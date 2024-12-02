https://ukraina.ru/20241202/1059342417.html

"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину

"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину - 02.12.2024 Украина.ру

"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину

Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-12-02T05:30

2024-12-02T05:30

2024-12-02T05:30

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война

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По мнению журналиста, главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики тоже начались проблемы, она потихоньку разбалтывается из-за войны, меняется ее структура, возникают специфические трудности, отметил он.Он подчеркнул, что с российской стороны обязательно последуют ответы за ракетные обстрелы. Сейчас Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует ожидать еще больше терактов и диверсий. При этом Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму", указал журналист."На Украине обкатают еще много удивительных приспособлений, и ей это будет аукаться еще очень долго. Начинается зима. Мы что-то будем делать с ее энергетикой. И, повторюсь, надо смотреть не на красивые акции, а на системное воздействие на противника", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241201/1059339368.html

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