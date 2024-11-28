https://ukraina.ru/20241128/1059286568.html

Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении

Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении - 28.11.2024 Украина.ру

Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении

Пока Запад толкает Турцию к созданию хаоса на Ближнем и Среднем Востоке, Россия должна укреплять свои позиции по всем направлениям. Во-первых, усилиться в Сирии и на Южном Кавказе. Во-вторых, не допускать посторонних и НАТО на Каспий и Апшерон. В-третьих, подписать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии.

2024-11-28T18:07

2024-11-28T18:07

2024-11-28T18:36

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В Ливане 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", которое может положить конец боевым действиям, длящимся больше года. Об этом объявил президент США Джо Байден. Одновременно с подписанием этого документа, резко обострилась ситуация в Сирии. Там группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке протурецких сил начала движение на отвоёванный русскими военными город Алеппо. Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году. — Каринэ Александровна, соглашение предусматривает контроль Бейрута над южной границей. Можно ли в этой ситуации говорить о победе одной из сторон?— Пока обе стороны придерживаются оценочной позиции. В Израиле это оценивают как поражение. В частности, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал, что это "седьмое октября в новой редакции". В Иране и в силах сопротивления это считают победой. Поэтому было понятно, что основные события перекинутся на Сирию, которая и до этого подвергалась сильным ударам Израиля, когда последний бил по приграничным зонам с Ливаном. Там сейчас идет наступление различных бармалеев на Алеппо. В какой-то степени ситуация критическая, фронт перемещается. Так что давайте подождем, что будет дальше. Судя по позиции Израиля и США, их задача состоит в том, чтобы вытеснить Россию и Иран из Сирии и Ливана.— Если в целом оценивать ситуацию, то тут есть несколько аспектов. Во-первых, демократам до прихода Трампа нужно успеть прекратить войну в Израиле, чтобы высвободить руки для поддержки Украины. Во-вторых, Трамп, который пользуется серьезной поддержкой израильского лобби, будет поддерживать Тель-Авив. В-третьих, в идеале для США вообще выйти из украинского и ближневосточного конфликтов таким образом, чтобы бросить все силы на противостояние с Китаем. Как, на ваш взгляд, Америка будет распутывать весь этот клубок?— США в целом и лично Трампу нужна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы. Этого можно добиться с помощью прикормленной агентуры в виде всяких бармалеев. То же самое будет происходить по периметру России на постсоветском пространстве. Мы же видим, как бармалеи, которых вытеснили талибы** из Афганистана, нападают на приграничные районы Таджикистана. В Киргизии происходят всякие разные события. Очень тревожно на юго-востоке Казахстана, в связи с чем Токаев еще до визита Путина приказал взять под усиленную охрану разные объекты. Это нам с вами нужен мир. А им нужен хаос. Для хаоса у них недостаточно оружия, но достаточно сил.— То, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить наши военно-политические позиции?— Конечно. У нас есть три уязвимые точки: Крым, Сирия и 102-я база в Армении. В Армении сейчас все идет к тому, что 102-ю базу демонтируют и выгонят с места расположения. А если будут ослаблены наши позиции в Сирии и наше проникновение в Восточное Средиземноморье будет затруднено, то и Крым будет менее защищенным.— Нетаньяху заявил, что Израиль пошел на соглашение из-за того, чтобы сосредоточиться на иранской угрозе. Означает ли это, что впереди будет жесткая конфронтация между Израилем и Ираном?— Это очень интересный расклад.Саудовская Аравия заняла фактически проиранскую позицию. Во-первых, неделю назад Тегеран посетил начальник генштаба саудовской армии. Во-вторых, Эр-Рияд предложил Ирану провести совместные военно-морские учения в Ормузском проливе и в Персидском заливе.У Объединенных Арабских Эмиратов другая позиция. А России из-за трудностей в связи с санкциями ближе позиция Абу-Даби. К сожалению, такой расклад.Но от мнения Саудовской Аравии все равно будет многое зависеть, потому что игнорировать ее позиции не могут ни Байден, ни Трамп. В частности, от Эр-Рияда зависит, будет ли прямое нападение на Иран. Насколько я понимаю, нет. Даст ли Иран тот самый ответ Израилю за предыдущие нападения? Не знаю. Иран к этому готовится, но с ответом тянет. Тут уже — кто первый моргнет, как говорится.Мы видим, как на территории Ирака (иракского Курдистана) тоже происходит перетягивание каната. Масуд Барзани заявил, что "мы не хотим быть ни на чьей стороне" и что "конфликт между Ираном и Турцией нам невыгоден". Выходит, конфликт есть. Так что Запад будет использовать Турцию для создания хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. А у Эрдогана выхода нет. У него полный швах с экономикой, а так ему хоть что-то перепадет.— Как Россия себя должна вести в подобной обстановке?— Нам необходимо действовать, разрабатывать в соответствии с нашей стратегией тактику по всем направлениям. Соответственно, укреплять наши позиции в Сирии, усиливаться на Южном Кавказе. Желательно, чтобы посторонних и НАТО не было на Каспии и Апшероне.То есть дальнейшее пребывание там, скажем, вооруженных сил Турции (под любым видом) необходимо минимизировать. Нужно подписывать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии. И, конечно, одновременно вести дипломатическую работу.Еще одно мнение о том, в чью пользу играет соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезбаллой", в интервью Дениса Рудометова с журналистом Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху.*Признана террористической и запрещена в России**Талибан признан в России террористической организацией, ее деятельность запрещена

https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, израиль, иран, сирия, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хезболла, нато, россия, ближний восток, сша, эскалация, экстремисты