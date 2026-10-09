"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней" - 09.10.2026 Украина.ру
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"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней"
"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней" - 09.10.2026 Украина.ру
"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней"
Мы делаем все, чтобы каждая "Герань" была достаточно эффективной для применения по любым целям и стоила дешево. В этом плане Украине мало не покажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-09T10:30
2026-10-09T10:30
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Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия этой зимой наносить удары по Украине с интенсивностью 1500 "Гераней" в сутки, собеседник Украина.ру заявил, что это реально.Анпилогов заявил, что вскрытие обломков "Герани" украинцами показало: ни о каких эксклюзивных поставках китайских двигателей Telefly, на которых все концентрировалось, речи не идет. "Все эти двигатели собираются из моторкомплектов в России. Более того, один из украинских экспертов предположил, что большая часть "горячей части двигателя", которая работает при высоких температурах, тоже делается в России", — пояснил он.По словам Анпилогова, смысл этого двигателя не в заоблачном хайтеке, а в том, что это дешёвый хайтек. Двигателю достаточно проработать 10 часов — не 100 и не 1000, как на турбореактивных двигателях пассажирских самолётов. За это время дрон гарантированно долетит до цели за 2 часа.Эксперт подчеркнул, что российские специалисты стремятся к тому, чтобы каждая "Герань" стоила дешево, но была достаточно эффективной для применения по любым целям. "В этом плане Украине мало не покажется", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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"Мало не покажется": Анпилогов раскрыл, когда на Украину обрушатся тысячи "Гераней"

10:30 09.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Мы делаем все, чтобы каждая "Герань" была достаточно эффективной для применения по любым целям и стоила дешево. В этом плане Украине мало не покажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия этой зимой наносить удары по Украине с интенсивностью 1500 "Гераней" в сутки, собеседник Украина.ру заявил, что это реально.
Анпилогов заявил, что вскрытие обломков "Герани" украинцами показало: ни о каких эксклюзивных поставках китайских двигателей Telefly, на которых все концентрировалось, речи не идет.
"Все эти двигатели собираются из моторкомплектов в России. Более того, один из украинских экспертов предположил, что большая часть "горячей части двигателя", которая работает при высоких температурах, тоже делается в России", — пояснил он.
По словам Анпилогова, смысл этого двигателя не в заоблачном хайтеке, а в том, что это дешёвый хайтек. Двигателю достаточно проработать 10 часов — не 100 и не 1000, как на турбореактивных двигателях пассажирских самолётов. За это время дрон гарантированно долетит до цели за 2 часа.
Эксперт подчеркнул, что российские специалисты стремятся к тому, чтобы каждая "Герань" стоила дешево, но была достаточно эффективной для применения по любым целям. "В этом плане Украине мало не покажется", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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