"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря" - 09.10.2026 Украина.ру
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"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"
"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря" - 09.10.2026 Украина.ру
"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на россиян в европейских странах "объявлена охота". Об этом 9 октября он написал в своём Телеграм-канале после сообщения о задержании основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории
2026-10-09T13:37
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"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота", — заявил Медведев.По его словам, ни визы, ни приглашения, ни другие гарантии не защищают от задержания. "Арестовать могут каждого", — написал зампред Совбеза, связав такой риск, в частности, с критикой западных стран, Евросоюза и украинских властей.Медведев также допустил, что для возвращения задержанных россиян потребуется пополнить "обменный фонд" гражданами европейских стран и США. "Иначе никак: с волками жить — по-волчьи выть", — добавил он.Украинский след в черногорском произволе подметили источники RT. "Есть версия, что на него могли открыть уголовное дело и объявить в международный розыск, — добавил собеседник. — И вся эта операция по задержанию — она может быть совместной — украинцев, черногорских спецслужб и американских. Сами черногорцы, без одобрения Штатов на такое, думаю, не решились бы", — заявил неназванный источник издания.Утром 9 октября газета Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о задержании Звинчука в городе Рисан. По её данным, вместе с ним задержали его супругу Валерию и ещё трёх человек. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности. Собеседники издания связывали её с предполагаемой "гибридной деятельностью" проекта.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, черногория, сша, ольга медведева, михаил звинчук, валерия, совбез, rt, ес
Новости, Россия, Черногория, США, Ольга Медведева, Михаил Звинчук, Валерия, Совбез, RT, ЕС

"С волками жить — по-волчьи выть": Медведев прокомментировал задержание автора "Рыбаря"

13:37 09.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования, — заявил Дмитрий Медведев
‼ Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования, — заявил Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на россиян в европейских странах "объявлена охота". Об этом 9 октября он написал в своём Телеграм-канале после сообщения о задержании основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории
"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю — на всех) россиян объявлена охота", — заявил Медведев.
По его словам, ни визы, ни приглашения, ни другие гарантии не защищают от задержания. "Арестовать могут каждого", — написал зампред Совбеза, связав такой риск, в частности, с критикой западных стран, Евросоюза и украинских властей.
Медведев также допустил, что для возвращения задержанных россиян потребуется пополнить "обменный фонд" гражданами европейских стран и США.
"Иначе никак: с волками жить — по-волчьи выть", — добавил он.
Украинский след в черногорском произволе подметили источники RT.
"Есть версия, что на него могли открыть уголовное дело и объявить в международный розыск, — добавил собеседник. — И вся эта операция по задержанию — она может быть совместной — украинцев, черногорских спецслужб и американских. Сами черногорцы, без одобрения Штатов на такое, думаю, не решились бы", — заявил неназванный источник издания.
Утром 9 октября газета Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила о задержании Звинчука в городе Рисан. По её данным, вместе с ним задержали его супругу Валерию и ещё трёх человек. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности. Собеседники издания связывали её с предполагаемой "гибридной деятельностью" проекта.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
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