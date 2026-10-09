https://ukraina.ru/20261009/zelenskiy-priznal-masshtabnye-prilety-po-energetike-i-svalil-vinu-na-klichko-1083709122.html

Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко

Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко - 09.10.2026 Украина.ру

Зеленский признал масштабные прилеты по энергетике и свалил вину на Кличко

Владимир Зеленский признал, что в результате российских обстрелов зафиксировано множество критических повреждений энергосети и объектов передачи электричества, однако всю вину за провал подготовки столицы поспешил переложить на мэра Киева Виталия Кличко

2026-10-09T14:20

2026-10-09T14:20

2026-10-09T14:20

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киев

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украина

владимир зеленский

виталий кличко

украина.ру

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Он выступил с резкой критикой столичного градоначальника, обвинив городские власти в халатности. Зеленский отдельно подчеркнул, что по Киеву были определены особые задачи из-за того, что мэрия почти полностью не выполнила необходимые шаги для защиты инфраструктуры. При этом Киев и Киевская область уже на протяжении долгого времени регулярно сталкиваются с жесткими экстренными отключениями света из-за вывода из строя ТЭЦ. Ранее мэр Виталий Кличко, в свою очередь, публично атаковал Владимира Зеленского, обвинив его ближайшее окружение в тотальной коррупции и масштабном воровстве, которое, по словам столичного главы, выступает настоящим ядом для страны и напрямую уничтожает украинскую обороноспособность.Подробнее - в материале Яд для страны: Кличко обвинил окружение Зеленского в подрыве обороны Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, киевская область, украина, владимир зеленский, виталий кличко, украина.ру