"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину - 02.12.2024 Украина.ру
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"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину
"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину - 02.12.2024 Украина.ру
"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину
Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-12-02T05:30
2024-12-02T05:30
новости
украина
россия
евгений норин
ракеты
ракетный удар
теракт
экономика
энергетика
война
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По мнению журналиста, главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики тоже начались проблемы, она потихоньку разбалтывается из-за войны, меняется ее структура, возникают специфические трудности, отметил он.Он подчеркнул, что с российской стороны обязательно последуют ответы за ракетные обстрелы. Сейчас Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму", указал журналист."На Украине обкатают еще много удивительных приспособлений, и ей это будет аукаться еще очень долго. Начинается зима. Мы что-то будем делать с ее энергетикой. И, повторюсь, надо смотреть не на красивые акции, а на системное воздействие на противника", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, евгений норин, ракеты, ракетный удар, теракт, экономика, энергетика, война, сво, детали, зима, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Евгений Норин, ракеты, ракетный удар, теракт, экономика, энергетика, война, СВО, детали, зима, Спецоперация

"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину

05:30 02.12.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики тоже начались проблемы, она потихоньку разбалтывается из-за войны, меняется ее структура, возникают специфические трудности, отметил он.

"Хотя у Украины вообще все плохо. По сравнению с нами, ее экономика – это зомби, оживляемый электричеством, а электричество его иногда подводит в прямом смысле. Я осторожно надеюсь, что мы уже по времени и по кровопролитию пробежали больше половины дистанции. Вряд ли война будет длиться до 2030 года", — отметил Норин.

Он подчеркнул, что с российской стороны обязательно последуют ответы за ракетные обстрелы. Сейчас Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий.
При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму", указал журналист.
"На Украине обкатают еще много удивительных приспособлений, и ей это будет аукаться еще очень долго. Начинается зима. Мы что-то будем делать с ее энергетикой. И, повторюсь, надо смотреть не на красивые акции, а на системное воздействие на противника", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.
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