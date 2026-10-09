https://ukraina.ru/20261009/poleteli-golovy-kryshevanie-koll-tsentrov-obernulos-massovymi-chistkami-v-prokurature-ukrainy-1083708912.html
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины - 09.10.2026 Украина.ру
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины
Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей проходят в органах прокуратуры Украины, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский
2026-10-09T13:44
2026-10-09T13:44
2026-10-09T14:00
новости
украина
кравченко
набу
офис генпрокурора
сап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101870/37/1018703736_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87359097353cc6d2f7d1341d49a5b008.jpg
Поводом для масштабной чистки послужила операция НАБУ и САП, в ходе которой силовики накрыли преступную организацию, собиравшую дань с мошенников. В центре скандала оказался заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива. По данным следствия, чиновники получали деньги за то, что не мешали работе подпольных колл-центров, а доходы отмывали через покупку дорогой недвижимости, ценностей и оформление доходов на родственников. На данный момент обвинения предъявлены пяти участникам схемы.В ходе антикоррупционной проверки под кодовым названием "Карфаген" через полиграф экстренно прогнали 24 прокурора. В итоге из ведомства сразу уволили восемь человек, семеро из которых работали в главном офисе, а четверых сняли с руководящих постов. Волна увольнений докатилась и до регионов: своих административных должностей лишились 16 прокуроров, включая начальников Вышгородской и Выжницкой окружных прокуратур.Чтобы замять скандал, руководство пошло на радикальные шаги и полностью ликвидировало киберотдел в офисе генпрокурора. Также под реорганизацию попал департамент по борьбе с оргпреступностью, а его начальников уволили. Ковальский подчеркивает, что это только первый этап аудита и впереди ожидаются новые отставки.В то же время следователи выясняют, как из страны смог сбежать бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко. Подробнее - в материале Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101870/37/1018703736_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35e72abe4d61c6461310e12501c391cc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кравченко, набу, офис генпрокурора, сап
Новости, Украина, Кравченко, НАБУ, Офис генпрокурора, САП
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины
13:44 09.10.2026 (обновлено: 14:00 09.10.2026)
Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей проходят в органах прокуратуры Украины, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский
Поводом для масштабной чистки послужила операция НАБУ и САП, в ходе которой силовики накрыли преступную организацию, собиравшую дань с мошенников. В центре скандала оказался заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.
По данным следствия, чиновники получали деньги за то, что не мешали работе подпольных колл-центров, а доходы отмывали через покупку дорогой недвижимости, ценностей и оформление доходов на родственников. На данный момент обвинения предъявлены пяти участникам схемы.
В ходе антикоррупционной проверки под кодовым названием "Карфаген" через полиграф экстренно прогнали 24 прокурора. В итоге из ведомства сразу уволили восемь человек, семеро из которых работали в главном офисе, а четверых сняли с руководящих постов.
Волна увольнений докатилась и до регионов: своих административных должностей лишились 16 прокуроров, включая начальников Вышгородской и Выжницкой окружных прокуратур.
Чтобы замять скандал, руководство пошло на радикальные шаги и полностью ликвидировало киберотдел в офисе генпрокурора. Также под реорганизацию попал департамент по борьбе с оргпреступностью, а его начальников уволили.
Ковальский подчеркивает, что это только первый этап аудита и впереди ожидаются новые отставки.
В то же время следователи выясняют, как из страны смог сбежать бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко.