"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики тоже начались проблемы, она потихоньку разбалтывается из-за войны, меняется ее структура, возникают специфические трудности, отметил он.
"Хотя у Украины вообще все плохо. По сравнению с нами, ее экономика – это зомби, оживляемый электричеством, а электричество его иногда подводит в прямом смысле. Я осторожно надеюсь, что мы уже по времени и по кровопролитию пробежали больше половины дистанции. Вряд ли война будет длиться до 2030 года", — отметил Норин.
Он подчеркнул, что с российской стороны обязательно последуют ответы за ракетные обстрелы. Сейчас Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий.
При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму", указал журналист.
"На Украине обкатают еще много удивительных приспособлений, и ей это будет аукаться еще очень долго. Начинается зима. Мы что-то будем делать с ее энергетикой. И, повторюсь, надо смотреть не на красивые акции, а на системное воздействие на противника", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.
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