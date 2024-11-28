Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059286568.html
Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении - 28.11.2024 Украина.ру
Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
Пока Запад толкает Турцию к созданию хаоса на Ближнем и Среднем Востоке, Россия должна укреплять свои позиции по всем направлениям. Во-первых, усилиться в Сирии и на Южном Кавказе. Во-вторых, не допускать посторонних и НАТО на Каспий и Апшерон. В-третьих, подписать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии.
2024-11-28T18:07
2024-11-28T18:36
интервью
израиль
иран
сирия
дональд трамп
джо байден
биньямин нетаньяху
хезболла
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198037_90:0:2933:1599_1920x0_80_0_0_78c2c18620eb40d087a79b76ff1dfd2b.jpg
В Ливане 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", которое может положить конец боевым действиям, длящимся больше года. Об этом объявил президент США Джо Байден. Одновременно с подписанием этого документа, резко обострилась ситуация в Сирии. Там группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке протурецких сил начала движение на отвоёванный русскими военными город Алеппо. Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году. — Каринэ Александровна, соглашение предусматривает контроль Бейрута над южной границей. Можно ли в этой ситуации говорить о победе одной из сторон?— Пока обе стороны придерживаются оценочной позиции. В Израиле это оценивают как поражение. В частности, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал, что это "седьмое октября в новой редакции". В Иране и в силах сопротивления это считают победой. Поэтому было понятно, что основные события перекинутся на Сирию, которая и до этого подвергалась сильным ударам Израиля, когда последний бил по приграничным зонам с Ливаном. Там сейчас идет наступление различных бармалеев на Алеппо. В какой-то степени ситуация критическая, фронт перемещается. Так что давайте подождем, что будет дальше. Судя по позиции Израиля и США, их задача состоит в том, чтобы вытеснить Россию и Иран из Сирии и Ливана.— Если в целом оценивать ситуацию, то тут есть несколько аспектов. Во-первых, демократам до прихода Трампа нужно успеть прекратить войну в Израиле, чтобы высвободить руки для поддержки Украины. Во-вторых, Трамп, который пользуется серьезной поддержкой израильского лобби, будет поддерживать Тель-Авив. В-третьих, в идеале для США вообще выйти из украинского и ближневосточного конфликтов таким образом, чтобы бросить все силы на противостояние с Китаем. Как, на ваш взгляд, Америка будет распутывать весь этот клубок?— США в целом и лично Трампу нужна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы. Этого можно добиться с помощью прикормленной агентуры в виде всяких бармалеев. То же самое будет происходить по периметру России на постсоветском пространстве. Мы же видим, как бармалеи, которых вытеснили талибы** из Афганистана, нападают на приграничные районы Таджикистана. В Киргизии происходят всякие разные события. Очень тревожно на юго-востоке Казахстана, в связи с чем Токаев еще до визита Путина приказал взять под усиленную охрану разные объекты. Это нам с вами нужен мир. А им нужен хаос. Для хаоса у них недостаточно оружия, но достаточно сил.— То, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить наши военно-политические позиции?— Конечно. У нас есть три уязвимые точки: Крым, Сирия и 102-я база в Армении. В Армении сейчас все идет к тому, что 102-ю базу демонтируют и выгонят с места расположения. А если будут ослаблены наши позиции в Сирии и наше проникновение в Восточное Средиземноморье будет затруднено, то и Крым будет менее защищенным.— Нетаньяху заявил, что Израиль пошел на соглашение из-за того, чтобы сосредоточиться на иранской угрозе. Означает ли это, что впереди будет жесткая конфронтация между Израилем и Ираном?— Это очень интересный расклад.Саудовская Аравия заняла фактически проиранскую позицию. Во-первых, неделю назад Тегеран посетил начальник генштаба саудовской армии. Во-вторых, Эр-Рияд предложил Ирану провести совместные военно-морские учения в Ормузском проливе и в Персидском заливе.У Объединенных Арабских Эмиратов другая позиция. А России из-за трудностей в связи с санкциями ближе позиция Абу-Даби. К сожалению, такой расклад.Но от мнения Саудовской Аравии все равно будет многое зависеть, потому что игнорировать ее позиции не могут ни Байден, ни Трамп. В частности, от Эр-Рияда зависит, будет ли прямое нападение на Иран. Насколько я понимаю, нет. Даст ли Иран тот самый ответ Израилю за предыдущие нападения? Не знаю. Иран к этому готовится, но с ответом тянет. Тут уже — кто первый моргнет, как говорится.Мы видим, как на территории Ирака (иракского Курдистана) тоже происходит перетягивание каната. Масуд Барзани заявил, что "мы не хотим быть ни на чьей стороне" и что "конфликт между Ираном и Турцией нам невыгоден". Выходит, конфликт есть. Так что Запад будет использовать Турцию для создания хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. А у Эрдогана выхода нет. У него полный швах с экономикой, а так ему хоть что-то перепадет.— Как Россия себя должна вести в подобной обстановке?— Нам необходимо действовать, разрабатывать в соответствии с нашей стратегией тактику по всем направлениям. Соответственно, укреплять наши позиции в Сирии, усиливаться на Южном Кавказе. Желательно, чтобы посторонних и НАТО не было на Каспии и Апшероне.То есть дальнейшее пребывание там, скажем, вооруженных сил Турции (под любым видом) необходимо минимизировать. Нужно подписывать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии. И, конечно, одновременно вести дипломатическую работу.Еще одно мнение о том, в чью пользу играет соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезбаллой", в интервью Дениса Рудометова с журналистом Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху.*Признана террористической и запрещена в России**Талибан признан в России террористической организацией, ее деятельность запрещена
https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html
израиль
иран
сирия
россия
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198037_446:0:2578:1599_1920x0_80_0_0_51893fc5870f28ad43efd4bb98946684.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, израиль, иран, сирия, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хезболла, нато, россия, ближний восток, сша, эскалация, экстремисты
Интервью, Израиль, Иран, Сирия, Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, НАТО, Россия, Ближний Восток, США, эскалация, экстремисты

Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении

18:07 28.11.2024 (обновлено: 18:36 28.11.2024)
 
© скриншот видеоКаринэ Геворгян интервью
Каринэ Геворгян интервью
© скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока Запад толкает Турцию к созданию хаоса на Ближнем и Среднем Востоке, Россия должна укреплять свои позиции по всем направлениям. Во-первых, усилиться в Сирии и на Южном Кавказе. Во-вторых, не допускать посторонних и НАТО на Каспий и Апшерон. В-третьих, подписать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии.
В Ливане 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", которое может положить конец боевым действиям, длящимся больше года. Об этом объявил президент США Джо Байден.
Одновременно с подписанием этого документа, резко обострилась ситуация в Сирии. Там группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке протурецких сил начала движение на отвоёванный русскими военными город Алеппо. Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году.
— Каринэ Александровна, соглашение предусматривает контроль Бейрута над южной границей. Можно ли в этой ситуации говорить о победе одной из сторон?
— Пока обе стороны придерживаются оценочной позиции.
В Израиле это оценивают как поражение. В частности, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал, что это "седьмое октября в новой редакции". В Иране и в силах сопротивления это считают победой.
Поэтому было понятно, что основные события перекинутся на Сирию, которая и до этого подвергалась сильным ударам Израиля, когда последний бил по приграничным зонам с Ливаном. Там сейчас идет наступление различных бармалеев на Алеппо.
В какой-то степени ситуация критическая, фронт перемещается. Так что давайте подождем, что будет дальше. Судя по позиции Израиля и США, их задача состоит в том, чтобы вытеснить Россию и Иран из Сирии и Ливана.
Каринэ Геворгян - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 17:42
Каринэ Геворгян: кто онаПолитолог, востоковед
— Если в целом оценивать ситуацию, то тут есть несколько аспектов. Во-первых, демократам до прихода Трампа нужно успеть прекратить войну в Израиле, чтобы высвободить руки для поддержки Украины. Во-вторых, Трамп, который пользуется серьезной поддержкой израильского лобби, будет поддерживать Тель-Авив. В-третьих, в идеале для США вообще выйти из украинского и ближневосточного конфликтов таким образом, чтобы бросить все силы на противостояние с Китаем. Как, на ваш взгляд, Америка будет распутывать весь этот клубок?
— США в целом и лично Трампу нужна большая зона хаоса, чтобы решить свои проблемы. Этого можно добиться с помощью прикормленной агентуры в виде всяких бармалеев.
То же самое будет происходить по периметру России на постсоветском пространстве.
Мы же видим, как бармалеи, которых вытеснили талибы** из Афганистана, нападают на приграничные районы Таджикистана. В Киргизии происходят всякие разные события. Очень тревожно на юго-востоке Казахстана, в связи с чем Токаев еще до визита Путина приказал взять под усиленную охрану разные объекты.
Это нам с вами нужен мир. А им нужен хаос. Для хаоса у них недостаточно оружия, но достаточно сил.
— То, что сейчас происходит в Сирии, может ослабить наши военно-политические позиции?
— Конечно. У нас есть три уязвимые точки: Крым, Сирия и 102-я база в Армении.
В Армении сейчас все идет к тому, что 102-ю базу демонтируют и выгонят с места расположения. А если будут ослаблены наши позиции в Сирии и наше проникновение в Восточное Средиземноморье будет затруднено, то и Крым будет менее защищенным.
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Нетаньяху заявил, что Израиль пошел на соглашение из-за того, чтобы сосредоточиться на иранской угрозе. Означает ли это, что впереди будет жесткая конфронтация между Израилем и Ираном?
— Это очень интересный расклад.
Саудовская Аравия заняла фактически проиранскую позицию. Во-первых, неделю назад Тегеран посетил начальник генштаба саудовской армии. Во-вторых, Эр-Рияд предложил Ирану провести совместные военно-морские учения в Ормузском проливе и в Персидском заливе.
У Объединенных Арабских Эмиратов другая позиция. А России из-за трудностей в связи с санкциями ближе позиция Абу-Даби. К сожалению, такой расклад.
Но от мнения Саудовской Аравии все равно будет многое зависеть, потому что игнорировать ее позиции не могут ни Байден, ни Трамп. В частности, от Эр-Рияда зависит, будет ли прямое нападение на Иран. Насколько я понимаю, нет.
Даст ли Иран тот самый ответ Израилю за предыдущие нападения? Не знаю. Иран к этому готовится, но с ответом тянет. Тут уже — кто первый моргнет, как говорится.
Мы видим, как на территории Ирака (иракского Курдистана) тоже происходит перетягивание каната. Масуд Барзани заявил, что "мы не хотим быть ни на чьей стороне" и что "конфликт между Ираном и Турцией нам невыгоден". Выходит, конфликт есть.
Так что Запад будет использовать Турцию для создания хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. А у Эрдогана выхода нет. У него полный швах с экономикой, а так ему хоть что-то перепадет.
— Как Россия себя должна вести в подобной обстановке?
— Нам необходимо действовать, разрабатывать в соответствии с нашей стратегией тактику по всем направлениям. Соответственно, укреплять наши позиции в Сирии, усиливаться на Южном Кавказе. Желательно, чтобы посторонних и НАТО не было на Каспии и Апшероне.
То есть дальнейшее пребывание там, скажем, вооруженных сил Турции (под любым видом) необходимо минимизировать. Нужно подписывать соглашение с Ираном о стратегическом взаимодействии. И, конечно, одновременно вести дипломатическую работу.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Еще одно мнение о том, в чью пользу играет соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезбаллой", в интервью Дениса Рудометова с журналистом Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху.
*Признана террористической и запрещена в России
**Талибан признан в России террористической организацией, ее деятельность запрещена
 
ИнтервьюИзраильИранСирияДональд ТрампДжо БайденБиньямин НетаньяхуХезболлаНАТОРоссияБлижний ВостокСШАэскалацияэкстремисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких
18:07"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве
18:07Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
18:04"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём
18:00"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине
17:46"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками
17:38Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин
17:28Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
17:26Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной
17:14Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:11Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями
17:00ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин
16:53Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
16:38Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
16:33Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
16:27ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
16:14В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
16:00"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко
15:53Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
Лента новостейМолния