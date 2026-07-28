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Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе
Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе - 28.07.2026 Украина.ру
Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе
Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко посетил субботник мусульман города Макеевки (ДНР), которые приводили в порядок территорию вокруг... Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T16:05
2026-07-28T16:05
2026-07-28T16:05
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донбасс
донецкая народная республика
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Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко посетил субботник мусульман города Макеевки (ДНР), которые приводили в порядок территорию вокруг местной мечети, пообщался с руководителями местной мусульманской общины - имамом-хатыбом Рушаном Хазратом Таировым и Вахитом Агишевым, которые рассказали, как они помогают российским солдатам исламского вероисповедания. После субботника всех участников субботника и съемочную группу накормили пловом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, мечеть, мусульмане, религия, россия, новые регионы, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, мечеть, мусульмане, Религия, Россия, Новые регионы