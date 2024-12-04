https://ukraina.ru/20241204/1059396672.html

Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря

Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру

Поддержка Киевом сирийских террористов, новое интервью Карлсона. Главное на Украине на утро 4 декабря

Небензя осудил действия террористов в Сирии, а также их поддержку со стороны Украины. Российские войска делают успехи в районе Курахово. Американский журналист Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

2024-12-04T09:00

2024-12-04T09:00

2024-12-04T09:23

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Постпред России при ООН Василий Небензя на состоявшемся заседании Совбеза ООН "самым решительным способом" осудил действия террористов в Сирии, а также их поддержку со стороны Украины и США.По его словам, устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины.Он уточнил, что Главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков этой террористической группировки.По словам Небензи, российская сторона неоднократно заявляла, в том числе и в ходе заседаний Совбеза ООН, о том, что в провинции Идлиб находятся украинские военные инструкторы из числа сотрудников ГУР Украины, которые готовили местных террористов для боевых действий."Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", - отметил он.Сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков в Сирии, в интервью РИА "Новости" подтвердил, что сирийские террористы обучены украинскими инструкторами и используют их тактику."Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", - сказал он.По его словам, боевики начали использовать дроны-камикадзе в ночное время суток. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами, добавил он. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО, подчеркнул сотрудник военной компании."Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", - указал он.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.Успехи россиянВ ночь на среду воздушную тревогу объявили в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Также сигнал звучит в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а кроме того, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Украинские СМИ писали о взрыве в Шостке Сумской области.Командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг" рассказал, что украинская артиллерия стала работать значительно хуже.По мнению военного, это может быть связано с тем, что основной костяк профессиональных военных Вооруженных сил Украины был либо уничтожен, либо выведен из строя.Боец отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из большей части города Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР).Он уточнил, что бои в этом населенном пункте еще продолжаются. Однако инициатива находится в руках российской армии.Несмотря на провалы, украинские военные попытались ночью совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника."Шесть БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Рязанской области, один – над территорией Астраханской области и пять – над территорией Краснодарского края", - перечислили в Минобороны.Новое интервью КарлсонаАмериканский журналист Такер Карлсон в видео, опубликованном в соцсети X заявил, что приехал в Москву для интервью с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время."Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - объяснил Карлсон.Журналист отметил, что они только что закончили запись этого интервью, оно получилось "абсолютно захватывающим".Карлсон подчеркнул, что Лавров дольше всех в мире занимает пост министра иностранных дел.Он в очередной раз подчеркнул, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает."И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - предупредил журналист.Сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший заявил, что Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем вся администрация американского президента Джо Байдена."Такер сделал больше, чтобы установить мир и прекратить бессмысленные смерти в ходе российско-украинской войны, чем все члены нынешней администрации, вместе взятые. Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - написал Трамп-младший в социальной сети X.Этой зимой Карлсон приехал в Москву и взял интервью у российского президента Владимира Путина. Бóльшая часть двухчасовой беседы посвящалась военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе "Северный поток" и на другие темы.Карлсон объяснял решение взять интервью у Путина тем, что американцы "не имеют представления" о происходящем в России и на Украине.Журналист также рассказывал, что более года пытался взять интервью и у Владимира Зеленского, но посольство США в Киеве запретило ему давать это интервью."Более года мы пытались взять интервью у Зеленского. Мы пытались зайти с разных сторон, мы говорили со многими в его окружении... Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать интервью", - заявил Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Подробнее об отказе Зеленского - в материале Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским на сайте Украина.ру. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241203/1059380330.html

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Сергей Зуев

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