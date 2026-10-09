https://ukraina.ru/20261009/yaichnitsu-zharyu-sebe-na-gazu-kholodnoy-vodoy-umyvayus-tazu-kievlyanin-spel-o-nelgkoy-zhizni-1083703714.html
"Яичницу жарю себе на газу, холодной водой умываюсь тазу": киевлянин спел о нелёгкой жизни
"Яичницу жарю себе на газу, холодной водой умываюсь тазу": киевлянин спел о нелёгкой жизни - 09.10.2026 Украина.ру
"Яичницу жарю себе на газу, холодной водой умываюсь тазу": киевлянин спел о нелёгкой жизни
Популярный украинский сетевой певец с псевдонимом Клавдий Петрович в своей новой песне рассказал о жизни в Киеве
2026-10-09T12:40
2026-10-09T12:40
2026-10-09T12:40
новости
киев
украина
днепр
святослав вакарчук
владимир зеленский
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Автор песен о задержаниях военкомами на концерте Святослава Вакарчука и Киеве, оставшемся без воды и света, популярный украинский сетевой исполнитель Клавдий Петрович выпустил новую песню. Она посвящена тому, как киевляне выживают в нынешних условиях"Я незламный житель незламного Кыйова,И дела мои сейчас выглядят х**** (плохо — Ред.)Будто в "Голодных играх" мишеньЯ расскажу вам про свой обычный день", — поёт на украинском мужчина.В песне рассказывается о том, как автор просыпается в метро и, помолившись, пересекает Днепр по мосту на своём авто."Порадоваться не успел, что проехал мост,А впереди возник мобильный блок-пост", — описывает Клавдий Петрович встречу с тэцэкашниками.Ему повезло: остановили машину перед ним. В паузе между воздушными тревогами герой песни решает заправиться бензином."Хватило мне где-то литров на пятьВедь дизель на заправках уже по сто пять (105 грн. или около 200 руб. - Ред.)", — жалуется певец.Дальше он раскрывает своё отношение к тревогам."С тревогами имею тактику свою:Желтая тревога мне п**** (безразлична — Ред.),От красной тревоги спину холодитСейчас ведь куда-то всерьёз прилетит", — предупреждает автор.Тем мне менее автор едет на работу как "несокрушимый парень", ведь в Киеве у него работающее ИП."Там всё держится на моих плечах:Со всех сторон меня все "трах-трах-трах"", — описывает рабочие будни Клавдий Петрович.Потом автор решает выпить "незламного" ("несокрушимого", "незламный" — слово из речей Владимира Зеленского, ставшее на Украине мемом — Ред.) кофе и травится сальмонеллой, отчего ему становится плохо.Домой же певец поднимается пешком, т. к. разобраться в графиках отключения электроэнергии "без 100 граммов" невозможно."Яичницу жарю себе на газу,Холодной водой умываюсь тазу", — далее описывает свои будни Клавдий Петрович.И в то же время автор подчёркивает: свой любимый город он не бросит."Ну а как же тебя не любить?Я всё равно тут буду житьВсем бедам меня не сломитьМеня не заставят свалить", — поёт автор.И подчёркивает, он "будет держать строй".Тем временем городские власти призвали киевлян покинуть город. Сегодня в Киеве прекращалась работа метро, а в ряде районов и работа канализации.
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новости, киев, украина, днепр, святослав вакарчук, владимир зеленский
"Яичницу жарю себе на газу, холодной водой умываюсь тазу": киевлянин спел о нелёгкой жизни
Популярный украинский сетевой певец с псевдонимом Клавдий Петрович в своей новой песне рассказал о жизни в Киеве
Автор песен о задержаниях военкомами на концерте Святослава Вакарчука и Киеве, оставшемся без воды и света, популярный украинский сетевой исполнитель Клавдий Петрович выпустил новую песню. Она посвящена тому, как киевляне выживают в нынешних условиях
"Я незламный житель незламного Кыйова,
И дела мои сейчас выглядят х**** (плохо — Ред.)
Будто в "Голодных играх" мишень
Я расскажу вам про свой обычный день", — поёт на украинском мужчина.
В песне рассказывается о том, как автор просыпается в метро и, помолившись, пересекает Днепр по мосту на своём авто.
"Порадоваться не успел, что проехал мост,
А впереди возник мобильный блок-пост", — описывает Клавдий Петрович встречу с тэцэкашниками.
Ему повезло: остановили машину перед ним. В паузе между воздушными тревогами герой песни решает заправиться бензином.
"Хватило мне где-то литров на пять
Ведь дизель на заправках уже по сто пять (105 грн. или около 200 руб. - Ред.)", — жалуется певец.
Дальше он раскрывает своё отношение к тревогам.
"С тревогами имею тактику свою:
Желтая тревога мне п**** (безразлична — Ред.),
От красной тревоги спину холодит
Сейчас ведь куда-то всерьёз прилетит", — предупреждает автор.
Тем мне менее автор едет на работу как "несокрушимый парень", ведь в Киеве у него работающее ИП.
"Там всё держится на моих плечах:
Со всех сторон меня все "трах-трах-трах"", — описывает рабочие будни Клавдий Петрович.
Потом автор решает выпить "незламного" ("несокрушимого", "незламный" — слово из речей Владимира Зеленского, ставшее на Украине мемом — Ред.) кофе и травится сальмонеллой, отчего ему становится плохо.
Домой же певец поднимается пешком, т. к. разобраться в графиках отключения электроэнергии "без 100 граммов" невозможно.
"Яичницу жарю себе на газу,
Холодной водой умываюсь тазу", — далее описывает свои будни Клавдий Петрович.
И в то же время автор подчёркивает: свой любимый город он не бросит.
"Ну а как же тебя не любить?
Я всё равно тут буду жить
Всем бедам меня не сломить
Меня не заставят свалить", — поёт автор.
И подчёркивает, он "будет держать строй".
Тем временем городские власти призвали киевлян покинуть город. Сегодня в Киеве прекращалась работа метро, а в ряде районов и работа канализации.