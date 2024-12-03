Могут добивать до Байкала: Ищенко объяснил, почему ракеты на 5000 км — серьезная угроза для России
Ракеты с дальностью действия в 5000 километров, размещенные на Украине – это серьезная угроза для России, потому что они могут добивать до Байкала и держать под прицелом все дороги, связывающие европейскую часть РФ с Дальним Востоком. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях парламентская ассамблея НАТО порекомендовала правительствам стран Альянса передать Украине ракеты с дальностью действия от 1000 до 5000 километров, включая "Томагавки".
Эксперт напомнил, что согласно действующей классификации, до 5000 километров – это ракеты средней дальности. Это тоже попытка Запада продемонстрировать нам, что он нашел ответ на российские угрозы. "Вы нам показали свои ракеты средней дальности, мы вам угрожаем тем же", отметил он.
"Ракеты с дальностью действия в 5000 километров, размещенные на территории Украины – это очень серьезная угроза для России, потому что они оттуда могут добивать до Байкала и держать под прицелом все дороги, связывающие европейскую часть РФ с Дальним Востоком. А там этих дорог не так много", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что подобные ракеты предназначены для удара ядерными боеголовками. Запад может сколько угодно говорить, что может поставить на них и обычный боеприпас, но это не укладывается в формулу "цена-качество", добавил обозреватель.
"Такие ракеты не производятся в количестве тысячи экземпляров, а парой сотен ракет в обычном оснащении никого не испугаешь. А в ядерном – можно. Кроме того, и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и ракеты средней дальности относятся к классу стратегических", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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