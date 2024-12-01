https://ukraina.ru/20241201/1059309204.html

"Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута

"Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута - 01.12.2024 Украина.ру

"Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута

На Украине задумались о том, дадут ли Зеленскому гарантии и не сожгут ли страну те, кто боится неизбежного аудита новой администрации США.

2024-12-01T07:37

2024-12-01T07:37

2024-12-01T07:37

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Дела на фронте идут у киевского режима не очень-то хорошо. Экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в интервью журналисту Александру Шелесту** назвал ситуацию на Донецком направлении (в Курахово) гибельной для ВСУ, они там фактически пытаются выйти из котла. Вообще ситуация на фронте критическая, подчеркнул политик. Он сослался на беседы с людьми, которые выезжают на спецзадания на фронт."Выезжают третий год, и они говорят: "Мы такого не видели", - рассказал Мосийчук. Он продолжил: "Во-первых, увеличивается с каждым днем количество СОЧ (самовольное оставление части – ред.), дезертиров и тому подобное. Во-вторых, фронт… Нет фронта в том понимании, в котором мы его видели ещё полгода назад. Есть участки, где происходят боестолкновения. И если враг нащупывает момент, куда надо нырнуть, он туда ныряет, и у него получается прорыв".По мнению экс-нардепа, высказанном в эфире другого канала (Дикий Live), на Украине -(и не только) кто-то очень боится аудита республиканцев после прихода Трампа. И этот кто-то "готов все сжечь", чтобы этого аудита избежать. Нынешние украинские власти (их Мосийчук назвал "зеленой плесенью") приперты к стенке, бежать им некуда, подкупить аудиторов в лице Маска и Рамасвами им не удастся, у них самих столько денег, что подкуп просто невозможен - "с этого куры ржут у нас на Подоле".По мнению экс-нардепа, у Зеленского есть только один выход – самому стать "раскрывателем" коррупции и сдать всех своих подельников."Тогда, возможно, он получит… я слышал, что ему уже и предлагали гарантии, он просил еще для пяти людей, ему отказали", - рассказал экс-депутат, предположив, что речь шла об "эффективных менеджерах" Зеленского.При этом Мосийчук отметил, что не надеется на то, что Трамп установит мир – "Трамп не Дед Мороз, не Санта-Клаус и не Святой Николай тем более, и в мешке вам мир не принесет".Трамп даст шанс на установление мира, даст шанс на переговоры, в которых можно будет отстаивать хотя бы часть национальных интересов, сказал экс-нардеп и экс-"азовец"***, добавив, что пока нет ответа на вопрос, воспользуется ли Украина (киевский режим – ред.) этим шансом.Что останется от Украины к этому времени? Киевский режим и его западные хозяева продолжают повышать ставки, наносят удары по российской территории, провоцируя Москву на жесткий ответ. Ответ следует, но пока очень взвешенный.Так, анализируя последствия удара по днепропетровскому "Южмашу", экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев напомнил, что удар был нанесен ракетой "Орешник" без боевой части, тогда как "Южмаш" в советское время строили в расчете на настоящую ядерную атаку.Вообще ЮМЗ — это целый город в городе, это более ста заводов под одним юридическим именем, под удар "Орешника" попали только три завода из всех, рассказал аналитик в эфире телеканала "Царьград". Он добавил, что последствия этого удара засекречены. По словам Царева, сейчас ЮМЗ работает на малую часть той мощности, какая была в советское время, в основном, производят корпуса ракет - там "собирают якобы украинские ракеты". Однако на "Южмаше" вполне могут наладить производство наземных установок доставки ракет малой и средней дальности, документация и компетенции на предприятии сохранены."Орешник" - тоже наземная установка. Вообще сейчас перекраивается вся система безопасности в Европе и в мире, потому можно считать, что удар по ЮМЗ был очень серьезным сигналом персонально Трампу, считает Царев."Требования России — они гораздо шире, чем просто Украина. Гораздо шире. Украина — это лишь фрагмент...", - пояснил эксперт, добавив, что требование РФ заключается в том, чтобы безопасность одних стран не строилась за счет безопасности других, чтобы интересы России учитывались.Сейчас РФ смогла ответить очень серьезно, при этом не подняв уровень эскалации, которая не нужна Трампу, считает Царев. По его словам, Зеленский играет в одну игру с демократами против Трампа, "он сделал свой выбор". Впрочем, отметил аналитик, подходы демократов и республиканцев к украинскому кризису во многом схожи.Напомним, президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане не исключил, что по украинским военным объектам и центрам принятия решений в Киеве будут наноситься удары новой ракетной системой "Орешник". Он уточнил, что РФ исходит из того, что киевский режим продолжает попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве.Президент РФ отметил, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия - все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения - это оружие высокоточное и "здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения".Но и без "Орешника" атаки ВС РФ вполне чувствительны. На Украине обсуждают последствия очередных ударов по объектам украинской энергетики. Местные СМИ приводят данные МАГАТЭ (организация, в свою очередь, ссылается на украинские власти), согласно которым три украинские АЭС (Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская) в качестве меры предосторожности снизили производство электроэнергии во второй раз менее чем за две недели.Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, на этих трех станциях вместе девять реакторов, и все они снизили мощность. А один из реакторов Ровенской АЭС вообще был отключен от сети. А Хмельницкая АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередачи".В МАГАТЭ отмечают, что подстанции, которые имеют важное значение для обеспечения безопасности АЭС, были повреждены и в ходе предыдущих атак. Но надо понимать, что атаки будут продолжены, если киевский режим будет продолжать войну. И нельзя исключать полного блэкаута. Украинские телеграм-каналы пишут, что это вполне возможно в том случае, если ВС РФ решат применить тактику, которую применяли страны НАТО в Сербии.Все возможности для этого у российской армии есть. Но Россия – не НАТО, потому пока жалеет украинцев. Да и без полного блэкаута Украине предстоит очень трудная зима. Этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день, прогнозирует главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев."Высокая вероятность того, что в течение зимы время от времени мы будем сталкиваться с такими отключениями, с которыми мы имеем дело сейчас. То есть от 4 до 8 часов света не будет по графику, который будет каждый вечер публиковать Минэнерго, а после этого "Укрэнерго" и операторы систем распределения", - сказал он в эфире канала "Киев24", добавив, что он при этом не может сказать, что "все плохо, все пропало и нужно привыкать к длительным отключениям".Ранее гендиректор компании-поставщика света YASNO Сергей Коваленко в одной из соцсетей заявил, что "постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед".* Внесен в список экстремистов и террористов Росмониторингом** Признан иноагентом в РФ*** Организация, признанная террористической в РФПодробнее о том, что происходит на Ураине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада"

https://ukraina.ru/20241129/1059276135.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, вс рф, аэс, блэкаут, южмаш, "орешник", владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, игорь мосийчук, магатэ, укрэнерго