира неспособны дать такого объёма. Весь мировой рынок этих сложных микротурбин, требующих жаропрочных сплавов на базе никеля и высокоточных станков, выдает двадцать пять тысяч двигателей в год на всю планету. Даже если бы Россия импортировала их все, таких результатов она смогла бы достичь едва ли.
Заявление Шмидта опровергают и украинские OSINT-проекты: по их данным, на основе попадающих в сеть фото и видео, доля реактивных дронов не превышает 10% от общего числа беспилотников. Но, конечно, реальные цифры знает только Министерство обороны — и едва ли оно будет делиться столь чувстительными сведениями с герром Шмидтом.
Мы же лишь фиксируем: американский толстосум разгоняет такой уровень паники, что даже украинские независимые СМИ крутят пальцем у виска. Но кое-что любопытное в его словах всё же есть.
Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 18:30
Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВОУкраинская ПВО всё чаще оказывается бессильна против новых российских дронов. Реактивные "Герань-4" и "Герань-5" летят вдвое выше и быстрее поршневых моделей, а "Герань-5" получила навигацию, аналогичную крылатой ракете Х-101. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Чтобы разобраться, что именно, нужно сначала разобраться в вопросе реактивных дронов. Главная проблема прежних «тихоходных» БПЛА заключается в их доступности для мобильных огневых расчетов. Когда дрон идет над верхушками деревьев на высоте ста метров, по нему успешно стреляют обычные мобильные группы на пикапах, вооруженные крупнокалиберными пулеметами.
Реактивный дрон создавался именно ради того, чтобы помножить на ноль всю эту пулеметную армаду. Реактивный борт поднимается на высоту в четыре или пять тысяч метров. Обычный крупнокалиберный пулемет туда физически не достает, а зенитная самоходка Gepard получает считаные секунды на реакцию.
Расплачиваться за скорость и высоту приходится самым ценным — дальностью. Турбореактивный агрегат сжигает полтора килограмма горючего на каждый килограмм создаваемой тяги в час. Чтобы сохранить разрушительную боевую часть весом в пятьдесят килограммов, бак конструктивно ужимают. Время полета падает до двух часов, а рабочий радиус сокращается до 700 километров.
Второе интересное наблюдение экс-главы Google касается средств связи: Шмидт сообщил, что российские инженеры научились связывать дроны в устойчивую самоорганизующуюся радиосеть, передавая видеопоток в безумном разрешении 8К (это, мягко говоря, очень много) прямо в штаб.
Российские подразделения, по словам Шмидта, создали воздушный мост ретрансляции. Высоко в небе, на удалении пары сотен километров от линии соприкосновения, кругами ходит дрон-матка с мощным бортовым электрогенератором. Находясь на высоте четырех тысяч метров, он держит прямую радиолинию и с командным пультом, и с летящими у самой земли ударными группами.
При этом в каждый отдельный дрон группы встроен самостоятельный узел передачи данных. Потоки команд и телеметрии автоматически перепрыгивают от одного борта к другому. Радиомодем непрерывно меняет рабочие частоты сотни раз в секунду, что мешает эффективной работе РЭБ.
Заявление Шмидта о трансляции видео в разрешении 8K выдает в нем типичного маркетолога, оторванного от реалий. Поток такого тяжелого формата требует высочайшей скорости интернет-соединения — обеспечить ее на фронте почти невозможно.
В реальности на борт ставят обычные цифровые камеры с передачей сжатого видеопотока высокой четкости Full HD. Кодек ужимает с минимальной задержкой. Получившейся картинки за глаза хватает и бортовому ИИ, и живому оператору.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 17:06
Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игрыРоссийская компания "Бюро 1440" представила на всеобщее обозрение линейку абонентских терминалов для своей спутниковой системы "Рассвет". Разработчики с порога заявили: флагманская антенна выжимает до 700 мегабит в секунду, что вдвое превышает показатели её прямого конкурента – системы Илона Маска StarLink.
Логичный вопрос: зачем человеку масштаба Эрика Шмидта транслировать в авторитетном издании технически несостоятельные цифры, умножать реальные мощности российских производств на порядок и запугивать западных политиков нейросетями? Ответ лежит в плоскости банального перераспределения бюджетных триллионов американского военно-промышленного комплекса.
Эрик Шмидт давно перестал быть мирным компьютерным визионером. Сегодня он является основателем, ключевым владельцем и идеологом оборонной компании Perennial Autonomy, которая изначально зародилась в недрах Кремниевой долины под вывесками White Stork и Project Eagle.
Компания разрабатывает автономные военные комплексы: зенитный перехватчик Merops, ударный коптер Bumblebee и барражирующий боеприпас большой дальности Hornet.
Бизнес Шмидта уже глубоко запустил руки в федеральные бюджеты США. В мае объединенная оперативная группа Пентагона выдала его стартапу трехлетний контракт с потолком финансирования в 500 миллионов долларов.
В начале октября Perennial Autonomy заняла абсолютное первое место в номинации дальних ударов на армейских испытаниях Gauntlet II в штате Колорадо, проходящих в рамках гигантской государственной программы Drone Dominance с общим фондом свыше одного миллиарда долларов.
Шмидт открыто отрабатывает партитуру крупного военного подрядчика. Сначала нужно вылить на страницы респектабельной прессы ведро леденящей душу паники. Рассказ об армаде из 80 тысяч реактивных монстров призван парализовать рассудок чиновников в профильных комитетах Сената и Палаты представителей куда эффективнее сухих технических отчетов.
На втором этапе такой горе-лоббист дискредитирует неповоротливых оборонных титанов старой формации. Шмидт методично доказывает конгрессменам, что традиционные гиганты вроде Lockheed Martin и Boeing с их баснословно дорогими истребителями и крейсерами безнадежно устарели перед лицом новой беспилотной реальности.
По его логике, казне пора прекратить тратить миллиарды на старое железо и направить весь денежный поток разработчикам коммерческого софта из Калифорнии — и ему тоже.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
Вчера, 16:00
Дроноведение вместо химии. Украинских школьников готовят к многолетней войне с РоссиейУкраина начала растить поколение, которое будет учиться воевать прямо со школы. С 1 сентября 2027 года обновленная программа "Защита Украины" должна охватить все школы страны. Для старшеклассников также предусматривается возможность углубленного изучения отдельных направлений, например, управления дронами, инженерии и кибербезопасности
Так получается таран, которым лоббисты пробивают государственные регуляторные барьеры. Шмидт требует радикально упростить армейские правила закупок, разрешить выдавать контракты без долгой конкурсной волокиты и переписать директивы Пентагона, ограничивающие применение автономного смертоносного оружия с элементами искусственного интеллекта.
Посыл прост: если вы не отдадите деньги нам прямо сейчас, завтра русские и китайские алгоритмы захватят мир.
Фронтовая трансформация боевых действий действительно идет невиданными ранее темпами, ломая вековые военные доктрины. Обе стороны создают изощренную технику на стыке коммерческой радиоэлектроники и тяжелого машиностроения.
Но когда высокотехнологичный миллиардер рисует на публике картину скорого рукотворного апокалипсиса, он меньше всего заботится о победе союзников. Он просто выбивает для своей фирмы очередной полумиллиардный чек из кармана американских налогоплательщиков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаКиевgoogleПентагонThe Economist
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:23"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России
07:22Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения
07:00Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение
06:37Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены
06:30"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр
06:06"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее
05:34Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов
05:30Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта
05:00Кашпировского похоронят у ставки Гитлера
04:30Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Привозят готовые к пуску": военный эксперт раскрыл схему подвоза ракет на Украину
02:56Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
02:04Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество
01:06Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА
19:42"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского
19:30Бегство во Львов? Эксперт раскрыл, что будет, когда в Киеве пропадет свет и канализация
19:07"Света не будет по 22 часа": Киев погружается в тотальный блэкаут
19:00В 2026 году война на Украине не закончится, России надо готовиться к интенсификации — Лукьянов
19:00Богдан Безпалько: После разгрома Украины отношения России и Европы могут развиваться по трем сценариям
18:45Ловят в такси и выгребают из квартир: ТЦК на Украине начали по-новому охотиться на людей
Лента новостейМолния