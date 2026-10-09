https://ukraina.ru/20261009/zaderzhanie-osnovatelya-kanala-rybar-v-chernogorii-posolstvo-rf-vyyasnyaet-obstoyatelstva-1083705139.html
В Черногории задержан основателя канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства
В Черногории задержан основателя канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства - 09.10.2026 Украина.ру
В Черногории задержан основателя канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства
Силовики задержали основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в городе Рисан, пишут черногорские СМИ
2026-10-09T12:09
2026-10-09T12:09
2026-10-09T12:34
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Всего в ходе оперативных мероприятий были задержаны пять человек: сам 35-летний основатель проекта, его супруга Валерия, а также трое соратников по информационной деятельности. На данный момент официальные ведомства Черногории не публиковали комментариев о процессуальном статусе задержанных, однако местные источники утверждают, что действия силовиков направлены на пресечение предполагаемой гибридной деятельности медиасети.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российское посольство в Черногории уже выясняет все обстоятельства произошедшего.Михаил Звинчук, военный аналитик и эксперт издания Украина.ру, ранее столкнулся с давлением со стороны западных государств. Основатель проекта находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США. Кроме того, в 2024 году американский Госдепартамент объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение причастных к телеграм-каналу "Рыбарь", обвинив ресурс во вмешательстве в политику Соединенных Штатов.О высказываниях Звинчука - в материале Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга на сайте Украина.ру.
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новости, черногория, великобритания, михаил звинчук, россия, валерия, мария захарова, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Черногория, Великобритания, Михаил Звинчук, Россия, Валерия, Мария Захарова, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
В Черногории задержан основателя канала "Рыбарь": посольство РФ выясняет обстоятельства
12:09 09.10.2026 (обновлено: 12:34 09.10.2026)
Силовики задержали основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в городе Рисан, пишут черногорские СМИ
Всего в ходе оперативных мероприятий были задержаны пять человек: сам 35-летний основатель проекта, его супруга Валерия, а также трое соратников по информационной деятельности.
На данный момент официальные ведомства Черногории не публиковали комментариев о процессуальном статусе задержанных, однако местные источники утверждают, что действия силовиков направлены на пресечение предполагаемой гибридной деятельности медиасети.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российское посольство в Черногории уже выясняет все обстоятельства произошедшего.
Михаил Звинчук, военный аналитик и эксперт издания Украина.ру, ранее столкнулся с давлением со стороны западных государств. Основатель проекта находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США. Кроме того, в 2024 году американский Госдепартамент объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение причастных к телеграм-каналу "Рыбарь", обвинив ресурс во вмешательстве в политику Соединенных Штатов.