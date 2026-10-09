https://ukraina.ru/20261009/poleteli-golovy-kryshevanie-koll-tsentrov-obernulos-massovymi-chistkami-v-prokurature-ukrainy-1083708912.html

Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины

Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины - 09.10.2026 Украина.ру

Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины

Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей проходят в органах прокуратуры Украины, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский

2026-10-09T13:44

2026-10-09T13:44

2026-10-09T14:00

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украина

кравченко

набу

офис генпрокурора

сап

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Поводом для масштабной чистки послужила операция НАБУ и САП, в ходе которой силовики накрыли преступную организацию, собиравшую дань с мошенников. В центре скандала оказался заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива. По данным следствия, чиновники получали деньги за то, что не мешали работе подпольных колл-центров, а доходы отмывали через покупку дорогой недвижимости, ценностей и оформление доходов на родственников. На данный момент обвинения предъявлены пяти участникам схемы.В ходе антикоррупционной проверки под кодовым названием "Карфаген" через полиграф экстренно прогнали 24 прокурора. В итоге из ведомства сразу уволили восемь человек, семеро из которых работали в главном офисе, а четверых сняли с руководящих постов. Волна увольнений докатилась и до регионов: своих административных должностей лишились 16 прокуроров, включая начальников Вышгородской и Выжницкой окружных прокуратур.Чтобы замять скандал, руководство пошло на радикальные шаги и полностью ликвидировало киберотдел в офисе генпрокурора. Также под реорганизацию попал департамент по борьбе с оргпреступностью, а его начальников уволили. Ковальский подчеркивает, что это только первый этап аудита и впереди ожидаются новые отставки.В то же время следователи выясняют, как из страны смог сбежать бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко. Подробнее - в материале Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кравченко, набу, офис генпрокурора, сап