Медведев объяснил, почему должны уйти Юн Сок Ёль и Макрон, Зеленский и Зурабишвили - 04.12.2024 Украина.ру
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Медведев объяснил, почему должны уйти Юн Сок Ёль и Макрон, Зеленский и Зурабишвили
Медведев объяснил, почему должны уйти Юн Сок Ёль и Макрон, Зеленский и Зурабишвили - 04.12.2024 Украина.ру
Медведев объяснил, почему должны уйти Юн Сок Ёль и Макрон, Зеленский и Зурабишвили
Поддерживаемые США политики в разных странах должны уйти. Уверенность в этом выразил 4 декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2024-12-04T11:10
2024-12-04T11:10
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"Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - сообщил Медведев.Он также отметил, что французский президент Эммануэль Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Этот политический слабак тоже поддерживается США, его будущая судьба неизвестна, отметил Медведев."Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - констатировал Медведев.Он также высказался о перспективах Владимира Зеленского."Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", - заявил Медведев.Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины Также интервью на эту тему: Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось Больше новостей на начало дня в обзоре Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря
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новости, сша, украина, южная корея, эммануэль макрон, дмитрий медведев, постсоветское пространство, корея, франция, грузия, политика, международная политика
Новости, США, Украина, Южная Корея, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, постсоветское пространство, Корея, Франция, Грузия, политика, Международная политика

Медведев объяснил, почему должны уйти Юн Сок Ёль и Макрон, Зеленский и Зурабишвили

11:10 04.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Поддерживаемые США политики в разных странах должны уйти. Уверенность в этом выразил 4 декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - сообщил Медведев.
Он также отметил, что французский президент Эммануэль Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Этот политический слабак тоже поддерживается США, его будущая судьба неизвестна, отметил Медведев.
"Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна", - констатировал Медведев.
Он также высказался о перспективах Владимира Зеленского.
"Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", - заявил Медведев.
Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины
Также интервью на эту тему: Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось
Больше новостей на начало дня в обзоре Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря
 
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