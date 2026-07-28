https://ukraina.ru/20260728/-makeevskaya-mechet-pomogaem-frontu-i-khranim-tatarskuyu-identichnost-v-donbasse-1081932503.html

Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе

Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе - 28.07.2026 Украина.ру

Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе

Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко посетил субботник мусульман города Макеевки (ДНР), которые приводили в порядок территорию вокруг... Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T16:05

2026-07-28T16:05

2026-07-28T16:05

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донецкая народная республика

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Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко посетил субботник мусульман города Макеевки (ДНР), которые приводили в порядок территорию вокруг местной мечети, пообщался с руководителями местной мусульманской общины - имамом-хатыбом Рушаном Хазратом Таировым и Вахитом Агишевым, которые рассказали, как они помогают российским солдатам исламского вероисповедания. После субботника всех участников субботника и съемочную группу накормили пловом.

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видео, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, мечеть, мусульмане, религия, россия, новые регионы, видео