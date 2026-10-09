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Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы Киева
Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы Киева - 09.10.2026 Украина.ру
Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы Киева
Вся собственная электрогенерация Киева полностью разрушена или получила критические повреждения, посетовал украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев, оценивая масштабы ударов по инфраструктуре
2026-10-09T11:17
2026-10-09T11:17
2026-10-09T12:20
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По информации специалиста, Дарницкая ТЭЦ-4 сейчас практически стерта с лица земли и не функционирует. Два других крупнейших энергетических узла города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — также получили тяжелейшие повреждения, что исключает возможность их полноценной работы для нужд мегаполиса.В результате Киев оказался в полной зависимости от внешних источников: около 80 процентов всего электричества мегаполис теперь вынужден получать от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая регулярно попадает под обстрелы.Критическое положение генерации уже привело к коллапсу в энергосистеме. В "Укрэнерго" официально предупредили об увеличении масштабов ограничений. Если накануне прогнозировались отключения до двух очередей, то теперь графики расширили до двух с половиной очередей. Ситуацию усугубляют и новые аварийные отключения, которые ввелись в Киеве и Киевской области из-за свежих прилетов по инфраструктуре.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Киев, Киевская область, Россия, Укрэнерго, Украина.ру, Новости
Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы Киева
11:17 09.10.2026 (обновлено: 12:20 09.10.2026)
Вся собственная электрогенерация Киева полностью разрушена или получила критические повреждения, посетовал украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев, оценивая масштабы ударов по инфраструктуре
По информации специалиста, Дарницкая ТЭЦ-4 сейчас практически стерта с лица земли и не функционирует.
Два других крупнейших энергетических узла города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — также получили тяжелейшие повреждения, что исключает возможность их полноценной работы для нужд мегаполиса.
В результате Киев оказался в полной зависимости от внешних источников: около 80 процентов всего электричества мегаполис теперь вынужден получать от Ровенской АЭС через подстанцию "Киевская", которая регулярно попадает под обстрелы.
Критическое положение генерации уже привело к коллапсу в энергосистеме. В "Укрэнерго" официально предупредили об увеличении масштабов ограничений. Если накануне прогнозировались отключения до двух очередей, то теперь графики расширили до двух с половиной очередей. Ситуацию усугубляют и новые аварийные отключения, которые ввелись в Киеве и Киевской области из-за свежих прилетов по инфраструктуре.