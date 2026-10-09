Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины - 09.10.2026 Украина.ру
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Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины - 09.10.2026 Украина.ру
Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины
Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей проходят в органах прокуратуры Украины, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский
2026-10-09T13:44
2026-10-09T14:00
новости
украина
кравченко
набу
офис генпрокурора
сап
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Поводом для масштабной чистки послужила операция НАБУ и САП, в ходе которой силовики накрыли преступную организацию, собиравшую дань с мошенников. В центре скандала оказался заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива. По данным следствия, чиновники получали деньги за то, что не мешали работе подпольных колл-центров, а доходы отмывали через покупку дорогой недвижимости, ценностей и оформление доходов на родственников. На данный момент обвинения предъявлены пяти участникам схемы.В ходе антикоррупционной проверки под кодовым названием "Карфаген" через полиграф экстренно прогнали 24 прокурора. В итоге из ведомства сразу уволили восемь человек, семеро из которых работали в главном офисе, а четверых сняли с руководящих постов. Волна увольнений докатилась и до регионов: своих административных должностей лишились 16 прокуроров, включая начальников Вышгородской и Выжницкой окружных прокуратур.Чтобы замять скандал, руководство пошло на радикальные шаги и полностью ликвидировало киберотдел в офисе генпрокурора. Также под реорганизацию попал департамент по борьбе с оргпреступностью, а его начальников уволили. Ковальский подчеркивает, что это только первый этап аудита и впереди ожидаются новые отставки.В то же время следователи выясняют, как из страны смог сбежать бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко. Подробнее - в материале Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кравченко, набу, офис генпрокурора, сап
Новости, Украина, Кравченко, НАБУ, Офис генпрокурора, САП

Полетели головы: крышевание колл-центров обернулось массовыми чистками в прокуратуре Украины

13:44 09.10.2026 (обновлено: 14:00 09.10.2026)
 
© Фото : пресс-служба НАБУ / Перейти в фотобанкудостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Массовые увольнения сотрудников и ликвидация должностей проходят в органах прокуратуры Украины, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности генерального прокурора страны Антон Ковальский
Поводом для масштабной чистки послужила операция НАБУ и САП, в ходе которой силовики накрыли преступную организацию, собиравшую дань с мошенников. В центре скандала оказался заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.
По данным следствия, чиновники получали деньги за то, что не мешали работе подпольных колл-центров, а доходы отмывали через покупку дорогой недвижимости, ценностей и оформление доходов на родственников. На данный момент обвинения предъявлены пяти участникам схемы.
В ходе антикоррупционной проверки под кодовым названием "Карфаген" через полиграф экстренно прогнали 24 прокурора. В итоге из ведомства сразу уволили восемь человек, семеро из которых работали в главном офисе, а четверых сняли с руководящих постов.
Волна увольнений докатилась и до регионов: своих административных должностей лишились 16 прокуроров, включая начальников Вышгородской и Выжницкой окружных прокуратур.
Чтобы замять скандал, руководство пошло на радикальные шаги и полностью ликвидировало киберотдел в офисе генпрокурора. Также под реорганизацию попал департамент по борьбе с оргпреступностью, а его начальников уволили.
Ковальский подчеркивает, что это только первый этап аудита и впереди ожидаются новые отставки.
В то же время следователи выясняют, как из страны смог сбежать бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Подробнее - в материале Офис генпрокурора Украины расследует бегство экс-генпрокурора Кравченко в ЕС на сайте Украина.ру.
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