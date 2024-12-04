https://ukraina.ru/20241204/1059400854.html

Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины

Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины - 04.12.2024 Украина.ру

Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины

Перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России. Пентагон получил добро на любые провокации и конфликты, как и Великобритания.

2024-12-04T10:10

2024-12-04T10:10

2024-12-04T10:49

интервью

иран

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

олаф шольц

пентагон

переговоры

сирия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.США выделили Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов, а Олаф Шольц привез Владимиру Зеленскому еще 650 миллионов евро.— Павел Викторович, одновременно с милитаризацией Украины Запад пытается вести беседы о переговорах. Как выделение средств на вооружения сочетается с разговорами о мире?— Тут несколько составляющих. Первая из них — это бюджетирование. К концу подходит бюджетный год, и запланированные для Украины ресурсы можно выделить ей только сейчас. В противном случае страна либо их в принципе не получит, либо, соответственно, они перенесутся на следующий год. А для этого нужно будет принимать новый бюджет.То есть окно возможностей открыто до января. Именно поэтому сейчас Германия перевела 650 миллионов евро Киеву. То есть это не то, что Шольц приехал и подарок привез Зеленскому.То же самое с американскими деньгами. У Байдена запланирована программа достаточно большая для поддержки Украины. Если он сейчас подписывает закон о выделении средств Киеву, то Украина их получает. Если нет, далеко не факт, что Трамп хотя бы копейку даст Зеленскому на это дело [на войну против РФ], когда официально вступит на пост президента США.Повторюсь, никакого дополнительного процесса выделения каких-то новых средств не происходит.— Тем не менее, можем ли мы говорить о том, что Запад пытается усилить переговорные позиции Украины?— Нет. Во-первых, все переговорные позиции упираются в то, что у Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией. Учитывая этот факт, говорить о каких-то мирных инициативах не имеет смысла — пока что этот закон не отменен, пока не зашла речь о его пересмотре.Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику.То есть перемирие под любым соусом — разводка не в нашу пользу. Мы это прекрасно понимаем, поэтому на уровне спикера Совета Федерации, на уровне главы СВР многократно говорили, что нам это не интересно.— Можем ли мы сказать, что Запад разобщен как никогда с начала войны? О чем, кстати, пишут и в западной прессе. В частности, данный факт упоминает в DW немецкий колумнист Дирк Эммерих.— На Западе есть разные позиции. Например, мнения Венгрии и частично Румынии, позиция сына Трампа и части трамповской команды резко отличаются от точек зрения администрации Байдена и Харрис, резко отличаются от позиций Бербок, Шольца и Макрона. И тем более — от интересов Британии, для которой чем дольше длится украинский конфликт и чем больше в нем потеряет Россия (а в идеале еще и США) — тем больше в Лондоне будут рады-счастливы.Что касается Германии и Франции, которые сильно страдают от этого конфликта, проблема не столько в этом, сколько в том, что в этих странах несамостоятельные продажные элиты. То есть власть в указанных государствах находится находятся в руках конкретно демократической глобалистской элиты, а сами правители Германии и Франции ничего не решают.Тем не менее говорить о том, что какие-то тектонические изменения произошли и на Западе наблюдается разобщенность, я бы не стал пока что.— Почему рухнула оборона сирийской армии в Алеппо и есть ли связь с избранием Трампа?— С Трампом это вообще никак не связанно. Тут дело в другом.Во-первых, на исходе байденовского президентства у Пентагона развязаны руки целиком и полностью на все. Не знаю, есть ли задача организовать Третью мировую войну, но на любые провокации и любые конфликты им дано "добро".Во-вторых, одновременно с этим начинает действовать Великобритания, которая тоже понимает, что, пока у власти демократы, у нее развязаны руки, потому что совпадают глобальные интересы. А когда к власти официально придет Трамп, неизвестно будет ли такая согласованность.Поэтому Британия воздействовала на Турцию, с одной стороны, и на своих контрагентов-террористов, с другой стороны. И они устроили соответствующий "движ" в Сирии.— Президент Ирана Масуд Пезешкиан хотел бы встретиться лично с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в Сирии, сообщило иранское агентство IRNA в своем аккаунте в X. Каковы, на ваш взгляд, будут дейтвия Ирана на Ближнем Востоке?— Что касается Ирана, то здесь ситуация двойственная. С одной стороны, Израиль ведет себя агрессивно, понимая, что у него есть поддержка США — а значит вряд ли кто на него полезет.С другой стороны, Иран тоже не очень-то хочет большого конфликта. Тегеран желает мирно развиваться, понимая, что в таких условиях сокрушить Израиль у него будет в разы больше возможностей. Если с Ирана еще и санкции снимут, там его будущее, что говорится, будет просто заоблачным.Конечно, мы заинтересованы в Иране. Мы вместе занимаемся ситуацией в Сирии, вместе контролируем ценообразование на нефтяном и газовом рынках. У России и Ирана тесные экономические связи по промышленному производству и атомной энергетике. Конечно, для нас Иран — это важный партнер и сосед. В отличие от Израиля, который в последнее время стал нам враждебной страной. Поэтому мы готовы поддерживать Иран, понимая, что есть серьезные угрозы для этой страны.О том, что происходит в Европе и почему Украина становится едва ли не главным вопросом предстоящих выборов в Германии, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось.

https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html

https://ukraina.ru/20241203/1059392250.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олаф шольц, пентагон, переговоры, сирия, британия, джо байден