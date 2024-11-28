https://ukraina.ru/20241128/1059286826.html

Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада

Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада - 28.11.2024 Украина.ру

Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада

Очень неутешительные для остатков украинского населения новости приходят раз за разом с Запада – Украину по-прежнему стараются использовать в гибридной войне США с Россией. И хотят продлить это занятие и при новом-старом президенте Дональде Трампе.

2024-11-28T17:28

2024-11-28T17:28

2024-11-28T18:22

сша

россия

украина

дональд трамп

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вооруженные силы украины

нато

снг

мнения

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Эти же новости и крайне радостны для правящего в Киеве неонацистского режима просроченного президента Владимира Зеленского, который получает прекрасную возможность, и стоя на пороге исторической помойки, где ему уже забронировано непочетное место, еще немного пограбить и обогатиться.Речь идет, конечно же, не только о тайной просьбе президента США Джо Байдена, который как бы еще действует и, не приходя в сознание, секретно попросил у Конгресса 24 млрд долл на финансирование Пентагона. Из этих денег 8 "ярдов" и могут пойти на удовлетворение нужд американского ВПК по обслуживанию запросов киевского режима, а уже тот все и разворует.Привычно и очень быстро. Благо дело -- схемы увода налево всего, что приходит в Украину с Запада, налажены. И под тайные протоколы о распределении прибыли одобрены и Киевом, и Западом – все с них, с этих схем, неслабо подъедаются.Так, по крайней мере, утверждают все военные эксперты, специалисты по аудиту и штатные борцы с коррупцией в Украине, которые тоже, не исключено, в доле, так как в Украине воровство присланного с Запада оружия как бы установлено во время проверок. Но в суде не доказано, и ни один вор не увидел перед собой небо в клеточку хотя бы в украинской тюрьме.О чудесной схеме обогащения под откаты рассказал недавно в эфире видеоблога Александра Шелеста**** экс-нардеп и экс-боевик карательного батальона "Азов"* Игорь Мосийчук**. По его данным, украинские чиновники сознательно закупали вооружение, которое изначально невозможно использовать в зоне специальной военной операции (СВО). И платили, а суммы дерибанили под откаты в ответ. "У меня есть точная информация от людей, которые производят дроны, что на складах сейчас миллион дронов, которые использовать нельзя. Знаете, почему? Их купили, но они устарели. Сильно устарели. Если их сейчас запустить, их русские РЭБы посадят, как мух. Знаете, будут падать, как мухи или комары, когда включаешь фумигатор. Но их все равно купили, понимаете. И никто об этом не говорит", – рассказывал Мосийчук**.По его мнению, все украинские чиновники, имеющие доступ к финансовым потокам, коррумпированы. "А нам пытаются на одних сказать, что эти эффективные, а эти – неэффективные. Они все дефективные!", – весело резюмировал он. И, наблюдая общую ситуацию в Украине, с ним сложно не согласится. Даже кровавые деньги не пахнут…Но не суть. Кроме этих денег в "ярдах", которые американский Конгресс может и зарубить, США, по данным агентства Reuters***, намерены в ближайшее время, еще при неадекватном Байдене, предоставить новую военную помощь Украине на 725 млн долл. Журналисты так и пишут: "Администрация Байдена планирует предоставить различное оружие из запасов армии США, чтобы сдержать наступающие войска России".В новый пакет американской военной помощи планируют включить противотанковое оружие, мины, беспилотники, ракеты Stinger, ракеты системы HIMARS, кассетные боеприпасы. Как говорится, ходовой товар – воруй-не хочу по прейскуранту.Все это, ясное дело, идет вразрез с тем, что обещал новый президент США Дональд Трамп, который якобы хочет мира. Но его миротворческие потуги уходящие из власти демократы хотят погасить на корню и вынудить на продолжение войны. В том числе, и с использованием Украины.И у демократов Байдена и иже с ним все может получиться, потому что война может быть спасением для США и внутри, и, как говорится, на внешнем контуре, то есть в мире.Во-первых, как заявил в одном из недавних интервью экс-ведущий Fox News журналист и ярый трампист Такер Карлсон, демократы Байдена сознательно ведут мир к мировой войне даже в ядерном исполнении, так как только это позволит им, с одной стороны, затормозить, а то и полностью дискредитировать Трампа. "Люди, которые ненавидели Трампа восемь лет и исчерпали все способы его уничтожить, решили, что единственный способ его остановить — это мировая война. Я знаю многих в Вашингтоне, и они очень, очень, очень сосредоточены на войне", -- заявил КарлсонС другой стороны, Карлсон уверен, что именно война позволит всем демократам в Вашингтоне уйти от ответственности за все остальные преступления и прегрешения – от коррупции до банального разворовывания бюджетных денег и злоупотребления служебным положением.По его мнению, те в США, кто хочет войны с Россией или Ираном, должны понести ответственность и не могут занимать никакие посты в администрации. Но кто же послушает журналиста, пока об этом же не скажет сам президент Трамп? А он пока молчит. И, не исключено, что определяется, что ему выгоднее – придерживаться предвыборных обещаний или поплыть по старому течению, объясняя все, разумеется, старыми добрыми американскими нацинтересами.Во-вторых, -- и это не менее важно, чем внутриамериканские разборки демократов и республиканцев! – только война может помочь США сохранить их гегемонию в мире и вообще весь монополярный мир под лозунгом "Америка – хозяин мира".Только максимально повышая ставки, доводя мир до состояния войны, Вашингтон может посеять страх и хаос во всем мире и спровоцировать вселенский кризис, а потом предложить себя в качестве эффективного антикризисного менеджера.Доктрина и концепция "Америка – хозяин мира" так или иначе всегда определяла внешнюю политику США. Начиная с известной "доктрины Монро" 1823 года, которая самоназначала США хозяином западного полушария и запрещала Европе вмешиваться в дела двух Америк, и заканчивая нынешними гегемонистскими судорогами демократов Байдена, который утверждает, что в мире есть один гегемон – США, потому что они – самые сильные и пример для всех и во всем.Как утверждают специалисты-международники, на протяжении всей своей истории США видели себя только гегемоном. По доктрине Монро (по имени президента США Джеймса Монро) Штаты назначали себя начальником в двух Америках и прочно закрепили за собой этот статус. Разумеется, после войны с Мексикой в 1846-1848 годах, когда они практически получили пятую часть своей территории (к США отошли штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, часть Орегона, а раньше присоединился Техас). Потом были "Дипломатия большой дубинки" и "дипломатия канонерок" президента Теодора Рузвельта в начале ХХ века, которая окончательно утвердила США в роли гегемона западного полушария. Этот Рузвельт, еще будучи губернатором штата Нью-Йорк, писал в 1900 году: "Мне всегда нравилась западноафриканская поговорка: "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь".Через год он стал президентом США, которые и выполняли волю своего главы – войной поддерживали гегемонию.Потом война еще трижды позволяла США претендовать и даже получать на время единоличную гегемонию в мире. Началось с того, что в 1917 году США вступили в Первую мировую войну на стороне Антанты и победили. Утверждая лозунг, что англосаксы должны править миром. По доктрине тогдашнего президента США Вудро Вильсона, который похоронил американский изоляционизм. После Вильсона США начали активно продвигать свою гегемонию в Европе, отстраивая поверженную Германию по плану Чарльза Дауэса.Но как доктрина 14 пунктов Вильсона "Демократия для мира", так и "доктрина добрососедства" Франклина Рузвельта закончилась приходом к власти в Германии нацистов Адольфа Гитлера, ростом изоляционизма в США и частичным возвратом к доктрине Монро.Но началась Вторая мировая война. И уже участие во Второй мировой и место среди победителей в ней возродили в США вкус к единоличной гегемонии, чем они и занялись разу после войны, противостоя СССР и социалистическому лагерю. От "доктрины сдерживания" при президентах Гарри Трумэне и Дуайте Эйзенхауэре до "реалполитик", "нового курса" и "челночной дипломатии" при президентах Джоне Кеннеди, Линдоне Джонсоне и Ричарде Никсоне. А также при новой доктрине сдерживания при президента Джимми Картере и Рональде Рейгане вплоть до развала СССР в 1991 году.В третий раз заявить претензию на единоличное лидерство в мире США позволила, как они утверждают, их победа в холодной войне. Если президент США Джордж Буш-старший еще хотел разделить мир на двоих – США и СССР, то уже его последователи Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и даже Барак Обама с Дональдом Трампом на первом его сроке были уверены, что они навсегда расправились с коммунизмом. То есть повергли СССР, с помощью внутренних предателей приручили и подмяли под себя Россию, схватили бога за бороду и теперь единолично рулят планетой, как им заблагорассудится.Причем одинаково этого курса придерживались и демократы и республиканцы в США. Как проанализировал Российский совет по международным делам (РСМД), в военных конфликтах и операциях, в которых с разной степенью вовлеченности были задействованы США во второй половине ХХ и начале ХХI веков, одинаково запятнали себя представители обеих партий. За период с 1950 по 2020 год США участвовали в 25 военных конфликтах, и на долю президентов-республиканцев пришлось 14 из них, тогда как на президентов-демократов — 11. Заметьте: республиканцы "ведут" в счете, а Трамп – республиканец…Короче, так продолжалось 30 лет, пока в декабре 2021 года при президенте США Джо Байдене Россия устами своего президента Владимира Путина не озвучила свои требования по обеспечению собственной безопасности, необходимой ей для реализации своих национальных интересов. И если Запад с ними согласится, то не в ущерб ему.Это стало весомым подтверждением курса России, а также поддерживающих его Китая, Индии и стран Глобального Юга (или мирового большинства) на новый многополярный мир и новую систему мироустройства, основанного не на гегемонизме США, а на равноправии, равной безопасности, справедливости, сотрудничестве и партнерстве. Для всех. И всех со всеми.Многополярный мир – это сегодня мейнстрим и главный тренд мировой политики и мировых устремлений. Противостоять ему хотят США и ведомый ими коллективный Запад (так называемый "золотой миллиард" или, по Жозепу Боррелю, цветущий сад в окружении джунглей), исповедующие неоколониализм и новый виток войны за ресурсы и технологии. И теми, и другими Запад хочет распоряжаться единолично, а мировое большинство, как видим, против.И в этом процессе мировое большинство смотрит на Россию, а значит она по планам США и Запада, должна потерпеть стратегическое поражение и знать свое место в пищевой цепочке жадного и ненасытного западного гегемонизма. Вместе с Китаем, Индией и всем Глобальным Югом смириться с ролью разграбляемых вассалов.Такая вот нехитрая, но для Запада и США вполне логичная съема, которые они и стараются реализовать, натравив на Россию подневольную Украину, уже, как видим, обреченную на окончательно уничтожение в войне.Не верите? Пожалуйста: Запад хочет продлить работающую в СВО схему войны, при которой Украина для войны извне получает оружие в неограниченных количествах, а сама изнутри поставляет пушечное мясо. То есть живую силу для ВСУ, занятых и погибающих на войне.И вот вам примеры: как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, США хотят, чтобы руководство Украины снизило мобилизационный возраст до 18 лет, и объясняют свое требование "чистой математикой". По мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают по численности войск и не могут победить армию России. Не спасают положение даже еще 160 тысяч человек, которых неонацисты Зеленского хотят запихнуть в ВСУ. А советник Офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Лещенко по этому поводу оправдательно для США написал: "Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет".И в то же время США разрешили Украине бить дальнобоем (ракетами АТАСМS) по России, и эти удары уже имеют место быть. А НАТО призвала предоставить Украине ракеты с дальностью от 1000 до 5500 км в спецрезолюции, которая и предусматривает возможность передачи Киеву ракет со средней дальностью поражения.Глава МИД России Сергей Лавров по поводу слов председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра о превентивных ударах по России: "Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично",Как утверждают специалисты, из ракет с такой дальностью у НАТО есть только крылатые Tomahawk (до 2600 километров, на вооружении США и Великобритании) и MdCN (до 1400 километров, на вооружении Франции). И те, и другие предназначены для пуска с кораблей, которых у Украины нет. Но Зеленский же не зря просил у Запада ракеты Tomahawk. Ему, не исключено, кто-то подсказал, что у американцев есть комплекс Typhon, способный бить Tomahawk с земли и принятый на вооружение лишь в прошлом году.Typhon – очень дорогой комплекс и понадобится США для войны с Китаем. Но, с другой стороны, спецы утверждают, что Tomahawk и прочие нужные для дальнобоя по России ракеты уже поставлены в Украину. И только ждут повода для своего массового применения.А за этим может последовать предпоследняя стадия на пути к мировой ядерной войне – поставки западного ядерного оружия в Украину. Неонацисты Зеленского просят и об этом.Последняя стадия – сама ядерная война, но США преднамеренно повышают ставки. Для них война – шанс на спасение всех прежних позиций. И Сергей Лавров в интервью "Российской газете" уже подвел итог по ситуации: "Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. …Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Чтобы приблизиться к этой иллюзорной цели, они готовы на многое".Его на совещании глав органов безопасности и разведывательных служб Содружества независимых государств (СНГ) дополнил директор ФСБ России Александр Бортников. Он сказал прямо: "США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае – это хаотизация Содружества и превращение его в дешевую ресурсную базу".Да что там СНГ… На первом месте у США - Россия и ее ресурсы – свалят ее, все остальные падут к американским ногам сами – вот расчет Вашингтона, пока не знающего что такое ракетный комплекс "Орешник" в действии…*Признан Верховным судом России террористической организацией**Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга***Запрещено на территории России**** Признан в РФ иноагентомБольше о ситуации читайте в материале Евгении Кондаковой "Тайные игры Байдена и новый козырь Трампа против Зеленского: президенты США мстят друг другу Украиной" (https://ukraina.ru/20241127/1059258293.html)

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сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, снг, мнения