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Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко
Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко - 09.10.2026 Украина.ру
Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко
Владимир Зеленский признал, что в результате российских обстрелов зафиксировано множество критических повреждений энергосети и объектов передачи электричества, однако всю вину за провал подготовки столицы поспешил переложить на мэра Киева Виталия Кличко
2026-10-09T14:20
2026-10-09T14:20
2026-10-09T14:20
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Он выступил с резкой критикой столичного градоначальника, обвинив городские власти в халатности. Зеленский отдельно подчеркнул, что по Киеву были определены особые задачи из-за того, что мэрия почти полностью не выполнила необходимые шаги для защиты инфраструктуры. При этом Киев и Киевская область уже на протяжении долгого времени регулярно сталкиваются с жесткими экстренными отключениями света из-за вывода из строя ТЭЦ. Ранее мэр Виталий Кличко, в свою очередь, публично атаковал Владимира Зеленского, обвинив его ближайшее окружение в тотальной коррупции и масштабном воровстве, которое, по словам столичного главы, выступает настоящим ядом для страны и напрямую уничтожает украинскую обороноспособность.Подробнее - в материале Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Киевская область, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Украина.ру
Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко
Владимир Зеленский признал, что в результате российских обстрелов зафиксировано множество критических повреждений энергосети и объектов передачи электричества, однако всю вину за провал подготовки столицы поспешил переложить на мэра Киева Виталия Кличко
Он выступил с резкой критикой столичного градоначальника, обвинив городские власти в халатности.
Зеленский отдельно подчеркнул, что по Киеву были определены особые задачи из-за того, что мэрия почти полностью не выполнила необходимые шаги для защиты инфраструктуры.
При этом Киев и Киевская область уже на протяжении долгого времени регулярно сталкиваются с жесткими экстренными отключениями света из-за вывода из строя ТЭЦ.
Ранее мэр Виталий Кличко, в свою очередь, публично атаковал Владимира Зеленского, обвинив его ближайшее окружение в тотальной коррупции и масштабном воровстве, которое, по словам столичного главы, выступает настоящим ядом для страны и напрямую уничтожает украинскую обороноспособность.